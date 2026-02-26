Samochód elektryczny już nie pojeździ "na węgiel"

Samochód elektryczny wcale nie jest ekologiczny, bo ładujesz go prądem z elektrowni węglowych – ten argument sceptyków właśnie trafia między bajki. Okazuje się, że kierowcy w Polsce doczekali się przełomowej zmiany.

Grigoriy Grigoriev z Powerdot stawia sprawę jasno: w Polsce kończy się era stereotypów. Dziś co druga publiczna ładowarka w naszym kraju oferuje już zieloną” energię. Oznacza to tzw. podwójną bezemisyjność. Samochód nie tylko nie emituje spalin, ale i jego "paliwo" w akumulatorze powstało bez dymiących kominów.

Wiatr przegonił słońce na ładowarkach w Polsce

Jak to możliwe? Za wszystkim stoi Hekla Energy, firma dostarczająca prąd do co trzeciej publicznej stacji w Polsce. Rok 2025 przyniósł poważne przetasowania. Choć jeszcze niedawno to fotowoltaika grała pierwsze skrzypce, teraz pałeczkę przejął wiatr. Udział energii z wiatraków w dostawach Hekli wzrósł z niecałych 5% do ponad 36%. To efekt kontraktów z niezależnymi producentami – taki zabieg pozwolił na uniezależnienie się od wielkich koncernów energetycznych.

Rewolucja na polskich stacjach: Biogaz paliwem przyszłości

Jednak prawdziwa rewolucja czeka kierowców w 2026 roku, ale jej bohaterem wcale nie będzie słońce czy wiatr. Największym wyzwaniem OZE jest pogoda – wiatr nie zawsze wieje, a słońce znika w nocy. Rozwiązaniem okazuje się biogaz. To "paliwo przyszłości" powstaje z gnojowicy, obornika, resztek jedzenia czy kiszonki kukurydzianej.

– W 2025 roku postawiliśmy na biogazownie rolnicze i składowiskowe, co odmieni nasz miks energetyczny już w 2026 roku. Dlaczego to tak ważne? Biogaz to stabilność – wyjaśnia Gracjan Grela, prezes Hekla Energy.– Prąd płynie z niego bez względu na to, czy wieje wiatr, czy świeci słońce. Dzięki nowym kontraktom biogaz wskoczy w tym roku na pierwsze miejsce w naszej strukturze paliw, osiągając aż 40% udziału. To nasza odpowiedź na coraz częstsze ujemne ceny prądu i sposób na mądrą dywersyfikację źródeł – podkreśla.

Koniec zależności od pogody

Dla kierowcy elektryka to świetna wiadomość, ponieważ biogazownie pracują niezależnie od pogody, stabilizując system. Hekla Energy zapowiada, że w 2026 roku biogaz stanie się ich głównym źródłem energii. To poziom niespotykany dotąd w ogólnopolskiej skali.

Skąd bierze się prąd w Polsce? Dane nie kłamią

W Polsce, wg danych ARE, największy udział w produkcji energii z OZE mają farmy wiatrowe, które dostarczyły 43% "zielonego prądu" w okresie styczeń-listopad 2025 r. Na drugim miejscu znalazły się farmy fotowoltaiczne z udziałem na poziomie 39%. Na kolejnych pozycjach są producenci energii z biomasy (8%), spalarnie biomasy i biogazu (4%) oraz samego biogazu (3%), a także elektrownie wodne.