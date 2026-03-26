Rząd przyjął pakiet CPN. Od kiedy ceny benzyny i diesla będą niższe?

Nazwa CPN nawiązuje do dawnej sieci stacji paliw należącej do Centrali Produktów Naftowych. Dziś skrót ten powraca i ma nowe znaczenie: Ceny Paliwa Niżej. To pakiet, dzięki któremu benzyna czy olej napędowy mają być wyraźnie tańsze.

–Rząd przyjął w czwartek projekty ustaw, które mają doprowadzić do obniżenia cen paliw – poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Według zapowiedzi premiera Donalda Tuska rozwiązania mają m.in. obniżać VAT i akcyzę. Ceny przy dystrybutorach mogą spaść nawet o 1,20 zł na litrze. Skąd taka różnica?

Ceny paliw niższe o 1,20 zł. Jak to możliwe?

Rząd zamierza obniżyć VAT na paliwa z23 proc. do 8 proc. Takie rozwiązanie ma doprowadzić do spadku cen paliw o ok. 80 groszy za benzynę 95 oraz o ponad 1 zł w przypadku oleju napędowego.

Do tego dojdzie cięcie akcyzy – do minimalnego poziomu dopuszczonego przez przepisy UE. W praktyce to około 29 groszy mniej na litrze benzyny i 28 groszy na dieslu. Dlatego łączne ceny paliw mają spaść o ok. 1,20 zł.

Rząd wprowadza maksymalne stawki

Pojawi się też nowe rozwiązanie: maksymalna cena paliwa ustalana codziennie przez ministra energii. Nie będzie to stała stawka, tylko zmienna w zależności od sytuacji na rynku. Cena maksymalna ma być liczona na podstawie średnich cen hurtowych i kosztów operacyjnych.

Paliwo taniej przed Wielkanocą? Decyduje podpis prezydenta

W praktyce rząd spodziewa się, że pakiet CPN znaczenie działać przed Wielkanocą. Rozwiązania mają zostać przyjęte przez obie izby parlamentu w piątek, tak by tego samego dnia trafiły one na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.

– Jeśli wszystkie te organy, Sejm, Senat i prezydent zechcą wesprzeć nas w tej pracy, to jeszcze przed świętami wielkanocnymi wszyscy powinniśmy zobaczyć ceny obniżone o około 1,20 zł na litrze każdego z paliw – powiedział Donald Tusk.

Tyle zapłacisz za benzynę 95

Przyjmując dzisiejszą cenę benzyny 95 na poziomie 7,39 zł, to dzięki CPN przy dystrybutorze powinna pojawić się kwota ok. 6,19 zł. Jak to wpłynie na koszt tankowania?

Przed obniżką (Dziś) Po obniżce (Pakiet CPN) Cena za 1 litr benzyny 95 7,39 zł 6,19 zł Koszt pełnego baku (50 litrów) 369,50 zł 309,50 zł Twoja oszczędność --- 60,00 zł

Za zaoszczędzone 60 zł można kupić dodatkowo 10 litrów benzyny 95. To wystarczy, by przejechać nawet 120-150 km "gratis" w porównaniu do obecnych stawek.

Koszt obniżki VAT na paliwo to 900 mln zł a obniżki akcyzy to 700 mln zł

– Obniżka VAT oznacza spadek wpływów budżetu o 900 mln zł w ujęciu miesięcznym, dla akcyzy ten koszt to ok. 700 mln zł miesięcznie – powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. – Z punktu widzenia budżetu to są poważne wydatki, dlatego podejmujemy prace na rzecz wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków, aby te koncerny, które z uwagi na sytuację rynkową – wysokie ceny ropy, wysokie marże – mają te ponadwymiarowe zyski, zapłaciły wyższy podatek – dodał.

Kolejny krok to właśnie podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd chce w ten sposób ograniczyć korzyści firm z wysokich cen ropy, które przekładają się na wyższe ceny przy dystrybutorach.

Kontrola i wysokie kary za kombinacje

Nowe przepisy przewidują także wzmocniony nadzór nad rynkiem. Krajowa Administracja Skarbowa będzie kontrolować przestrzeganie przepisów, a za ich naruszenie grożą kary finansowe sięgające nawet 1 mln zł.

Ile kosztuje benzyna 95? To, co zobaczyłem, wykracza poza tabelki

To, co zobaczyłem na pylonach, mocno odbiega od jeszcze niedawnych prognoz analityków. Najdroższa benzyna 95 straszyła na stacji Circle K – kosztuje tam już 7,39 zł/l i wyraźnie pędzi w stronę bariery ośmiu złotych. Na BP trzeba zapłacić 7,36 zł. Orlen także nie rozpieszcza stawką 7,34 zł. Nawet stacje przy marketach, które zwykle ratowały sytuację, przestały być tanie – w Auchan cena dobija już do 6,99 zł/l.

Jeszcze mocniej widać to przy dieslu. Rekordowo drogi olej napędowy sprzedaje obecnie Circle K i BP – za litr trzeba zapłacić już 8,79 zł. Orlen dochodzi do 8,59 zł/l. To poziomy, które jeszcze chwilę temu wydawały się abstrakcją.

Trzęsienie ziemi na rynku. 9 zł za litr diesla

Granica 9 złotych przestała być teorią. Na stacjach Circle K i BP olej napędowy premium (Miles Plus/Ultimate) kosztuje już 9,14 zł/l. Z kolei na Orlenie za Vervę 98 zapłacimy 8,89 zł/l.

Do tego rynek stanął na głowie. Zwykły diesel jest droższy od benzyny premium. Na BP klasyczny olej napędowy kosztuje 8,79 zł, podczas gdy benzyna 98 jest o 63 grosze tańsza (8,16 zł). Podobna sytuacja jest na Orlenie – 50 groszy różnicy dzieli Vervę 98 (8,09 zł/l) od klasycznego diesla (8,59 zł/l). To najlepszy dowód na to, jak potężnie "przegrzany" jest obecnie rynek ropy.

Tania jazda na LPG to już tylko wspomnienie?

Najdroższy gaz LPG oferuje Orlen – kierowcy samochodów z instalacją gazową płacą tam 3,77 zł/l. Wygląda też na to, że PB i Circle K ustalili wspólny front – za autogaz zapłacimy co do grosza tyle samo: 3,69 zł.

Najtaniej gaz LPG można zatankować na Amic, bo po 3,59 zł/l. W obecnej sytuacji to niemal promocja.

Rekordy w danych. Tego wcześniej nie było

To, co widać na stacjach, potwierdzają też dane. Z analizy e-petrol.pl wynika, że średnia cena diesla w tydzień wzrosła o 93 grosze i wynosi już 8,69 zł/l – najwięcej historii polskich notowań.

– Nigdy wcześniej – nawet po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie – kierowcy nie płacili za diesla tak dużo – zauważają analitycy.

Benzyna 95 podrożała o 35 groszy, do poziomu 7,14 zł/l, a LPG do 3,64 zł/l – o 32 grosze więcej. Problem w tym, że rzeczywistość na stacjach już zdążyła przebić te średnie. Pozostaje czekać na rządowy pakiet CPN.