Coraz więcej elektrycznych autobusów na drogach

Jak podaje europejska organizacja Transport & Environment (T&E), już 56 proc. nowych autobusów miejskich rejestrowanych w Europie stanowią pojazdy zeroemisyjne - przede wszystkim elektryczne. Dane rynkowe pokazują, że transport publiczny nie traktuje już elektromobilności jak eksperymentu.

Co więcej, tempo elektryfikacji transportu miejskiego wyprzedza obecnie unijne regulacje. Jak wylicza T&E, utrzymanie takiej dynamiki sprawi, że osiągnięcie 100-procentowego udziału autobusów zeroemisyjnych nastąpi w 2028, a nie w 2035 roku. Oznacza to, że transformacja może nastąpić znacznie wcześniej, niż zakładały unijne cele. Kto najszybciej wymienia flotę na elektryczną i jakie autobusy trafiają dziś do klientów w Europie?

To koniec silnika Diesla. Zmiana standardu w Unii Europejskiej

Zmiana postępuje bardzo szybko - jeszcze w 2019 roku, gdy Unia Europejska przyjmowała dyrektywę o czystych pojazdach (Clean Vehicles Directive), elektryczne autobusy miejskie odpowiadały za około 12 proc. nowych rejestracji w Europie. Najnowsze dane pokazują, że elektrobusy na dobre wyszły już z fazy technologicznej ciekawostki i coraz skuteczniej wypierają pojazdy z silnikami Diesla.

Są już kraje, w których wszystkie nowo rejestrowane autobusy są zeroemisyjne. Ponownie powołując się na dane T&E, 100-procentowy udział osiągnęły Bułgaria, Dania, Estonia, Łotwa i Słowenia. Sześć innych rynków przekroczyło poziom 90 proc.

Elektryki lepsze od diesli? Oto najnowsze dane

O ile na rynku samochodów osobowych decyzje zakupowe często podejmowane są pod wpływem mody czy krótkoterminowych korzyści związanych np. z dopłatami, w segmencie autobusów komunikacji miejskiej wzrost rejestracji pojazdów elektrycznych jest efektem przemyślanych i opartych na danych decyzji.

Nowoczesne elektrobusy oferują dziś parametry, które pozwalają eksploatować je w sposób porównywalny z pojazdami spalinowymi: duży zasięg, wysoką niezawodność oraz możliwość całodziennej pracy bez konieczności częstego ładowania.

Operatorzy transportu publicznego coraz dokładniej analizują całkowity koszt użytkowania pojazdów (TCO). W wielu przypadkach autobusy elektryczne okazują się konkurencyjne wobec diesla - szczególnie przy intensywnej eksploatacji w ruchu miejskim. Niższe koszty energii, mniejsza liczba elementów serwisowych i coraz większa trwałość baterii sprawiają, że inwestycja w elektrobusy jest wynikiem chłodnej kalkulacji ekonomicznej. W praktyce oznacza to sytuację, w której realne korzyści wyprzedzają regulacje prawne.

Rynek z wyraźnym liderem

Dynamiczny wzrost popytu sprawia, że produkcją elektrycznych autobusów zajmuje się dziś wielu producentów. W tym segmencie rywalizują zarówno tradycyjne marki z Europy, jak i globalni gracze z Azji. Dane za pierwsze trzy kwartały 2025 roku pokazują jednak, że rynek ma wyraźnego lidera.

Największą liczbę nowych autobusów elektrycznych zarejestrowała marka Yutong Bus, która odpowiada za około 14,7 proc. rynku. W tym czasie w Europie zarejestrowano 1180 pojazdów tego producenta.

Na kolejnych miejscach znajdują się m.in. Mercedes (1044 autobusy) oraz MAN (944 pojazdy). W czołówce rynku pozostają także BYD, Iveco Bus czy brytyjski Wrightbus.

Yutong systematycznie zwiększa sprzedaż i rynkowy udział. Pozycja chińskiego producenta w Europie jest efektem dobrej dostępności pojazdów i licznych zalet produktowych. Swoje robią też korzystne warunki gwarancji czy podzespoły europejskich producentów, dzięki którym serwisowanie takich autobusów jest łatwiejsze. Dane pokazują, że liczba autobusów tej marki rejestrowanych na europejskich rynkach rosła z roku na rok. W 2020 roku było to 164 pojazdy, rok później ponad 300, a w 2024 roku przekroczono poziom tysiąca autobusów.

Wyniki z 2025 roku potwierdzają utrzymanie tego trendu. Rejestracja 1180 pojazdów w pierwszych trzech kwartałach oznacza nie tylko zachowanie pozycji lidera, ale również dalszy wzrost udziału w rynku. W porównaniu z rokiem 2023 udział producenta zwiększył się niemal dwukrotnie.

Yutong w Polsce

Autobusy Yutong są coraz chętniej zamawiane także przez polskie samorządy. Firma Busnex Poland, wyłączny importer marki Yutong w Polsce, podpisała w ostatnim czasie kolejne umowy na dostawy elektrycznych autobusów.

Obecnie w polskich miastach eksploatowanych jest ponad 167 zeroemisyjnych autobusów Yutonga, a łącznie dostarczonych i zakontraktowanych zostało już ponad 400 pojazdów tej marki.