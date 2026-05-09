Dziennik Gazeta Prawana logo

Paliwowe trzęsienie ziemi w Polsce. Od 11 maja benzyna 95 i LPG już po tyle. Oto najnowsze zestawienie

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 10:37
[aktualizacja dzisiaj, 10:37]
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
Zbliżenie na dłoń kierowcy tankującego zielony pistolet z benzyną 95 do wlewu paliwa w pomarańczowym samochodzie. Fotografia ilustruje temat cen paliw od 11 maja
Od 11 maja kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Ile dokładnie zapłacimy za benzynę 95, diesla i LPG?/Tomasz Sewastianowicz
Choć Ministerstwo Energii ustaliło sztywne limity cen paliw, te bariery za chwilę znikną. Orlen już zmienia stawki hurtowe, a eksperci z e-petrol.pl oraz biura Reflex są zgodni: od poniedziałku, 11 maja, kierowców powita nowa rzeczywistość. Ile dokładnie zapłacimy za benzynę 95, diesla i LPG?

Od soboty nowe ceny na stacjach. Tyle zapłacimy za benzynę 95

Cena ropy Brent na światowych giełdach spadła w ostatnim tygodniu o około 8 dolarów na baryłce. Jeszcze niedawno, na przełomie kwietnia i maja, surowiec przekraczał barierę 120 dolarów, co przełożyło się na wzrosty na polskich stacjach o blisko 30 groszy na litrze. Wszystko dzieje się w cieniu wielkiej polityki i napiętej sytuacji w regionie Zatoki Perskiej. Rynki z nadzieją patrzą na USA, które przekazały Iranowi propozycję 14-punktowego memorandum mającego zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie.

Choć sytuacja wciąż jest niepewna, a blokada Cieśniny Ormuz nadal ogranicza transporty, to nadzieja na deeskalację już teraz skutecznie topi ceny w polskich hurtowniach. Orlen już obniżył ceny oleju napędowego o 125 zł, a benzyny 95 o 53 zł na metr sześcienny. Zmiany już przekładają się na ceny dla kierowców i rządowe limity.

Byłem na Orlenie, Circle K, BP i Amic. Widok na pylonach zaskakuje

Z najnowszego obwieszczenia Ministerstwa Energii wynika, że od soboty, 9 maja, do poniedziałku, 11 maja włącznie, litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,35 zł, benzyny 98 – 6,85 zł, a za olej napędowy użytkownicy diesli zapłacą maksymalnie 7,03 zł/l.

To oznacza dużą obniżkę w stosunku do poprzednich stawek – przypominam, że w piątek, 8 maja, litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,41 zł, benzyny 98 – 6,90 zł, a oleju napędowego – 7,17 zł. Potwierdzają to zdjęcia, które zrobiłem wczoraj na stacjach największych graczy paliwowych w Polsce. Orlen, Circle K i BP jednomyślnie ustaliły ceny na poziomie maksimów narzuconych przez rząd.

Jedynie Amic wyłamał się z tego trendu i benzynę oraz olej napędowy wycenił o kilka groszy taniej. Eksperci rynkowi wskazują jednak, że obecne obniżki to dopiero początek.

stacja-paliw-orlen-39138696.jpeg
Stacja paliw Orlen

Trzęsienie ziemi po 11 maja. Diesel spadnie poniżej psychologicznej granicy. Eksperci podali kwoty

Analitycy biura Reflex wskazują, że od poniedziałku, 11 maja, ceny paliw mogą spaść jeszcze mocniej. Największą ulgę odczują właściciele aut z silnikiem Diesla – litr oleju napędowego stanieje o około 30 groszy, schodząc poniżej psychologicznej bariery 7 zł/l, do poziomu 6,90 zł/l.

Benzyna 95 potanieje o 25 groszy na litrze, co może oznaczać średnią cenę na poziomie nawet 6,17 zł. Gaz LPG ma być tańszy o 8 groszy – kierowcy mają płacić 3,68 zł/l.

  • Benzyna 95: potanieje o 25 groszy na litrze do poziomu 6,17 zł/l.
  • Benzyna 98: może kosztować 6,67 zł/l – to o 25 groszy mniej.
  • Olej napędowy: tutaj obniżka będzie najmocniejsza. Prognoza to aż 30 groszy taniej i cena na poziomie 6,90 zł/l.
  • LPG: autogaz stanieje o 8 groszy do poziomu 3,68 zł/l, czyli widmo przekroczenia 4 zł/l na razie się oddala.

Magdalena Robak, analityk e-petrol.pl, studzi jednak nastroje, wskazując na fundamenty rynkowe. Sytuacja w USA jest trudna – zapasy oleju napędowego są tam najniższe od 2005 roku. Zaznacza, że prognozowane obniżki dojdą do skutku pod jednym warunkiem: weekend na Bliskim Wschodzie musi upłynąć bez wzmożonych ataków i działań wojennych.

Jej zdaniem benzyna 95 od 11 maja będzie kosztować w przedziale 6,27-6,36 zł/l, czyli o 20 groszy taniej, a szlachetniejsza "98" – 6,78-6,88 zł/l. Kierowcy aut z silnikiem Diesla zapłacą 6,99-7,11 zł/l.

Gaz LPG ma kosztować 3,68-3,77 zł/l. Tu analitycy spodziewają się dużego potencjału do obniżek – nawet o 10 groszy na litrze.

stacja-paliw-bp-39138701.jpeg
Stacja paliw BP

Koniec taniego paliwa od tej daty. Ile zapłacą kierowcy?

Nadchodzący tydzień będzie kluczowy nie tylko ze względu na notowania giełdowe, ale także decyzje polskiego rządu. Obecny "Pakiet CPN", który gwarantuje niższe stawki akcyzy i VAT oraz narzuca ceny maksymalne, obowiązuje tylko do 15 maja.

Minister finansów Andrzej Domański przyznał, że sytuacja jest na bieżąco analizowana, jednak całkowite odejście od tarczy osłonowej byłoby trudne przy obecnej niestabilności rynku. Z drugiej strony, utrzymanie pakietu kosztuje budżet państwa aż 1,6 mld zł miesięcznie. Jak podkreśla Magdalena Robak, rynek z niecierpliwością oczekuje przedłużenia tych regulacji, a decyzja, która zapadnie na początku tygodnia, będzie kluczowa dla stabilizacji nastrojów.

stacja-paliw-amic-39138697.jpeg
Stacja paliw Amic
stacja-paliw-circle-k-39138704.jpeg
Stacja paliw Circle K
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: cenagazlpgpaliwo
Powiązane
Stacja paliw Auchan - benzyna 95 w promocji kosztuje 5,99 zł/l
Dziś paliwo za 5,99 zł. Na tych stacjach wielka obniżka cen. Mamy najnowsze zestawienie
Nowy Lexus TZ
Nowy Lexus jest obłędny. Japończycy zmieniają styl i technologię
Policja kontroluje kierowcę
Czy zdasz nowy egzamin na prawo jazdy? Sprawdź się, 8 na 10 to wynik pozytywny
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Masz bezterminowe prawo jazdy? Od tej daty będzie nieważne. Rząd podał nowe ceny
Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPaliwowe trzęsienie ziemi w Polsce. Od 11 maja benzyna 95 i LPG już po tyle. Oto najnowsze zestawienie »
Zobacz
|
Agnieszka Fatyga z kotem
Agnieszka Fatyga odeszła nagle. Mąż nie mógł jej pochować
Ziobro
Ziobro i Romanowski już wyjechali z Węgier? To wskazuje, że są w USA
Nowy Lexus TZ
Nowy Lexus jest obłędny. Japończycy zmieniają styl i technologię
10 maja 2026 - niedziela handlowa czy niedziela z zakazem handlu
Niedziela handlowa 10.05.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 10 maja czy tylko Żabka?
Quiz z wiedzy o czasach PRL. PESEL zdecyduje o wyniku. Dla 85 proc. młodych 5/10 to szczyt możliwości
Quiz dla tych, co pamiętają czasy PRL. O wyniku zdecyduje PESEL. 92 proc. młodych nie zdobędzie nawet 6/10
Jak wyczyścić ekran telewizora domowym sposobem?
Namocz szmatkę i przetrzyj ekran telewizora. Domowy trik na smugi i tłuste plamy
Zapisz się na newsletter
Zmiany w przepisach dla kierowców, najświeższe informacje ze świata motoryzacji, premiery, testy najnowszych modeli aut, porady. Od kiedy zakaz samochodów spalinowych? Czy pieszy ma zawsze pierwszeństwo? Gdzie zainstalują nowe fotoradary i kamery odcinkowego pomiaru prędkości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w newsletterze Auto.dziennik.pl.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj