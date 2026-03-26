Niedziela handlowa 29 marca: Lidl tnie w ceny. To będzie hit dla kierowców

Lidl w specjalnej ofercie dla kierowców ma prawdziwy hit, który może przydać się o każdej porze roku. To mobilny rozrusznik samochodowy UMAP 12000 C4 z powerbankiem. Może on okazać się ratunkiem, kiedy niezgaszone światła lub włączone radio rozładują akumulator.

Reklama

Taki sprzęt ułatwi bezpośredni start silnika dzięki wysokiemu impulsowi prądu (ok. 500 A, 12 V). W komplecie znajdziemy też m.in. złączkę 12 V, przewody rozruchowe z klamrami oraz przewód USB-C. Pojemność akumulatora wynosi 38,4 Wh, a zastosowane ogniwa LiFePO4 (technologia litowo-żelazowo-fosforanowa) charakteryzują się wyższą sprawnością, dłuższą żywotnością i niskim samorozładowaniem. Rozrusznik poradzi sobie z silnikiem benzynowym o pojemności do 3 litrów oraz dieslem do 2 litrów. Wbudowana latarka ułatwi obsługę po zmroku, a cały zestaw kosztuje 179 zł.

Ratunek dla akumulatora w Lidlu. Powerbank rozruchowy i ładowarka w supercenach

Reklama

Przydatna może okazać się także tańsza ładowarka do akumulatorów ULGD 5.0 E4. Jest wyposażona w mikroprocesorowy układ sterowania z funkcją diagnostyczną i cztery programy do akumulatorów 6 i 12 V o pojemności od 1,2 do 120 Ah. Urządzenie z praktyczną torbą kosztuje 49,99 zł.

Zapomnij o kolejkach u wulkanizatora. Klucz udarowy Parkside za 249 zł

Jeśli ktoś zamierza samodzielnie wymienić koła zimowe na letnie, na półkach w Lidlu również znajdzie odpowiednie narzędzia. Klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem 4 Ah, czterema nasadkami, ładowarką 4,5 A i walizką w najbliższy weekend kosztuje o 50 zł taniej, czyli 249 zł.

Przydatny może być również zestaw kluczy dynamometrycznych z regulacją momentu obrotowego w zakresie 40–210 Nm. W zestawie za 79,99 zł znajduje się przedłużka 125 mm i 3 nasadki (17, 19, 21 mm). Wiosenną wymianę kół ułatwi również podnośnik hydrauliczny o udźwigu do 2 ton i wysokości podnoszenia od 15,5 do 34,2 cm (plus adapter do 35,7 cm). Sprzęt kosztuje 129 zł.

Lśniące auto bez przepłacania. Myjka ciśnieniowa i polerka w promocji

W niedzielę handlową 29 marca będzie można też kupić myjkę ciśnieniową 1800 W z 7-metrowym wężem, która sprawdzi się przy myciu samochodu, tarasu czy elewacji domu. Zestaw zawiera: uchwyt pistoletu, lancę, standardową dyszę Vario, końcówkę turbo, nasadkę natryskową do środka czyszczącego, igłę do czyszczenia dysz, złączkę do wody z wkładem z sitkiem i butelkę środka czyszczącego. Ciśnienie robocze wynosi 100 barów, a urządzenie w promocji wiosennej kosztuje 279 zł.

Kiedy auto będzie już czyste, można pokusić się o kosmetykę karoserii. Sprawę ułatwi akumulatorowa maszyna do polerowania 20 V, PPMAS 20-Li A2 (z akumulatorem i ładowarką). Sprzęt kosztuje 349 zł. Do tego można dołożyć zestaw 10 nasadek za ok. 30 zł.

Porządek w aucie i garażu. Odkurzacz warsztatowy za 279 zł

Porządek w garażu, warsztacie czy wewnątrz auta pomoże zaprowadzić odkurzacz do pracy na mokro i na sucho (1500 W). Zestaw składa się z: rury teleskopowej ze stali szlachetnej, uchwytu z regulacją przepływu powietrza, węża ssącego (3 m), 2 dysz do podłogi oraz 3 nasadek (do tapicerki, szczelinowej i do samochodu). W komplecie jest też filtr harmonijkowy, papierowy worek, wąż Powertool (1 m) z elementem redukcyjnym do zewnętrznego układu zasysania oraz worek na akcesoria. Sprzęt kosztuje 279 zł.

Koniec z płaceniem za "podpięcie pod komputer". Urządzenie diagnostyczne za 119 zł

Do kontroli auta może przydać się urządzenie diagnostyczne odczytujące informacje o pojeździe (VIN, CIN oraz CVN). Taki przyrząd kosztuje 119 zł. Dzięki niemu można identyfikować i usuwać kody błędów oraz cofać wskaźniki usterek (MIL).