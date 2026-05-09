Dziennik Gazeta Prawana logo

Dziś paliwo za 5,99 zł. Na tych stacjach wielka obniżka cen. Mamy najnowsze zestawienie

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 00:53
[aktualizacja dzisiaj, 02:01]
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
Stacja paliw Auchan - benzyna 95 w promocji kosztuje 5,99 zł/l
Stacja paliw Auchan - benzyna 95 w promocji kosztuje 5,99 zł/l/Tomasz Sewastianowicz
Dziś, 9 maja, sieć sklepów Auchan opublikowała listę stacji, na których trwa wielka promocja na benzynę 95. Kierowcy mają tam gwarantowaną cenę 5,99 zł za litr. Z rabatów może skorzystać każdy. Oto szczegóły oferty.

Wielka obniżka cen paliw. Na tych stacjach benzyna 95 po 5,99 zł

5,99 zł za litr – tyle obecnie kosztuje benzyna 95 na stacjach Auchan. Sieć hipermarketów wysłała SMS-y z informacją o promocji i zaczęło się – kierowcy rzucili się na przecenę. Ile można zaoszczędzić?

To średnio o 42 grosze na litrze mniej w porównaniu do cen na stacjach takich koncernów jak Orlen, BP czy Circle K, a także względem dzisiejszej ceny maksymalnej, ustalonej przez resort energii. Promocja Auchan na najpopularniejszą benzynę potrwa do soboty, 9 maja 2026 roku. Moje zdjęcie pylonu na jednej ze stacji Auchan potwierdza – 5,99 zł za benzynę 95 to fakt. Listę stacji z ofertą promocyjną znajdziesz na końcu artykułu.

Od soboty, 9 maja, nowe ceny na stacjach. Tyle maksymalnie zapłacimy za paliwo

Na tym jednak nie koniec dobrych wiadomości dla kierowców. Z najnowszego obwieszczenia Ministerstwa Energii wynika, że od soboty, 9 maja, do poniedziałku, 11 maja włącznie, litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,35 zł, benzyny 98 – 6,85 zł, a za olej napędowy użytkownicy diesli zapłacą maksymalnie 7,03 zł/l.

stacja-paliw-auchan-benzyna-95-w-promocji-kosztuje-599-zll-39138924.jpeg
Stacja paliw Auchan - benzyna 95 w promocji kosztuje 5,99 zł/l
stacja-paliw-orlen-39138696.jpeg
Stacja paliw Orlen

To oznacza dużą obniżkę w stosunku do obecnych stawek – przypominam, że w piątek, 8 maja, litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,41 zł, benzyny 98 – 6,90 zł, a oleju napędowego – 7,17 zł. Potwierdzają to zdjęcia, które zrobiłem wczoraj na stacjach największych graczy paliwowych w Polsce. Orlen, Circle K i BP ustaliły ceny na poziomie maksimów narzuconych przez rząd.

Nie tylko Auchan. Gdzie jeszcze jest taniej? Sprawdziłem ceny na Orlen, Circle K, BP i Amic

Jedynie Amic wyłamał się z tego trendu i oferuje benzynę oraz olej napędowy o kilka groszy taniej. Eksperci rynkowi wskazują jednak, że obecne obniżki to dopiero początek.

stacja-paliw-amic-39138697.jpeg
Stacja paliw Amic
stacja-paliw-bp-39138701.jpeg
Stacja paliw BP

Od poniedziałku 11 maja paliwo tańsze nawet o 30 groszy. Ile zapłacimy za benzynę 95 i LPG?

Zdaniem analityków biura Reflex od poniedziałku 11 maja ceny paliw mogą spaść jeszcze wyraźniej. Największą ulgę odczują właściciele aut z silnikiem Diesla – litr oleju napędowego stanieje o około 30 groszy, schodząc poniżej psychologicznej bariery 7 zł/l, do poziomu 6,90 zł/l.

Benzyna 95 potanieje o 25 groszy na litrze, co może oznaczać średnią cenę na poziomie nawet 6,17 zł. Gaz LPG ma być tańszy o 8 groszy – kierowcy mają płacić 3,68 zł/l.

