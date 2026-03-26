Ceny paliw szaleją: 7 zł za benzynę, ponad 8 zł za diesla. Czas zmienić nawyki oraz styl jazdy

Marzec 2026 roku zapamiętamy na długo. Od czasu rozpoczęcia działań USA i Izraela przeciwko Iranowi – pod koniec lutego – ropa Brent zdrożała o ok. 40 proc. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił zamknięcie cieśniny Ormuz, przez którą w normalnych warunkach transportowane jest ok. 20 proc. światowego wolumenu ropy naftowej, co spowodowało gwałtowny wzrost cen tego surowca na całym świecie.

Skutki widać na każdym pylonie w Polsce. Jeszcze na początku marca średnia cena benzyny Pb95 wynosiła ok. 5,99 zł/l, a oleju napędowego 6,40 zł/l, jednak już w połowie miesiąca ceny wzrosły do poziomów około 6,79 zł/l dla Pb95 i nawet 7,76 zł/l dla diesla. Pod koniec marca notowania e-petrol.pl wskazują już na przedziały 6,94–7,09 zł za Pb95 i 8,09–8,25 zł za olej napędowy.

Prognozy na koniec marca i początek kwietnia 2026 roku nie napawają optymizmem, mimo podobno toczących się zakulisowo rozmów pokojowych. Eksperci ostrzegają, że jeśli napięcia geopolityczne nie ulegną złagodzeniu, będziemy świadkami pękania kolejnych psychologicznych barier cenowych.

W tej sytuacji najskuteczniejsza metoda oszczędzania paliwa jest darmowa i dostępna natychmiast - to zmiana sposobu, w jaki prowadzisz samochód. Ten sam samochód, prowadzony spokojnie i prowadzony agresywnie, może różnić się zużyciem paliwa nawet o 30%.

Przy aktualnych cenach Pb95 rzędu 7 zł/l, średnim spalaniu 7,5 l/100 km i rocznym przebiegu 20 tys. km – roczny koszt paliwa to ponad 10 500 zł. Obniżenie spalania o 1,5–2 litry na setkę oznacza oszczędność 2 100–2 800 zł rocznie. Dla właścicieli diesli, przy cenie ponad 8 zł/l, kwota jest jeszcze wyższa. I nie wymaga ani złotówki inwestycji.

8 technik ecodrivingu, które zadziałają w każdym samochodzie - czyli jak oszczędzać paliwo?

Płynne przyspieszanie – zapomnij o pełnym gazie

Gwałtowne wciskanie pedału gazu to najszybszy sposób na opróżnienie baku. Silnik wchodzi wtedy w tryb pełnego wzbogacenia mieszanki paliwowej i zużywa nieproporcjonalnie dużo paliwa w stosunku do uzyskanego przyrostu prędkości.

Zasada jest prosta: przyspieszaj zdecydowanie, ale łagodnie. Pedał gazu wciśnięty do ok. 2/3 jego zakresu zapewnia dobrą dynamikę przy rozsądnym zużyciu. Nie chodzi o to, żeby ruszać jak żółw i blokować ruch - chodzi o to, żeby nie szarpać silnikiem przy każdym ruszaniu.

Wczesne zmienianie biegów – ale bez przesady

W autach z manualną skrzynią biegów zmiana na wyższy bieg powinna następować przy 2000–2500 obr./min w silnikach diesla i 2000–3000 obr./min w benzynowych. Jazda na wyższym biegu przy niższych obrotach to jedna z najprostszych metod ograniczenia spalania.

Ale uwaga: zbyt niskie obroty to też problem. Poniżej 1300–1500 obr./min silnik pracuje niestabilnie, rośnie obciążenie mechaniczne, a spalanie paradoksalnie może wzrosnąć, bo elektronika musi kompensować brak momentu obrotowego. Wyczuj złoty środek.

Przewidywanie ruchu – patrz daleko przed siebie

Kierowca, który patrzy tylko na zderzak auta przed sobą, ciągle hamuje i przyspiesza. Kierowca, który obserwuje sytuację 200–300 metrów do przodu, dostosowuje prędkość z wyprzedzeniem – zwalniając stopniowo zamiast hamować w ostatniej chwili.

To fundamentalna technika ecodrivingu. Widząc czerwone światło z daleka, zdejmujesz nogę z gazu i pozwalasz autu zwalniać na biegu – silnik nie zużywa wtedy praktycznie żadnego paliwa (o tym za chwilę). Efekt? Mniej hamowania, mniej przyspieszania od zera, mniej spalonego paliwa.

Hamowanie silnikiem zamiast hamulcem – odcięcie wtrysku

To jedna z najważniejszych i najsłabiej rozumianych zasad. Każdy nowoczesny samochód z wtryskiem paliwa posiada funkcję tzw. odcięcia wtrysku podczas hamowania silnikiem. Działa to tak: kiedy zjeżdżasz ze zbocza lub zwalniasz przed skrzyżowaniem z włączonym biegiem i zdjętą nogą z gazu – komputer silnika całkowicie odcina podawanie paliwa. Silnik obraca się siłą bezwładności kół, ale nie zużywa ani kropli. Spalanie w tym momencie wynosi dosłownie 0,0 l/100 km.

Ten mechanizm działa, dopóki obroty silnika są wyższe niż obroty biegu jałowego (ok. 800–1000 obr./min). Gdy spadną poniżej tego progu, komputer wznawia wtrysk, żeby silnik nie zgasł. Dlatego przed zjazdami i przed światłami: trzymaj bieg, zdejmij nogę z gazu, pozwól autu zwalniać. Jeśli trzeba – zejdź na niższy bieg, żeby podtrzymać obroty i przedłużyć fazę zerowego spalania.

Utrzymuj stałą prędkość – unikaj żabich skoków w swoim stylu jazdy

Na drodze szybkiego ruchu i autostradach kluczowa jest stałość prędkości. Każde przyspieszenie z 90 do 120 km/h i ponowne hamowanie do 90 km/h to zmarnowane paliwo, które posłużyło do rozpędzenia ponad tony stali i zostało zamienione na ciepło w klocku hamulcowym. Tempomat (cruise control) jest tu najlepszym przyjacielem kierowcy. Na płaskiej drodze utrzymuje stałą prędkość dużo precyzyjniej niż ludzka noga.

Optymalny zakres prędkości pod kątem spalania to dla większości aut 80–100 km/h. Powyżej 120 km/h opór powietrza rośnie wykładniczo – i spalanie razem z nim. Jazda 140 km/h zamiast 120 km/h skraca czas przejazdu 100 km o zaledwie 7 minut, ale zwykle podnosi spalanie nawet o 15–25%.

Ciśnienie w oponach - sprawdzaj przynajmniej raz na miesiąc, a częściej przed dłuższą trasą lub przy sporych amplitudach temperatur

Opony o zaniżonym ciśnieniu mają większą powierzchnię styku z nawierzchnią, co generuje wyższe opory toczenia. Spadek ciśnienia o 0,5 bara poniżej normy to wzrost spalania rzędu 2–3%. Brzmi na niewiele, ale przez rok – przy dzisiejszych cenach – zrobi różnicę.

Sprawdzaj ciśnienie przynajmniej raz w miesiącu, zawsze na zimnych oponach. Wartości zalecane przez producenta znajdziesz na naklejce w słupku drzwi kierowcy lub w instrukcji obsługi. Możesz spokojnie dodać do 0,2 bara powyżej normy – zmniejszy to opory toczenia i nie wpłynie jeszcze negatywnie na prowadzenie. Jeżeli częściej jeździsz w dłuższe trasy, bezpieczniej sprawdzać ciśnienie nawet częściej. Warto to też robić w okresie, gdy temperatury gwałtownie się zmieniają w ciągu doby - temperatura wpływa na zmianę objętości powietrza, a tym samym wzrost lub spadek ciśnienia w oponi.

Ogranicz zbędny balast i opór aerodynamiczny

Każde dodatkowe 50 kg zwiększa spalanie o ok. 1–2%. Dlatego warto przejrzeć bagażnik i wyjąć to, czego nie potrzebujesz na co dzień: narzędzia, wózek dziecięcy, zapasowy płyn do spryskiwaczy (lepiej go po prostu wlej do zbiornika).

Jeszcze większy wpływ ma aerodynamika. Bagażnik dachowy zamontowany na stałe potrafi zwiększyć spalanie na autostradzie nawet o 10–15%. Boxy dachowe, rowery na dachu – to wszystko powoduje olbrzymi opór. Jeśli nie używasz – demontuj.

Na tej samej zasadzie: przy prędkościach wyższych (np. drogi krajowe) zamknięte okna i włączona klimatyzacja generują niższe spalanie niż otwarte okna (które tworzą turbulencje i opór). Przy prędkościach niskich (np. obszar zabudowany) – na odwrót: taniej wyjdzie otworzyć okno i wyłączyć klimę.

