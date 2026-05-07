Wczoraj 6,49 zł, a od rana paliwowa rewolucja. Jedna sieć stacji mocno zaskoczyła kierowców

Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:04
Pylon stacji BP z cenami paliw 6,49 zł za benzynę 95 i 7,31 zł za diesel przed obniżkami 7 maja
Ostatnie chwile starego cennika. Jeszcze wczoraj za benzynę 95 płaciliśmy 6,49 zł, ale od rana 7 maja na pylonach w całej Polsce witają nas nowe, niższe stawki/Tomasz Sewastianowicz
Zapomnij o wczorajszych raportach paliwowych – dziś rano trafiły do kosza. Sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Przez zwrot akcji ws. wojny na Bliskim Wschodzie, ceny ropy na giełdach runęły o 11 proc. To wywołało reakcję łańcuchową, która właśnie dotarła do Polski. Od dziś, 7 maja, tankowanie na stacjach jest znacznie tańsze. Sprawdziłem, co zmieniło się przy dystrybutorach.

Zwrot akcji na rynkach. Ceny ropy w dół

Mamy konkretne liczby. Cena ropy Brent poleciała w dół o 11%, spadając poniżej granicy 100 dolarów za baryłkę. Wszystko przez szansę na porozumienie USA z Iranem. Choć w cieśninie Ormuz sytuacja jest wciąż napięta, dyplomacja zaczyna brać górę nad rakietami.

Na reakcję krajowego giganta nie trzeba było długo czekać – Orlen obniżył ceny hurtowe, co jest zapowiedzią szybkich zmian przy dystrybutorach w całym kraju.

Koniec epoki 6,49 zł. Sprawdziłem ceny na stacjach paliw

Jeszcze wieczorem 6 maja na głównych stacjach w Polsce panowała stabilizacja na wysokim poziomie. Z moich obserwacji wynika, że na pylonach sieci BP, Orlen, Circle K czy Amic niemal wszędzie widniała cena 6,49 zł za litr benzyny 95.

Największe uderzenie po kieszeni czekało jednak użytkowników aut z instalacją gazową. Zauważyłem, że o ile na większości stacji LPG kosztowało ok. 3,75 zł, to na stacjach sieci MOL cena autogazu dobijała aż do 3,84 zł.

Oficjalne stawki od 7 maja. Ministerstwo tnie ceny

Od dziś rzeczywistość ukształtowało nowe obwieszczenie Ministerstwa Energii. Cena maksymalna spadła na każdym rodzaju paliwa:

  • Benzyna 95: maksymalnie 6,46 zł/l;
  • Benzyna 98: maksymalnie 6,95 zł/l;
  • Olej napędowy: maksymalnie 7,26 zł/l.

To doskonała informacja dla kierowców. Realne spadki widać już na pylonach w całym kraju.

Uniknęliśmy czarnego scenariusza

To gwałtowne wyhamowanie następuje po bardzo trudnym początku miesiąca, gdy ropa za 120 dolarów windowała ceny w regionach. Jeszcze kilka dni temu benzyna 95 kosztowała średnio 6,47 zł, a diesel 7,27 zł. Gdyby nie nagła odwilż polityczna, analitycy e-petrol.pl i Reflex zapowiadali "paliwowe tornado" i ceny benzyny rzędu 6,55 zł, a diesla nawet 7,45 zł.

Mapa paliwowa Polski: Gdzie tankujemy najtaniej?

E-petrol wylicza, że obecnie najtaniej jest w Wielkopolsce oraz w województwie śląskim. W pierwszym z regionów najmniej płaci się za litr benzyny i diesla – odpowiednio 6,37 i 7,19 zł. W drugim zaś, z ceną 3,70 zł, dostępny jest najtańszy gaz LPG.

Najdrożej benzyna 95 kosztuje obecnie na Kujawach i Pomorzu, Mazowszu oraz Dolnym Śląsku (średnio 6,44 zł). Na stacjach województwa dolnośląskiego odnotowano również najwyższe ceny oleju napędowego (7,27 zł) oraz autogazu (3,83 zł/l).

Rynek gazu nie odpuszcza. Złe wieści dla właścicieli aut z LPG

Mimo optymizmu na rynku ropy, ceny gazu w Amsterdamie nadal rosną. Branżowi eksperci z Equinora ostrzegają: o ile ropa może wrócić do normy szybko, to walka o dostawy gazu skroplonego przed zimą będzie znacznie trudniejsza i potrwa dłużej niż sprzątanie w cieśninie Ormuz. Autogaz, choć potaniał o symboliczny grosz (do 3,78 zł), nadal pozostaje pod presją globalnych braków.

Wczoraj 6,49 zł, a od rana paliwowa rewolucja. Jedna sieć stacji mocno zaskoczyła kierowców
