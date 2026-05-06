Kupują 806 aut dziennie. Nowy SUV to trzęsienie ziemi: Diesla już nikt nie chce

Liczby nie kłamią: BMW iX3 nokautuje rywali

Samochody elektryczne w Europie sprzedają się niemal tak dobrze jak benzynowe i prawie trzy razy lepiej niż auta z silnikiem Diesla – wynika z najnowszego raportu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA). Liczby najlepiej oddają obraz sytuacji.

W pierwszym kwartale 2026 roku zarejestrowano 547 tys. elektryków, co stanowi już niemal 20 proc. rynku UE. Z kolei udział rejestracji aut benzynowych i diesli spadł odpowiednio do 22 proc. i 8 proc.

Polska kocha premium. BMW liderem nad Wisłą

Na tej fali BMW idzie jak burza. Biorąc pod uwagę wszystkie technologie napędowe, koncern wypuścił na drogi ponad 565 tys. aut marek BMW, MINI i Rolls-Royce. Sprzedaż elektryków wystrzeliła o 40 proc. W Polsce BMW po pierwszym kwartale 2026 roku jest nie tylko najpopularniejszą marką premium, ale też pierwszym wyborem przy zakupie auta elektrycznego.

Hitem okazuje się najnowsze BMW iX3 Neue Klasse – Bawarczycy zebrali w Europie już ponad 50 000 zamówień na ten model. Oznacza to, że w każdym z 62 dni roboczych pierwszego kwartału na drogi wyjeżdżało średnio 806 sztuk tego SUV-a. Niemcy ciągle nie mogą uwierzyć w to, co się stało i przyznają, że zainteresowanie iX3 już przewyższyło ich wygórowane oczekiwania. Skąd to wzięcie?

BMW iX3 Neue Klasse: Samochód, który zdarza się raz na 60 lat

BMW iX3 to pierwszy SUV z rodziny Neue Klasse. Ta nazwa to nie przypadek – stanowi bezpośrednie nawiązanie do legendarnych modeli z lat 60. Wystarczy rzut oka na przód auta, by dostrzec charakterystyczny, pionowy układ atrapy chłodnicy, który nawiązuje do klasyków produkowanych w latach 1962–1972. Podobnie jak przed ponad sześcioma dekadami, marka z Monachium stoi dziś u progu ogromnego przełomu. Nowe iX3 to dopiero początek ofensywy, która ma przynieść aż 40 nowych modeli. Na co mogą liczyć kierowcy?

Zasięg 805 km i nowa architektura 800V

Najciekawsze kryje się pod 4,8-metrowym nadwoziem BMW iX3 50 xDrive. Zastosowano tu nowoczesną, 800-woltową architekturę, która radykalnie poprawia zasięg i pozwala na błyskawiczne ładowanie. Napęd szóstej generacji wprowadza nowe baterie o gęstości o 20% wyższej niż dotychczas. Ogromny akumulator o pojemności blisko 109 kWh został zaprojektowany w technologii cell-to-pack. Stał się on integralną częścią konstrukcji auta, co nie tylko usztywnia nadwozie, ale też oszczędza sporo miejsca w środku. Efekt? Zasięg wynosi nawet 805 km.

Moc blisko 470 KM, ale bez bicia rekordów na siłę

Jeśli chodzi o osiągi, BMW iX3 50 xDrive stawia na dynamikę w dobrym stylu, bez prób bicia rekordów świata. Wersja debiutująca w salonach oferuje 469 KM i 645 Nm momentu obrotowego. Dzięki dwóm silnikom elektrycznym – po jednym na każdej osi – auto rozpędza się do setki w 4,9 sekundy. Prędkość maksymalna to 210 km/h.

372 km zasięgu w 10 minut. Znika wielki problem aut elektrycznych?

Prawdziwą bombą jest jednak szybkość ładowania. iX3 potrafi przyjąć moc aż 400 kW, a korzystna krzywa ładowania sprawia, że wystarczy zaledwie 10 minut, by zwiększyć zasięg o kolejne 372 km. Z kolei naładowanie baterii od 10 do 80% zajmuje tylko 21 minut. To nie magia, to czysta technika.

Fabryka w Dingolfing nie nadąża z produkcją? 2 miliony e-BMW na liczniku

Sukces modelu iX3 to nie przypadek, ale efekt ogromnej operacji, którą BMW prowadzi w Bawarii. Niemcy właśnie pochwalili się, że z ich taśm zjechało 2-milionowe auto elektryczne: BMW i5 M60 xDrive w głębokim kolorze niebieskim Tansanit, które prosto z fabryki w Dingolfing pojedzie do klienta w Hiszpanii.

To właśnie ten zakład w Dolnej Bawarii wziął na siebie ciężar zmian w BMW. Wszystko zaczęło się w 2021 roku od modelu iX, a dziś z Dingolfing wyjechało już ponad 320 tysięcy EV. Efekt? Co szósty "elektryk" marki na świecie pochodzi właśnie stąd. Obecnie fabryka produkuje niemal wszystko: od limuzyn i5 i i7 po rodzinne kombi. Statystyki pokazują, że nie ma już odwrotu – w 2025 roku co czwarte BMW wyjeżdżające z tego zakładu było napędzane wyłącznie prądem.

Ile kosztuje rewolucja? Ceny i tańsza alternatywa

Najlepsze i najmocniejsze BMW iX3 50 xDrive kosztuje od 315 000 zł. W ofercie pojawi się też tańszy model. BMW iX3 40 zostanie wyposażone w silnik elektryczny o mocy 320 KM (500 Nm), mniejszy akumulator (82,6 kWh) i napęd na tylne koła. Taki SUV od 0 do 100 km/h przyspieszy w 5,9 sekundy, osiągając prędkość maksymalną 200 km/h. Zasięg wyniesie do 635 km.

