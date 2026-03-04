JAC Motors wjeżdża do Polski. Oto nowe modele

Marka JAC Motors coraz śmielej poczyna sobie w Europie. Chiński producent istnieje od 1964 roku, choć nazwę, którą czyta się "Dżak" zyskał dopiero w latach 2000. Dziś, działa w ponad 130 krajach, a przez ponad 60 lat istnienia firma dorobiła się 19 zakładów produkcyjnych. Koncern na własną rękę prowadzi badania i rozwój, na kilka lat temu otworzył nawet europejski ośrodek we Włoszech.

Z czego słynie JAC Motors? W Chinach już od 15 lat pozostaje liderem pod względem eksportu lekkich ciężarówek. Firma stosunkowo niedawno wyspecjalizowała się się w produkcji aut osobowych - w portfolio są obecne SUV-y, auta miejskie, vany, pickupy czy rodzinne modele. Warto wiedzieć, że firma jest też zaangażowanym graczem na rosyjskim rynku - w byłych zakładach Renault wytwarza swojego SUV-a JAC JS4, który na tamtejszym rynku jest oferowany jako Moskwicz. Chińczycy coraz mocniej inwestują również w sieć sprzedaży w Europie, a plan zakłada oczywiście coraz większy udział w rynku.

JAC JS6 i JAC T9 - oto nowe modele

W rynkowej ekspansji ma pomóc coraz szersza gama modelowa. Oferta w Polsce obejmuje już 5 różnych propozycji, a najnowsze JS6 i T9 właśnie zostały wycenione w złotówkach. Co to za auta i ile kosztują?

JS6 to SUV balansujący na granicy segmentów C-SUV i D-SUV. Producent obiecuje praktyczne i przestronne wnętrze. Nadwozie mierzy około 4,6 m długości, blisko 1,9 m szerokości i ponad 1,6 m wysokości, a rozstaw osi przekracza 2,7 m. To wartości zbliżone do tych znanych z Forda Kugi, Toyoty RAV4 czy Hyundaia Tucsona. Na razie nie ma mowy o elektryfikacji - pod maską pracuje benzynowa jednostka 1.5 o mocy 174 KM, współpracująca z sześciobiegową, dwusprzęgłową skrzynią automatyczną. W przyszłości do JS6 trafi też hybrydowy napęd typu plug-in.

We wnętrzu nowego dominują dwa ekrany o przekątnej 12,3 cala - jeden pełni funkcję cyfrowych zegarów, drugi odpowiada za obsługę systemu multimedialnego. Obsługa Apple CarPlay oraz Android Auto dostępna jest w pełni bezprzewodowo. W standardzie znalazła się również indukcyjna ładowarka do smartfona, a panoramiczny dach dodatkowo rozjaśnia kabinę i potęguje wrażenie przestronności. Nietypowym rozwiązaniem stylistycznym jest z kolei 4-ramienna kierownica.

JAC T9. Duży pickup wjeżdża do salonów

JAC to jedna z niewielu marek, które oferują aż dwa pickupy. Po mniejszym T8 Pro, Chińczycy uzupełniają gamę o T9 - większy, bo ponad 5-metrowy model. Konstrukcja jest tradycyjna - oparta o ramę, z napędem na 4 koła i reduktor. Pod maską pracuje turbodoładowany silnik diesla 2.0 o mocy 163 KM i momencie obrotowym 410 Nm.

Wymiary? JAC T9 ma 5330 mm długości i rozstaw osi wynoszący 3110 mm. Przestrzeń ładunkowa o długości 1520 mm umożliwia transport sprzętu i materiałów, a tylna klapa potrafi „dźwignąć” nawet 300 kg. Głębokość brodzenia w T9 to liga terenówek - pickupowi niestraszne są przeszkody wodne o głębokości do 800 mm.

W standardzie dostępny jest system multimedialny z Apple CarPlay i Android Auto, kamery 360 stopni oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonu, a menu zostało przetłumaczone na język polski. Podobnie jak JS6, pickup objęty jest 5-letnią gwarancją lub do 150 000 km przebiegu, a także 3-letnią ochroną powłoki lakierniczej i 10-letnią gwarancją na perforację nadwozia.

Tak wyglądają nowe, tanie auta. Ile kosztuje JAC JS6 i JAC T9?

Polska premiera obu modeli miała miejsce na Targach Motor Show w Poznaniu. Teraz JAC rozpoczyna przedsprzedaż SUV-a oraz pickupa. Ile kosztują te modele? W przedsprzedażowej ofercie cena JAC JS6 wynosi 119 900 zł brutto. JAC T9 dostępny jest z kolei w cenie 129 900 zł netto. Pierwsze egzemplarze dojadą do klientów jeszcze w marcu 2026 roku.

Obecnie w polskiej sieci sprzedaży dostępne są modele JS8 PRO, J7 PLUS, T8 PRO, JS6 i T9, a kolejny etapem będzie wprowadzenie modelu X200 czyli niewielkiej ciężarówki o bardzo dalekowschodnim wyglądzie. Dystrybucją samochodów chińskiej marki w Polsce zajmuje się Grupa Bemo, jedna z największych grup dilerskich w kraju.