Skoda to dziś prawdziwy skarb Grupy Volkswagen. Marka jest rentowna, idzie jak w burza i święci triumfy w wielu europejskich krajach. Wśród nich - Polska, w której Czesi zajmują dziś drugie miejsce pod względem sprzedaży aut nowych. Koniem pociągowym biznesu jest Skoda Octavia, czyli kompakt, który od lat zasila floty, wybierany jest przez Kowalskich i trafia w ręce przedsiębiorców.

Praktyczny model zmniejsza dystans do Toyoty Corolli, która pozostaje na razie numerem 1 w polskich salonach. Octavię wyróżnia jednak kilka szczegółów - o niektórych Corolla może tylko pomarzyć...

Taka jest Skoda Octavia - wymiary, pojemność bagażnika

Skoda mierzy 4698 mm i ma rozstaw osi 2686 mm. To więcej niż typowy kompakt, ale nadal mniej niż samochody segmentu D. Co ciekawe, zewnętrzne wymiary wersji Liftback i Combi są identyczne - co do milimetra. Ta druga oferuje jednak jeszcze większy bagażnik. Kufer w Liftbacku mieści 600 litrów, a Combi oddaje do dyspozycji 640 litrów, co w obu przypadkach jest znakomitym wynikiem. Po złożeniu siedzeń uzyskujemy ponad 1100 l. O takim litrażu w i tak pojemnej Toyocie Corolli Touring Sports nie ma mowy. Żaden inny kompakt nie oferuje tak dużego bagażnika, na dodatek wyposażonego w garść praktycznych haczyków, półek, przegródek, i schowków. Na liście akcesoriów znalazła się nawet specjalna roleta, która pozwala wygospodarować w bagażniku praktyczną "antresolę" w postaci hamaka np. na kurtki, plecaki czy inne lżejsze przedmioty.

Octavia również w kabinie jest wyjątkowo przestronna. Czesi zaplanowali wnętrze tak, by wykorzystać każdy milimetr, a kokpit pełen jest praktycznych rozwiązań. W drzwiach kierowcy może kryć się parasolka, klapka wlewu paliwa zawiera skrobaczkę do szyb, na słupku A umieszczono klips na parkingowy bilecik, a przy lusterku wstecznym znalazło się gniazdo USB-C, dzięki któremu podłączenie wideorejestratora nie wymaga prowadzenia kabli pod podsufitką.

Skoda Octavia - jakie silniki?

Nieprzeciętny jest też wybór wersji napędowych. Skoda Octavia, trochę wbrew obecnym trendom, oferuje dwa różne silniki benzynowe w trzech wariantach mocy oraz jeden silnik Diesla. W ofercie jest też odmiana 2.0 TSI 4x4 - z "prawdziwym", a więc realizowanym mechanicznie napędem, który wykorzystuje Haldex 6. generacji. Którą jednostkę wybrać? Najsłabsza, 115-konna 1.5 TSI oferuje przeciętne osiągi, ale bardzo mało pali - w naszym teście auto zadowalało się 4,9 l/100 km. 4-cylindrowy motor pracuje cicho i kulturalnie - zastąpił on stosowany wcześniej silnik 1.0 TSI.

Mocniejszy wariant 1.5 TSI 150 KM to złoty środek, który występuje zarówno z dwusprzęgłowym automatem DSG jak i 6-biegową skrzynią ręczną. Ta pierwsza opcja jest też wyposażona w układ mHEV - miękka hybryda poprawia oszczędność i kulturę pracy napędu. Spalanie? Nadal niewysokie (według danych technicznych 4,9-5,3 l/100 km), a osiągi - w zupełności wystarczające. Pierwsza setka w 8,5 sekundy to wynik lepszy od większości aut na drodze.

Mocniejsza Octavia 2.0 TSI ma napęd na obie osie i do setki rozpędza się w 6,6 s (6,7 s w wersji Combi) co pozwala na dynamiczną jazdę również na autostradach. Wyższe spalanie w mieście zmniejsza zapał do korzystania z osiągów, ale wrażenia z jazdy są tu znakomite. Skoda Octavia 2.0 TDI to z kolei wybór dla tych, którzy poruszają się przede wszystkim w trasie - 150-konny diesel rozpędza się do 100 km/h w 8,5 s i spala tylko 4,5 l/100 km.

Skoda Octavia - wyposażenie

Dziś na rynku nie ma już miejsca na spartańskie wersje pozbawione podstawowych udogodnień. Unijne regulacje i obecność rywali z Chin sprawiły, że bazowe specyfikacje popularnych modeli zawierają coraz więcej elementów - Skoda Octavia w bazowej wersji Essence jest wyposażona raczej skromnie, ale z pomocą przychodzi tu Drive, czyli linia specjalnych edycji, w których umiarkowany wzrost ceny procentuje znacznie bogatszą kompletacją.

I tak np. Skoda Octavia Essence wyposażona jest w LED-owe reflektory, cyfrowy zestaw wskaźników, 16-calowe felgi aluminiowe, automatyczną klimatyzację dwustrefową, elektryczne szyby z przodu i z tyłu, kierownicę obszytą skórą i 10-calowy ekran systemu multimedialnego. Odmiana Drive Essence droższa o 1700 zł uzupełnia listę o kamerę cofania, tylne światła TOP LED, dodatkowe gniazda USB-C, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, praktyczne schowki w bagażniku, a także połączenie bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto. W każdej wersji standardem są też nawiewy w drugim rzędzie siedzeń.

W ofercie jest też odmiana Drive Selection, w której wyposażenie Selection jest uzupełnione o matrycowe reflektory TOP LED Matrix, adaptacyjny tempomat, przednie światła przeciwmgłowe, a w wersji Combi również zagłówki z tzw. "funkcją spania na tylnej kanapie" co w praktyce oznacza rozkładane poduszki podtrzymujące głowę.

Tyle kosztuje Skoda Octavia

Cennik Octavii ma dużą rozpiętość - w odmianie Liftback startuje od kwoty 107 300 zł, choć przy obecnej ofercie z wersją Drive Essence można uznać, że 109 000 zł to ofertowa kwota, od której warto zacząć. Za tę cenę otrzymujemy duży, pakowny samochód z niezłym wyposażeniem, napędem oszczędnym prawie jak hybryda i z technologiami grupy Volkswagena na pokładzie. Żaden kompaktowy SUV nie pomieści tyle co Octavia i żaden crossover segmentu B nie będzie tak komfortowy i cichy w trasie. Cena Octavii nawet na tle chińskich rywali nie wydaje się wygórowana, ale jak wyglądają ceny droższych odmian?

Samochód w dobrze wyposażonej wersji Drive Selection to wydatek 126 850 zł za Liftbacka z bazowym motorem 1.5 TSI. Cena nadal wygląda rozsądnie - otrzymujemy bowiem samochód z matrycowymi LED-ami, systemem bezkluczykowym, podgrzewanymi fotelami przednimi, 17-calowymi felgami, kamerą cofania, elektrycznie otwieraną klapą bagażnika czy sensorem deszczu i zmierzchu.

Najdroższa Skoda Octavia? Pomijając Octavię RS, traktowaną trochę jak osobny model, na szczycie cennika pozycjonowana jest Octavia Sportline z silnikiem 2.0 TSI 204 KM i napędem 4x4. Takie auto wycenione jest na 174 200 zł.