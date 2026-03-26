Toyota przenosi produkcję do Gliwic. Koniec z czekaniem na auta z Włoch

Toyota, słynąca głównie z hybryd, postanowiła w 2019 roku stworzyć drugi filar swojego biznesu. W Polsce ruszyła wówczas pilotażowa budowa struktur nowej marki nazwanej Toyota Professional. Po siedmiu latach rozwoju funkcjonuje już prężna sieć wyspecjalizowanych stacji, a we wszystkich salonach japońskiej marki powstały odrębne działy aut użytkowych. Ta strategia przynosi imponujące efekty: rok 2025 japońska marka zakończyła na pozycji lidera rynku LCV w Polsce.

Od stycznia do grudnia zarejestrowano 16 307 egzemplarzy samochodów osobowych i dostawczych, czyli o 34% więcej niż rok wcześniej. To rekord w historii firmy. W obronie dominującej pozycji na rynku ważną rolę odgrywa nowa Toyota Proace Max. Teraz, żeby sprostać lawinie zamówień i skrócić czas oczekiwania, Toyota Central Europe zdecydowała o przeniesieniu produkcji modelu Proace Max furgon z Włoch do nowoczesnej fabryki w Gliwicach. Jak to możliwe?

Nowa Toyota Proace Max z silnikiem Diesla. Co wyjedzie z polskiej fabryki?

W kwietniu z linii montażowych w Gliwicach zaczną zjeżdżać spalinowe odmiany vana w najpopularniejszych w Polsce konfiguracjach (L2H2, L3H2, L3H3, L4H2 i L4H3). Do tej pory śląski zakład na mocy umowy z koncernem Stellantis produkował wyłącznie wersje elektryczne tego modelu.

– Na rynku LCV szybka realizacja zamówienia oraz najwyższa jakość odgrywają fundamentalną rolę. Z myślą o polskich klientach przenosimy produkcję najpopularniejszych wersji modelu Proace Max do Gliwic – mówi Robert Słomiany, LCV Project Manager w Toyota Central Europe. Dodaje również, że pojazdy z roku modelowego 2026 otrzymały pakiety dodatkowe lepiej dostosowane do oczekiwań rynku, przy jednoczesnym obniżeniu ich cen.

Największa Toyota przewiezie 7 osób albo 6 europalet towaru

Toyota oferuje kilka różnych konfiguracji modelu Proace Max, w tym dwa rozstawy osi (3450 mm i 4035 mm), trzy długości nadwozia (od 5413 mm do 6363 mm) oraz dwie wysokości przestrzeni ładunkowej (2525 mm i 2764 mm). Samochód przewidziano jako furgon, który w specyfikacji brygadowej pozwala przewieźć nawet do siedmiu osób. Przestrzeń ładunkowa ma pojemność od 11,5 do 17 , co umożliwia transport sześciu europalet. Towar można ładować ręcznie przez boczne drzwi przesuwne lub wózkiem widłowym przez tylne drzwi dwuskrzydłowe, otwierane pod kątem 270 stopni.

Diesel 2.2 D-4D czy napęd elektryczny? Toyota daje wybór

Model występuje zarówno w wariancie spalinowym, jak i elektrycznym. Wersja wysokoprężna wykorzystuje silnik 2.2 D-4D o trzech poziomach mocy. Jednostka podstawowa dostarcza 120 KM i współpracuje z sześciobiegową skrzynią manualną. Odmiana 140-konna zapewnia 350 Nm momentu obrotowego ze skrzynią ręczną lub 380 Nm z ośmiobiegowym automatem. Najmocniejszy 180-konny diesel jest łączony z przekładnią automatyczną albo manualną.

Najmocniejsza Toyota powstaje wyłącznie w Gliwicach

Toyota Proace Max z napędem elektrycznym o mocy 270 KM od początku powstaje w Gliwicach. Akumulator o pojemności 110 kWh ma zapewnić około 420 km zasięgu (realnie około 320 km). Co szczególnie docenią firmy logistyczne, pocztowe i usługowe, których kierowcy kręcąc się po mieście nie robią większych przebiegów niż 200 km dziennie. Z takim zapasem kurier nie musi się martwić zimą, mrozem, deszczem czy pełnym załadunkiem, bo zasięg i tak pozostanie więcej niż wystarczający. Kierowca ma do wyboru trzy tryby jazdy: ECO (163 KM) dla maksymalnego zasięgu, NORMAL (218 KM) jako balans osiągów oraz POWER, uwalniający pełną moc 270 KM. Baterię można naładować do 80 proc. w 55 minut przy użyciu szybkiej ładowarki 150 kW.

Cennik Toyoty Proace Max. Wielkie rabaty na start produkcji

Najtańsza Toyota Proace Max to furgon L2H1 w wersji Life. Auto napędza silnik wysokoprężny 2.2 D-4D o mocy 120 KM połączony z 6-biegową skrzynią manualną. Samochód kosztuje od 97 900 zł netto, czyli 42 000 zł netto mniej od ceny katalogowej. Wyposażenie to:

Tempomat z ogranicznikiem prędkości,

Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA),

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS),

Asystent zmiany pasa ruchu (LCA),

System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS),

Tapicerka materiałowa z czarnymi przeszyciami,

Podwójna kanapa pasażerów,

Światła do jazdy dziennej,

Przednie światła halogenowe,

Klimatyzacja manualna,

Drzwi tylne otwierane pod kątem 180°,

Drzwi boczne przesuwane po stronie prawej,

Kolorowy ekran multimediów o przekątnej 5 cali.

Wersja Active: Złoty środek między ceną a wyposażeniem

Lepiej wyposażona wersja Active w odmianie L2H1 z 120-konnym silnikiem 2.2 D-4D i skrzynią manualną kosztuje od 100 900 zł netto. Proace Max L3H2 w wersji Active z mocniejszym silnikiem Diesla o mocy 140 KM i manualną skrzynią biegów o kosztuje o 50 000 zł netto mniej i wymaga 110 900 zł netto. Wyposażenie to:

Tapicerka materiałowa z dodatkowymi przetłoczeniami i podwójnymi szarymi przeszyciami,

Tempomat z ogranicznikiem prędkości,

Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA),

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS),

Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi,

Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów,

Przygotowanie do montażu haka (wiązka),

Wzmocnione zawieszenie.

Toyota Proace Max Comfort: Cyfrowe wyposażenie i 50 000 zł rabatu

Toyota Proace Max furgon w wersji Comfort w rozmiarze L2H2 z 140-konnym silnikiem i 6-biegową skrzynią manualną kosztuje od 126 900 zł netto (50 000 zł netto rabatu). Standard obejmuje:

Inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC) z funkcją STOP&GO (dla w wersji z automatyczną skrzynią biegów),

Elektryczny hamulec postojowy,

Przednie czujniki parkowania,

Boczne czujniki parkowania,

System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM),

Przednie światła w technologii LED (Full LED),

Klimatyzacja automatyczna,

Drzwi tylne otwierane pod kątem 270°,

Digital Cockpit – cyfrowy wyświetlacz na tablicy wskaźników o przekątnej 7 cali,

System nawigacji z aktualizacjami online,

Cyfrowe lusterko wsteczne.

Gwarancja na 1 mln kilometrów

Japoński producent dla całej gamy Proace Max, wzorem mniejszych modeli użytkowych, oferuje "Gwarancję Pro" na 3 lata lub 1 milion kilometrów. Nikt nie oferuje takich warunków.