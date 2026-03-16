Marzec kusi motocyklistów. Te błędy na otwarcie sezonu mogą kosztować życie podczas pierwszej jazdy po zimowej przerwie

Termometry pokazują kilkanaście stopni, słońce świeci coraz dłużej, a w garażach po całej Polsce budzą się silniki motocykli. Wiosna kalendarzowa już za klika dni, ale sezon dla wielu już się zaczął. Problem w tym, że pierwszy wyjazd po zimowej przerwie to moment, w którym łączą się ze sobą trzy niebezpieczne czynniki: motocykl, który stał miesiącami, kierowca z uśpionymi odruchami i drogi, które jeszcze nie są spłukane porządnym deszczem z zimowego brudu.

Statystyki policyjne z ostatnich lat nie pozostawiają złudzeń - marzec i kwiecień to miesiące, w których wskaźnik wypadków z udziałem motocyklistów w przeliczeniu na liczbę aktywnych jednośladów jest nieproporcjonalnie wysoki. O pierwszych ofiarach w tym sezonie już zresztą słyszeliśmy. Zanim więc ruszysz w trasę, przejdź przez tę checklistę.

Motocykl po zimie - co sprawdzić w swoim jednośladzie przed pierwszą wiosenną przejażdżką?

Nawet jeśli jesienią odstawiłeś maszynę w idealnym stanie, kilka miesięcy postoju robi swoje. Oto absolutne minimum do zweryfikowania przed przekręceniem kluczyka.

Akumulator. Najczęstszy powód, dla którego motocykl nie odpala na wiosnę. Jeśli nie podłączałeś prostownika z funkcją podtrzymania ładowania przez zimę, akumulator może być głęboko rozładowany, a w skrajnych przypadkach - trwale uszkodzony. Zmierz napięcie: poniżej 12,4 V akumulator wymaga ładowania, poniżej 11,5 V może już nie nadawać się do użytku. Opony. Sprawdź ciśnienie - po miesiącach postoju z pewnością spadło. Jazda na niedopompowanych oponach to katastrofa dla przyczepności i stabilności, szczególnie w zakrętach. Przy okazji obejrzyj bieżnik i boki opon. Szukaj mikropęknięć, stwardnień i oznak starzenia się gumy. Opona starsza niż pięć lat, nawet z dobrym bieżnikiem, traci właściwości i może zachowywać się nieprzewidywalnie. Hamulce. Ściśnij klamkę przedniego hamulca i naciśnij pedał tylnego. Poczuj, czy jest opór, czy klamka nie wpada za blisko do kierownicy. Sprawdź poziom płynu hamulcowego - jeśli jest poniżej minimum lub ma ciemny kolor, wymień go. Płyn hamulcowy jest higroskopijny, czyli wchłania wilgoć z powietrza, co obniża temperaturę wrzenia i może prowadzić do zaniku siły hamowania. Napęd. Gdy masz łańcuch - sprawdź luzy, nasmaruj. Jeśli jest zardzewiały, zesztywniały lub nadmiernie wyciągnięty, wymień go razem z zębatkami. Gdy masz napęd wałem - sprawdź poziom oleju przekładniowego. Napęd paskiem - poszukaj pęknięć i przetarć. Płyny. Poziom oleju silnikowego, płynu chłodzącego (jeśli motocykl jest chłodzony cieczą). Jeśli nie wymieniałeś oleju przed zimowaniem - zrób to teraz, zanim zaczniesz jeździć. Stary olej z kondensatem wilgoci to prosta droga do przyspieszonego zużycia silnika. Kieruj się także zaleceniami producenta pojazdu - nowocześniejsze maszyny wcale nie wymagają wymiany oleju zawsze "na wiosnę", tylko kierowania się interwałami, z ich ewentualnym skracaniem, w zależności od sposobu eksploatacji. Oświetlenie i sygnalizacja. Sprawdź wszystkie żarówki i LED-y: światło mijania, drogowe, pozycyjne, stopu, kierunkowskazy. Na motocyklu widoczność to kwestia życia i śmierci - w dosłownym sensie.

Ty też się zastałeś poza sezonem - odruchy motocyklisty po zimie są wolniejsze, to naturalne

Motocykl można przygotować w godzinę. Siebie już trudniej. Po trzech, czterech, a czasem pięciu miesiącach przerwy ciało i umysł motocyklisty nie działają tak jak w szczycie sezonu. To nie kwestia umiejętności - te nie znikają. To kwestia odruchów, automatyzmów i wyczucia, które po dłuższym czasie bez jazdy po prostu są otępiałe.

Czas reakcji kierowcy jednośladu po wielomiesięcznej przerwie wydłuża się w porównaniu do regularnie jeżdżącego motocyklisty. W praktyce oznacza to przynajmniej kilka metrów dłuższej drogi hamowania. Na motocyklu uderzenie w przeszkodę jest naturalnie bardziej niebezpieczne niż w samochodzie. Co zatem zrobić?

Pierwszy wyjazd potraktuj jako trening, nie wycieczkę. Znajdź spokojną drogę lub pusty parking i przypomnij sobie podstawy: hamowanie awaryjne, wolne manewry, ósemki. Jedź krócej niż chcesz. Pierwsza przejażdżka po zimie nie powinna trwać dłużej niż godzinę - zmęczenie przychodzi szybciej, niż się spodziewasz. Nie jedź z grupą od razu. Presja tempa narzucanego przez innych to ostatnie, czego potrzebujesz na spóźnionych odruchach.

Drogi w marcu - piach, brud, dziury i kierowcy, którzy nie widzą motocyklistów

Nawet najlepiej przygotowany motocykl i w pełni skoncentrowany motocyklista muszą zmierzyć się z warunkami, na które nie mają wpływu. Oto czynniki wymagające na początku sezonu większej niż zwykle uwagi:

Piasek i brud. Służby drogowe przez zimę sypały sól i piasek. W marcu znaczna część tego materiału wciąż leży na jezdni - szczególnie na poboczach, w zakrętach i na skrzyżowaniach. Piach na asfalcie pod kołem motocykla pogarsza przyczepność. Efekt - ryzyko jej niespodziewanej utraty, często bez ostrzeżenia. Uważniej obieraj zatem tor jazdy, przynajmniej póki porządny deszcz nie spłuka brudu po zimie. Dziury i nierówności. Zima 2025/2026 nie oszczędziła polskich dróg. Ubytki w nawierzchni potrafią być głębokie i ostre. Na motocyklu, gdzie jedno koło wpadające w dziurę może oznaczać utratę kontroli, każda wyrwa to potencjalne zagrożenie. Nie jedź na pamięć - droga, którą znałeś i byłeś w stanie przejechać z określoną prędkością, może być teraz w gorszym stanie i lepiej nie dać się temu zaskoczyć. Zimne opony. Przy 10–15 stopniach Celsjusza opony motocyklowe potrzebują kilkunastu minut normalnej jazdy, zanim osiągną temperaturę roboczą. Do tego czasu ich przyczepność jest niższa niż latem. Asfalt bowiem też się obecnie nagrzewa wolniej, a to również wpływa na przyczepność. Przez pierwsze kilometry jedź tak, jakbyś jechał po wilgotnej nawierzchni - bez gwałtownych przechyleń, bez ostrego przyspieszania w zakręcie. Kierowcy samochodów. Przez wiele miesięcy nie widzieli na drodze motocyklistów. Ich mózg dosłownie oduczył się wypatrywać jednośladów w lusterkach i na skrzyżowaniach. Zjawisko to w literaturze bezpieczeństwa ruchu drogowego nazywane jest „looked but failed to see" - patrzyli, ale nie zobaczyli. Jedź tak, jakbyś był niewidzialny, bo w oczach wielu kierowców aut właśnie taki jesteś.

Ekwipunek motocyklisty: kask, ciuchy, buty, rękawice i inne - przejrzyj je, zanim założysz i pojedziesz

Nie pomijaj stanu swojej odzieży motocyklowej - w razie upadku tylko ona chroni motocyklistę przed urazami. Ciuchy i akcesoria też się starzeją.

Kask, nawet gdy nigdy nie upadł oraz gdy nadal wygląda nieźle, może po kilku latach tracić swoje właściwości - producenci zalecają wymianę co ok. pięć lat, niezależnie od stanu wizualnego. Polistyren, czy inny materiał, z jakiego jest wykonana warstwa ochronna, który pochłania energię uderzenia, z czasem traci właściwości ochronne. Kurtka, spodnie, rękawice, buty: obejrzyj szwy, zamki, protektory. Jeśli protektory są z miękkiej pianki, a nie z certyfikowanych wkładów, rozważ ich wymianę. I absolutne minimum na pierwszą jazdę: protektory, zwłaszcza rękawice z ochroną kostek dłoni. Dłonie to pierwsza rzecz, którą instynktownie wystawiamy przy upadku, a gdy nie zachowasz rozsądku przy pierwszej jeździe sezonu, o upadek znacznie łatwiej. Pamiętaj, aby mieć włożone ochraniacze do odzieży. Nawet gdy będzie to niegroźna sytuacja i typowa parkingówka, bo zawahałeś się i nie utrzymałeś równowagi przy wolnym manewrze, brak protektorów może oznaczać i tak poważniejszy uraz - np. gdy motocykl cię przygniecie do asfaltu, a akurat nie miałeś ochraniaczy, bo "zapomniałeś" ich włożyć z powrotem po wypraniu odzieży przed sezonem. Akcesoria bagażowe - kufry, torby, rollbagi, mocowania smartfona, nawigacji, kamery: sprawdź mocowania bagażu i akcesoriów, jeżeli ich nie demontowałeś. Przez zimę mogły się poluzować, zwłaszcza biorąc pod uwagę zmiany temperatury. Gumy mogły sparcieć. Jeżeli zaś montujesz te akcesoria na motocykl, bo na zimę były zdjęte - sprawdź potem wszystko jeszcze o jeden raz więcej niż zwykle. W sezonie jesteś przyzwyczajony, jak działają mocowania i pewnie łatwiej zauważysz, że coś inaczej "kliknęło", że coś jest za luźno. Ale po dłuższej przerwie zimowej może to nie być łatwe. Lepiej sprawdzić wszystko jeszcze raz, niż ryzykować odpadnięcie źle przywiązanej rolki bagażowej podczas jazdy. Albo - co gorsza - wkręcenie się luźnej końcówki paska mocującego bagaż w napęd łańcucha, lub przypalenie torby od wydechu, bo w czasie jazdy się na niego osunęła.

Złota zasada pierwszej jazdy sezonu

Jedź tak, jakbyś dopiero zdał egzamin. Bez brawury, bez udowadniania sobie, że "jeszcze potrafię" albo "nic nie zapomniałem przez zimę". Nie daj się ponieść entuzjazmowi ani emocjom - te będą silne zwłaszcza po dłuższej przerwie. Sezon ma przed tobą tysiące kilometrów - nie musisz pokonać ich wszystkich w pierwszy weekend. A przez głupi błąd możesz sobie zafundować przedłużenie zimowej pauzy od jazdy. Najlepsi motocykliści wiedzą, że odwaga to nie tylko szybkość wchodzenia w zakręt. To umiejętność ustalenia planu na jazdę w danym dniu i trzymanie się go, stosownie do warunków, umiejętności oraz aktualnej dyspozycji, bez ulegania pokusie. Bezpiecznego sezonu 2026 i lewa w górę.