Dlaczego paliwo tanieje? Sytuacja na rynkach

Skąd biorą się te spadki? Wszystko dzieje się w cieniu wielkiej polityki i napiętej sytuacji w regionie Zatoki Perskiej. Cena ropy Brent na światowych giełdach spadła w ostatnim tygodniu o około 8 dolarów na baryłce. Rynki z nadzieją patrzą na USA, które przekazały Iranowi propozycję 14-punktowego memorandum mającego zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie. Choć sytuacja wciąż jest niepewna, a blokada Cieśniny Ormuz nadal ogranicza transporty, to widmo deeskalacji już teraz skutecznie topi ceny w polskich hurtowniach, co z kilkudniowym opóźnieniem widzimy na stacjach.

stacja-paliw-circle-k-39138704.jpeg
Stacja paliw Circle K

Co z pakietem CPN? Kierowcy mają czas do 15 maja

Nadchodzący tydzień będzie jednak kluczowy nie tylko ze względu na notowania giełdowe, ale także decyzje polskiego rządu. Obecny "Pakiet CPN", który gwarantuje niższe stawki akcyzy i VAT oraz narzuca ceny maksymalne, obowiązuje tylko do 15 maja. Minister finansów Andrzej Domański przyznał, że sytuacja jest na bieżąco analizowana, jednak całkowite odejście od tarczy osłonowej byłoby trudne przy obecnej niestabilności rynku. Z drugiej strony, utrzymanie pakietu kosztuje budżet państwa aż 1,6 mld zł miesięcznie.

Koniec taniego paliwa od tej daty. Ile zapłacą kierowcy?

Ostateczna decyzja o ewentualnym przedłużeniu wsparcia ma zapaść na początku przyszłego tygodnia, co bezpośrednio wpłynie na to, ile zapłacimy za paliwo w drugiej połowie maja. Analitycy e-petrol.pl tonują jednak nieco optymizm, zauważając, że impuls spadkowy, choć widoczny, może powoli słabnąć. W ich scenariuszu ceny benzyny 95 w przyszłym tygodniu powinny mieścić się w przedziale 6,27-6,36 zł/l.

Lista stacji Auchan z tanią benzyną. Sprawdź adresy w swoim mieście

Poniżej publikujemy pełną listę stacji paliw Auchan, na których można zatankować benzynę 95 za 5,99 zł/l. Stacje paliw są wyposażone w kasy samoobsługowe i są czynne całą dobę (24/7).

  • Białystok: ul. Hetmańska 16; ul. Produkcyjna 84
  • Bielsko-Biała: ul. Bohaterów Monte Cassino 421
  • Bydgoszcz: ul. Rejewskiego 3
  • Gdańsk: ul. Szczęśliwa 3
  • Gliwice: ul. Rybnicka 207
  • Kobierzyce: ul. Francuska 6
  • Komorniki: ul. Głogowska 432
  • Kraków: ul. Kamieńskiego 11
  • Krasne (k. Rzeszowa): Krasne 20B
  • Legnica: ul. Roberta Schumana 11
  • Lublin: al. Witosa 32A
  • Łomianki: ul. Brukowa 25
  • Piaseczno: ul. Puławska 46
  • Poczesna (Nowa Wieś): ul. Krakowska 10
  • Rumia: ul. Grunwaldzka 108
  • Sosnowiec: ul. Zuzanny 20
  • Swadzim (Poznań): ul. Św. Antoniego 2
  • Szczecin (Ustowo): ul. Ustowo 45
  • Wałbrzych: ul. Wieniawskiego 19
  • Warszawa: ul. Górczewska 124; ul. Modlińska 8
  • Żory: ul. Francuska 11
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: cenapaliwobenzynaAuchan
Powiązane
Nowy Lexus TZ
Nowy Lexus jest obłędny. Japończycy zmieniają styl i technologię
Policja kontroluje kierowcę
Czy zdasz nowy egzamin na prawo jazdy? Sprawdź się, 8 na 10 to wynik pozytywny
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Masz bezterminowe prawo jazdy? Od tej daty będzie nieważne. Rząd podał nowe ceny
Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDziś paliwo za 5,99 zł. Na tych stacjach wielka obniżka cen. Mamy najnowsze zestawienie »
Zobacz
|
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Masz bezterminowe prawo jazdy? Od tej daty będzie nieważne. Rząd podał nowe ceny
10 maja 2026 - niedziela handlowa czy niedziela z zakazem handlu
Niedziela handlowa 10.05.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 10 maja czy tylko Żabka?
Stacja paliw Auchan - benzyna 95 w promocji kosztuje 5,99 zł/l
Dziś paliwo za 5,99 zł. Na tych stacjach wielka obniżka cen. Mamy najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Zmiany w przepisach dla kierowców, najświeższe informacje ze świata motoryzacji, premiery, testy najnowszych modeli aut, porady. Od kiedy zakaz samochodów spalinowych? Czy pieszy ma zawsze pierwszeństwo? Gdzie zainstalują nowe fotoradary i kamery odcinkowego pomiaru prędkości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w newsletterze Auto.dziennik.pl.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj