Dziś paliwo za 5,99 zł. Na tych stacjach wielka obniżka cen. Mamy najnowsze zestawienie

Wielka obniżka cen paliw. Na tych stacjach benzyna 95 po 5,99 zł

5,99 zł za litr – tyle obecnie kosztuje benzyna 95 na stacjach Auchan. Sieć hipermarketów wysłała SMS-y z informacją o promocji i zaczęło się – kierowcy rzucili się na przecenę. Ile można zaoszczędzić?

To średnio o 42 grosze na litrze mniej w porównaniu do cen na stacjach takich koncernów jak Orlen, BP czy Circle K, a także względem dzisiejszej ceny maksymalnej, ustalonej przez resort energii. Promocja Auchan na najpopularniejszą benzynę potrwa do soboty, 9 maja 2026 roku. Moje zdjęcie pylonu na jednej ze stacji Auchan potwierdza – 5,99 zł za benzynę 95 to fakt. Listę stacji z ofertą promocyjną znajdziesz na końcu artykułu.

Od soboty, 9 maja, nowe ceny na stacjach. Tyle maksymalnie zapłacimy za paliwo

Na tym jednak nie koniec dobrych wiadomości dla kierowców. Z najnowszego obwieszczenia Ministerstwa Energii wynika, że od soboty, 9 maja, do poniedziałku, 11 maja włącznie, litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,35 zł, benzyny 98 – 6,85 zł, a za olej napędowy użytkownicy diesli zapłacą maksymalnie 7,03 zł/l.

To oznacza dużą obniżkę w stosunku do obecnych stawek – przypominam, że w piątek, 8 maja, litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,41 zł, benzyny 98 – 6,90 zł, a oleju napędowego – 7,17 zł. Potwierdzają to zdjęcia, które zrobiłem wczoraj na stacjach największych graczy paliwowych w Polsce. Orlen, Circle K i BP ustaliły ceny na poziomie maksimów narzuconych przez rząd.

Nie tylko Auchan. Gdzie jeszcze jest taniej? Sprawdziłem ceny na Orlen, Circle K, BP i Amic

Jedynie Amic wyłamał się z tego trendu i oferuje benzynę oraz olej napędowy o kilka groszy taniej. Eksperci rynkowi wskazują jednak, że obecne obniżki to dopiero początek.

Od poniedziałku 11 maja paliwo tańsze nawet o 30 groszy. Ile zapłacimy za benzynę 95 i LPG?

Zdaniem analityków biura Reflex od poniedziałku 11 maja ceny paliw mogą spaść jeszcze wyraźniej. Największą ulgę odczują właściciele aut z silnikiem Diesla – litr oleju napędowego stanieje o około 30 groszy, schodząc poniżej psychologicznej bariery 7 zł/l, do poziomu 6,90 zł/l.

Benzyna 95 potanieje o 25 groszy na litrze, co może oznaczać średnią cenę na poziomie nawet 6,17 zł. Gaz LPG ma być tańszy o 8 groszy – kierowcy mają płacić 3,68 zł/l.

Dlaczego paliwo tanieje? Sytuacja na rynkach

Skąd biorą się te spadki? Wszystko dzieje się w cieniu wielkiej polityki i napiętej sytuacji w regionie Zatoki Perskiej. Cena ropy Brent na światowych giełdach spadła w ostatnim tygodniu o około 8 dolarów na baryłce. Rynki z nadzieją patrzą na USA, które przekazały Iranowi propozycję 14-punktowego memorandum mającego zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie. Choć sytuacja wciąż jest niepewna, a blokada Cieśniny Ormuz nadal ogranicza transporty, to widmo deeskalacji już teraz skutecznie topi ceny w polskich hurtowniach, co z kilkudniowym opóźnieniem widzimy na stacjach.

Co z pakietem CPN? Kierowcy mają czas do 15 maja

Nadchodzący tydzień będzie jednak kluczowy nie tylko ze względu na notowania giełdowe, ale także decyzje polskiego rządu. Obecny "Pakiet CPN", który gwarantuje niższe stawki akcyzy i VAT oraz narzuca ceny maksymalne, obowiązuje tylko do 15 maja. Minister finansów Andrzej Domański przyznał, że sytuacja jest na bieżąco analizowana, jednak całkowite odejście od tarczy osłonowej byłoby trudne przy obecnej niestabilności rynku. Z drugiej strony, utrzymanie pakietu kosztuje budżet państwa aż 1,6 mld zł miesięcznie.

Koniec taniego paliwa od tej daty. Ile zapłacą kierowcy?

Ostateczna decyzja o ewentualnym przedłużeniu wsparcia ma zapaść na początku przyszłego tygodnia, co bezpośrednio wpłynie na to, ile zapłacimy za paliwo w drugiej połowie maja. Analitycy e-petrol.pl tonują jednak nieco optymizm, zauważając, że impuls spadkowy, choć widoczny, może powoli słabnąć. W ich scenariuszu ceny benzyny 95 w przyszłym tygodniu powinny mieścić się w przedziale 6,27-6,36 zł/l.

Lista stacji Auchan z tanią benzyną. Sprawdź adresy w swoim mieście

Poniżej publikujemy pełną listę stacji paliw Auchan, na których można zatankować benzynę 95 za 5,99 zł/l. Stacje paliw są wyposażone w kasy samoobsługowe i są czynne całą dobę (24/7).