Od 3 marca polecą prawa jazdy. Znak D-43 już nie uratuje kierowcy

Dziś kierowca straci prawo jazdy "na miejscu", jeśli w obszarze zabudowanym przekroczy prędkość o więcej niż 50 km/h. Jednak już od marca nowelizacja dodaje nowy powód kary. Kierowca, który przekroczy prędkość o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym – na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej– również straci prawo jazdy na 3 miesiące.

Krótko mówiąc: znika "wentyl bezpieczeństwa". Minięcie znaku D-43 (koniec obszaru zabudowanego) stanie się tak samo ryzykowne, jak złamanie przepisów za znakiem D-42 (obszar zabudowany). Nowa sankcja nie obejmie jedynie autostrad i dróg ekspresowych dwujezdniowych.

Prawo jazdy od 17 lat. Nowe zasady dla młodych kierowców

Od 3 marca 2026 roku wraca prawo jazdy kategorii B dla 17-latków. Młody kandydat na kierowcę będzie musiał uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Po zdobyciu prawa jazdy nieletni poprowadzi samochód wyłącznie na terytorium Polski (do ukończenia 18 lat). Na tym jednak nie koniec ograniczeń.

Przez 6 miesięcy świeżo upieczony 17-letni kierowca będzie mógł prowadzić auto wyłącznie pod nadzorem dorosłego, doświadczonego kierowcy w wieku 25 l. Osoba towarzysząca na prawym fotelu musi mieć najmniej 5-letni staż posiadania prawa jazdy kat. B, w przeszłości nie podlegać zakazowi prowadzenia i za każdym razem musi być w całkowicie trzeźwa. W razie kontroli policjant będzie mógł także zbadać trzeźwość opiekuna.

3 lata okresu próbnego i nowy kod w dokumencie. Kogo dotyczy?

Po wydaniu prawa jazdy kategorii B ruszy okres próbny. W przypadku 18-latków potrwa on 2 lata, a dla 17-latków – 3 lata (nie dłużej niż do 20. roku życia). Prawo jazdy nastolatka zostanie opisane specjalnym kodem. Jazda bez opiekuna przed "osiemnastką" będzie traktowana jak jazda bez uprawnień (mandat od 1500 zł w górę). Dodatkowo młodych kierowców obowiązuje bezwzględne 0,0 promila alkoholu.

Nowy limit 12 punktów karnych: Przekroczysz i idziesz na płatne szkolenie

Przepisy wprowadzają także limit 12 punktów karnych podczas okresu próbnego. Kierowca, który go przekroczy, musi ukończyć praktyczne szkolenie przed upływem 12 miesięcy od naruszenia. Kurs ma trwać godzinę, a jego cenę ustalono na 300 zł. Program szkolenia na płycie poślizgowej obejmuje:

Jazdę w zakręcie z różnymi prędkościami (z włączonym i wyłączonym systemem ESP). Kierowca ma uświadomić sobie, jak trudne jest utrzymanie toru jazdy przy nadmiernej prędkości. Hamowanie awaryjne na wprost z systemem ABS (próby przy 30, 40 i 50 km/h). Hamowanie awaryjne w zakręcie z systemem ABS (próby przy 30, 40 i 50 km/h).

Ile masz punktów karnych? Kurs w WORD już nie pomoże, to koniec

Zaostrzone prawo zablokuje możliwości redukowania punktów karnych za poważne wykroczenia. Dlatego wzrośnie ryzyko utraty prawa jazdy ze względu na liczbę zebranych oczek. Te zmiany powinny wejść w życie w połowie 2026 r. Do tego czasu wielu kierowców z pewnością postara się zmniejszyć saldo punktowe na kursach WORD. Do udziału w szkoleniu mogą przystąpić osoby posiadające prawo jazdy od co najmniej roku, które nie przekroczyły limitu 24 punktów.

Z nowelizacją powiązany jest projekt rozporządzenia MSWiA uwzględniający listę 66 wybryków drogowych, za które nie będzie można kasować punktów. Znikną dopiero po upływie roku.

Tych punktów nie zredukujesz na szkoleniu

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 15 punktów karnych (kod B 01);

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem – 15 punktów karnych (kod B 02);

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście – 15 punktów karnych (kod B 03);

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia – 15 punktów karnych (kod B 04);

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża – 12 punktów karnych (kod B 05);

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem – 10 punktów karnych (kod B 06);

Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po drodze dla pieszych lub przejściu dla pieszych – 8 punktów karnych (kod B 07);

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów albo podczas jazdy po placu wspólnym – 8 punktów karnych (kod B 08);

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu – 8 punktów karnych (kod B 09);

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania – 8 punktów karnych (kod B 10);

Naruszenie zakazu rozdzielania kolumny pieszych – 8 punktów karnych (kod B 11);

Koniec kasowania punktów za wykroczenia polegające na niestosowaniu się do znaków i sygnałów drogowych:

Niezastosowanie się do sygnału kontroli w celu uniknięcia zatrzymania (inaczej ucieczka z miejsca kontroli) – 15 punktów karnych (kod C 01);

Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych – 15 punktów karnych (kod C 02);

Niezastosowanie się sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym – 15 punktów karnych (kod C 03);

Niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego – 15 punktów karnych (kod C 04);

Wykroczenia na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów:

Nieustąpienie pierwszeństwa lub miejsca innemu pojazdowi lub osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch – punkty karne jak w A 02, A 06 lub A 08 (kod D 01);

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu – 5 punktów karnych (kod D 02);

Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej – 12 punktów karnych (kod D 04);

Nie będzie kasowania punktów za przekroczenie prędkości

Z projektu rozporządzenia wynika również, że nie będzie już kasowania punktów karnych przyznanych za przekroczenie prędkości. Spis obejmuje:

Przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych (kod E 01);

Przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych (kod E 02);

Przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych (kod E 03);

Przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych (kod E 04);

Przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych (kod E 05);

Przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych (kod E 06);

Przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych (kod E 07);

Przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne (kod E 08);

Przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty (kod E 09);

Przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt (kod E 10).

Nie skasujesz punktów za wykroczenia związane z wyprzedzaniem:

Wyprzedzanie na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany – 10 punktów karnych (kod F 02);

Wyprzedzanie przed wierzchołkiem wzniesienia – 10 punktów karnych (kod F 03);

Wyprzedzanie na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi – 10 punktów karnych (kod F 04);

Wyprzedzanie na skrzyżowaniu, z wyjątkiem ronda lub na którym ruch jest kierowany – 10 punktów karnych (kod F 05);

Wyprzedzanie na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim – 10 punktów karnych (kod F 06);

Wyprzedzanie na tortach tramwajowych lub bezpośrednio przed nimi – 10 punktów karnych (kod F 07);

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania" – 15 punktów karnych (kod F 08);

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 10 punktów karnych (kod F 09).

Naruszenia innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym:

Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu – 3 punkty (kod H 04);

Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem – 12 punktów karnych (kod H 09);

Objeżdżani opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone – 15 punktów karnych (kod H 10);

Wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle/sygnale migającym – 15 punktów karnych (kod H 11);

Wjeżdżania na przejazd kolejowy mimo braku możliwości kontynuacji jazdy – 15 punktów karnych (kod H 12);

Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia – 10 punktów karnych (kod H 17);

Kierowanie pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień – 10 punktów (kod H 21);

Blokowanie przejazdu pojazdu uprzywilejowanego (blokowanie korytarza życia) – 8 punktów (kod H 22);

Jazda pod prąd autostradą lub drogą ekspresową – 15 punktów (kod H 23);

Wykroczenia związane z przewozem osób: