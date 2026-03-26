Co to jest Pakiet CPN?

Nazwa nawiązuje do dawnych stacji benzynowych. Dziś skrót ma nowe znaczenie: Ceny Paliwa Niżej.

Reklama

Najważniejsze: paliwo ma być wyraźnie tańsze. Według zapowiedzi premiera Donald Tusk ceny przy dystrybutorach mogą spaść nawet o około 1,20 zł na litrze. Skąd taka różnica? Chodzi o kilka działań naraz.

Ceny paliw niższe o 1,20 zł. Jak to możliwe?

Po pierwsze, rząd chce obniżyć VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc. Takie rozwiązanie ma doprowadzić do spadku cen paliw o ok. 80 groszy za benzynę 95 oraz o ponad 1 zł w przypadku oleju napędowego.

Do tego dojdzie cięcie akcyzy – do minimalnego poziomu dopuszczonego przez przepisy UE. W praktyce to około 29 groszy mniej na litrze benzyny i 28 groszy na dieslu. Zgodnie z zapowiedziami, łączne ceny paliw mają spaść o ok. 1,20 zł.

Rząd wprowadza maksymalne stawki

Reklama

Pojawi się też nowe rozwiązanie: maksymalna cena paliwa ustalana codziennie przez ministra energii. Nie będzie to stała stawka, tylko zmieniająca się w zależności od sytuacji na rynku.

Rząd tłumaczy, że jest to rozwiązanie tymczasowe, związane z kryzysem wojennym i wahaniami cen ropy na świecie. Cena maksymalna ma być liczona na podstawie średnich cen hurtowych i kosztów operacyjnych rynku.

Tyle zapłacisz od 27 marca. Liczymy bak 30 litrów

Przyjmując dzisiejszą cenę benzyny 95 na poziomie 7,39 zł, od jutra (piątek, 27 marca) przy dystrybutorze powinna pojawić się kwota ok. 6,19 zł. Zobacz, jak to wpłynie na koszt tankowania:

Bak samochodu 30 litrów Cena przed obniżką 7,39 zł Cena od 27 marca ok. 6,19 zł Czysty zysk Koszt tankowania 221,70 zł 185,70 zł 36 zł

Za zaoszczędzone 36 zł można kupić niemal 6 dodatkowych litrów benzyny 95. To wystarczy, by przejechać nawet 80 kilometrów "gratis".

Kolejny planowany krok to podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Państwo chce w ten sposób ograniczyć korzyści firm z wysokich cen ropy, które przekładają się na wyższe ceny przy dystrybutorach.

To, co zobaczyłem dziś rano, wykracza poza tabelki. Ile kosztuje benzyna 95?

Cały pakiet zmian wygląda na próbę szybkiego opanowania sytuacji na stacjach paliw. Teraz kluczowe jest, czy przepisy wejdą w życie tak szybko, jak zapowiada premier, i czy realnie przełożą się na niższe ceny dla kierowców. Sprawa nie może czekać. Powód? W czwartek rano zrobiłem objazd po stacjach i to, co zobaczyłem na pylonach, mocno odbiega od jeszcze niedawnych prognoz analityków.

Najdroższa benzyna 95, jaką spotkałem, straszyła na stacji Circle K – kosztuje tam już 7,39 zł/l i wyraźnie pędzi w stronę bariery ośmiu złotych. Na BP trzeba zapłacić 7,36 zł. Orlen także nie rozpieszcza stawką 7,34 zł. Nawet stacje przy marketach, które zwykle ratowały sytuację, przestały być tanie – w Auchan cena dobija już do 6,99 zł/l.

Jeszcze mocniej widać to przy dieslu. Rekordowo drogi olej napędowy sprzedaje obecnie Circle K i BP – za litr trzeba zapłacić już 8,79 zł. Orlen dochodzi do 8,59 zł/l. To poziomy, które jeszcze chwilę temu wydawały się abstrakcją.

9 zł za diesla już pękło. Rynek się odwrócił

Granica 9 złotych przestała być teorią. Na stacjach Circle K i BP olej napędowy premium (Miles Plus/Ultimate) kosztuje już 9,14 zł/l. Z kolei na Orlenie za Vervę 98 zapłacimy 8,89 zł/l.

Rynek kompletnie się odwrócił. Zwykły diesel jest droższy od benzyny premium. Na BP klasyczny olej napędowy kosztuje 8,79 zł, podczas gdy benzyna 98 jest o 63 grosze tańsza (8,16 zł). Podobna sytuacja jest na Orlenie – 50 groszy różnicy dzieli Vervę 98 (8,09 zł/l) od klasycznego diesla (8,59 zł/l). To najlepszy dowód na to, jak potężnie "przegrzany" jest obecnie rynek ropy.

Tania jazda na LPG? To już tylko wspomnienie

Najdroższy gaz LPG oferuje Orlen – kierowcy samochodów z instalacją gazową płacą tam 3,77 zł/l. Wygląda też na to, że PB i Circle K ustalili wspólny front – za autogaz zapłacimy co do grosza tyle samo: 3,69 zł.

Najtaniej gaz LPG można zatankować na Amic, bo po 3,59 zł/l. W obecnej sytuacji to niemal promocja.

Rekordy w danych. Tego wcześniej nie było

To, co widać na stacjach, potwierdzają też dane. Z analizy e-petrol.pl wynika, że średnia cena diesla w tydzień wzrosła o 93 grosze i wynosi już 8,69 zł/l – najwięcej historii polskich notowań.

– Nigdy wcześniej – nawet po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie – kierowcy nie płacili za diesla tak dużo – zauważają analitycy.

Benzyna 95 podrożała o 35 groszy, do poziomu 7,14 zł/l, a LPG do 3,64 zł/l – o 32 grosze więcej. Problem w tym, że rzeczywistość na stacjach już zdążyła przebić te średnie.