Wyłączaj silnik przy dłuższych postojach

Jeśli Twoje auto nie ma systemu Start-Stop, a stoisz na przejeździe kolejowym, w korku przed światłami z długim cyklem, lub czekasz na kogoś – wyłącz silnik. Na biegu jałowym silnik zużywa 0,5–1,0 l/h w zależności od pojemności. To niewiele – ale przy dieslu po 8 zł za litr nawet godzina stania w korku kosztuje Cię 4–8 zł.

Czego NIE robić: złe nawyki, które szkodzą lub nie działają - ostrzegamy przed nimi

Internet pełen jest porad na temat oszczędzania paliwa, które na pozór brzmią nawet logicznie, ale w praktyce są nieskuteczne lub wręcz niebezpieczne. Przestrzegamy przed nimi poniżej.

Jazda na luzie (na biegu jałowym / pozycja "N" w automacie)

Pozornie logiczne: wrzucam luz, silnik pracuje na najniższych obrotach, spalanie spada. Tyle że jest dokładnie na odwrót. Na luzie silnik musi utrzymywać obroty jałowe i zużywa paliwo, żeby nie zgasnąć. Natomiast na biegu, z nogą zdjętą z gazu, wtrysk jest całkowicie odcięty – spalanie wynosi zero.

Jazda na luzie to także poważne zagrożenie bezpieczeństwa. Tracisz hamowanie silnikiem, co wydłuża drogę hamowania. Tracisz też możliwość natychmiastowego przyspieszenia w sytuacji awaryjnej. Na zjazdach w górach jazda na luzie to prosta droga do przegrzania hamulców i poważnego wypadku. Zasada? Trzymaj bieg włączony przez cały czas. Zamiast luzu – wyższy bieg i noga z gazu.

Jazda „na zderzaku" za ciężarówką (tzw. drafting)

Tak, w teorii jazda w cieniu aerodynamicznym ciężarówki zmniejsza opór powietrza. W praktyce wymaga utrzymywania odległości do 10 metrów od pojazdu o masie 40 ton przy prędkości 80–90 km/h. To skrajnie niebezpieczne – czas reakcji spada praktycznie do zera, widoczność jest zerowa, a przy nagłym hamowaniu TIR-a wjedziesz pod jego naczepę. Żadna oszczędność nie jest warta tego ryzyka.

Nadmierne pompowanie opon

Wyżej wskazywano, że ciśnienie można trzymać o 0,2 bara powyżej normy. Ale pompowanie opon do powyżej tych wartości, np. do 3 albowięcej barów, bo „mniejsza powierzchnia styku, mniejsze opory" – to niebezpieczny pomysł. Guma na kole samochodu to nie opona rowerowa, żeby pompować do takich wartości! Opona nadmiernie napompowana ma gorsze właściwości jezdne, dłuższą drogę hamowania na mokrym, mniejszy komfort i zużywa się nierównomiernie. A oszczędność paliwa? Niewarta kompromisu w bezpieczeństwie.

Wyłączanie silnika podczas jazdy

Sporadycznie pojawia się „porada", żeby wyłączać silnik na zjazdach. To skrajnie niebezpieczne. Po wyłączeniu silnika zwykle przestaje działać wspomaganie układu kierowniczego i hamulców. Kierownica staje się ekstremalnie ciężka, a hamulce wymagają kilkukrotnie większej siły nacisku na pedał. Do tego może zablokować się kolumna kierownicy. W efekcie tracisz kontrolę nad pojazdem. Dla jasności - nie piszemy tutaj o układach start-stop czy swobodnego toczenia, które zapewniają niektóre nowsze pojazdy, bo działa to automatycznie, a układy wspomagające nadal są podtrzymywane. Chodzi o ręczne wyłączanie silnika na zjazdach - tak nie ryzykuj. Zasada jest prosta: silnik wyłączamy wyłącznie na postoju. Oczywiście nie wtedy, gdy co kilka sekund korek się przesuwa, ale gdy np. na światłach, czy przed przejazdem kolejowym, postój szykuje się co najmniej kilkudziesięciosekundowy.

Jazda na zbyt niskich obrotach – to morderstwo na silniku przez jego duszenie

Jazda przy 1000 obr./min na piątym biegu to nie ecodriving – to katowanie silnika. Przy zbyt niskich obrotach silnik generuje drgania, które niszczą koło dwumasowe, sprzęgło i łożyska. W silnikach diesla sprzyja to także osadzaniu się sadzy w filtrze DPF. A komputer silnika, kompensując brak momentu i mocy, i tak podaje więcej paliwa, żeby kontynuować spalanie w cylindrach.

Ekonomicznie optymalny zakres to 1500–2500 obr./min, zależnie od typu silnika. Poniżej tego progu nie oszczędzasz – niszczysz i narażasz się na awarie.

Mild hybrid i plug-in hybrid – dodatkowe zasady oszczędzania paliwa

Jeśli jeździsz samochodem z miękką hybrydą (MHEV) lub hybrydą plug-in (PHEV), obowiązują Cię wszystkie powyższe zasady – plus kilka dodatkowych.

Miękkie hybrydy (MHEV – 48V)

System mild hybrid odzyskuje energię podczas hamowania i wspomaga silnik spalinowy przy ruszaniu. Żeby w pełni to wykorzystać:

Maksymalizuj hamowanie odzyskowe (rekuperacyjne). Zwalniaj łagodnie i z wyprzedzeniem – system potrzebuje czasu, żeby przetworzyć energię kinetyczną na elektryczną. Nagłe, mocne hamowanie angażuje głównie hamulce cierne, a energia jest tracona jako ciepło. Ruszaj spokojnie. Motor elektryczny najbardziej pomaga przy niskich obrotach, podczas ruszania. Gwałtowny start wymusza pełne zaangażowanie silnika spalinowego i minimalizuje udział układu elektrycznego. Korzystaj z trybu „Eco" lub „Sail" (żeglowanie). Wiele aut MHEV posiada tryb, w którym silnik spalinowy wyłącza się na chwilę podczas jazdy ze stałą prędkością. Wymaga to delikatnej nogi – naucz się wyczuwać moment, w którym auto przechodzi na żeglowanie (odpowiednik jazdy "na luzie" - ale bezpieczny).

Hybrydy plug-in (PHEV)

Tu zasada numer jeden jest najważniejsza, ale często ignorowana:

Ładuj auto regularnie. PHEV z rozładowaną baterią to po prostu cięższy samochód spalinowy. Sens ekonomiczny hybrydy plug-in istnieje tylko wtedy, gdy korzystasz z trybu elektrycznego na co dzień. Planuj użycie trybu EV. Jeśli Twoja trasa to 30 km miasta i 70 km autostrady – jedź po mieście na prądzie, a na autostradę przełącz się na spalinowy. Silnik elektryczny jest najefektywniejszy w ruchu miejskim (niskie prędkości, częste hamowanie odzyskowe), natomiast silnik spalinowy najefektywniej pracuje przy stałych, średnich obrotach na trasie. Na autostradzie nie wymuszaj trybu EV. Jazda 130 km/h na samym silniku elektrycznym rozładuje baterię błyskawicznie i nie będzie efektywna energetycznie. Tu lepiej postawić na automatyzmy, o których decyduje oprogramowanie pojazdu.

Ile realnie ecodriving pomoże zaoszczędzić przy dzisiejszych cenach paliw?

Przeliczmy to na twarde liczby. Przy aktualnych cenach Pb95 (ok. 7 zł/l), średnim spalaniu 7,5 l/100 km i rocznym przebiegu 20 000 km, roczny koszt paliwa to 10 500 zł. Dla kierowców diesli – przy cenie powyżej 8 zł/l i spalaniu 6,5 l/100 km – to 10 400 zł.

Stosując opisane techniki, można liczyć na realne obniżenie spalania o 1,5–2,0 l/100 km, co daje roczną oszczędność rzędu:

Benzyna (7 zł/l): 2 100–2 800 zł rocznie

Diesel (8 zł/l): 2 400–3 200 zł rocznie

To tak, jakbyś oszczędził na 300-400 l paliwa. Przy zbiorniku o poj. 50 litrów - to od 6 do 8 dodatkowych tankowań od zera do pełna. Bez żadnych inwestycji. Bez przeróbek. Bez zmiany samochodu. Bez kupowania gadżetów. Najlepszym gadżetem jest tak naprawdę Twoja prawa noga.

A jeśli zakłócenia w cieśninie Ormuz potrwają do końca kwietnia i ceny będą nadal rosnąć – oszczędności z ecodrivingu będą jeszcze większe. Wystarczy zmienić nawyki. A to – jak większość nawyków – po pewnym czasie wejdzie w krew i stanie się automatycznie elementem stylu jazdy. Portfel ci za to podziękuje.