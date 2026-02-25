- 53% w dół. Sprzedaż elektryków jak kac po wielkiej imprezie
Grudzień 2025 był szalony. Ludzie rzucili się na auta elektryczne, bo kończyły się dopłaty z programu NaszEauto, a przedsiębiorcy chcieli zrobić koszty przed końcem roku. Dilerzy też nie próżnowali – rejestrowali auta na siebie, żeby podbić roczne wyniki i zgarnąć premie od producentów.
Efekt? Styczeń musiał być słaby. Zresztą, cały rynek samochodowy (również ten spalinowy) zaliczył 40-procentowy spadek wobec sprzedaży w grudniu 2025. Po prostu po wielkich zakupach nastąpiła naturalna cisza.
Największy ból? Z rynku zniknęły dopłaty (od 30 do 40 tys. zł). To one pozwalały jeździć nowym elektrykiem za kilkaset złotych miesięcznie w ramach wynajmu. Te czasy – przynajmniej na razie – minęły.
Jednak na zwrot akcji nie trzeba było długo czekać. Sprzedawcy wiedzą, że bez zachęty nikt do salonu nie przyjdzie. Dlatego zamiast rządowej dopłaty, wyciągnęli z portfeli własne rabaty. I to jakie!
Analitycy z Superauto.pl prześwietlili oferty blisko 30 modeli i liczby robią wrażenie. W segmencie popularnym średnio oszczędzamy 50 tys. zł (np. Opel eMokka kosztuje już od 139 tys. zł). W klasie premium obniżki sięgają 170 tys. zł, jak w przypadku Volvo EX90. Krótko mówiąc: to, co zabrało państwo, oddają sprzedawcy, i to z górką.
Skąd takie okazje? Salony czyszczą place, oferując nie tylko najnowsze roczniki, ale też nowe-stare auta z 2024 czy 2023 roku, które mają zerowy przebieg, mimo że widnieją już w papierach jako zarejestrowane na dealera. Niektóre marki idą jeszcze dalej – np. BMW do modeli iX1 i iX2 dorzuca ekstra 20 tys. zł rekompensaty za brak dopłat, doliczając to do standardowego, 12-procentowego rabatu. To idealny moment na twarde negocjacje, bo dilerom bardziej zależy na pozbyciu się auta z placu niż na trzymaniu ceny.
|Marka i model
|Rocznik
|Cena sprzedaży
|Rabat
|Rabat %
|Volvo EX90
|2024
|384 300 zł
|176 800 zł
|31,5%
|Mercedes EQS 450
|2025
|467 100 zł
|147 458 zł
|24%
|Porsche Taycan
|2025
|515 400 zł
|137 010 zł
|21%
|Mercedes EQE 350
|2026
|279 300 zł
|114 121 zł
|29%
|Porsche Macan
|2025
|492 600 zł
|86 875 zł
|15%
|Audi Q4 e-tron
|2026
|220 800 zł
|79 640 zł
|26,5%
|BYD Tang
|2024
|249 900 zł
|70 100 zł
|21,9%
|KIA e-Niro
|2023
|158 340 zł
|67 860 zł
|30,0%
|Hyundai Ioniq 5
|2025
|196 764 zł
|62 136 zł
|24,0%
|GAC Hyptec
|2025
|163 830 zł
|59 070 zł
|26,5%
|Nissan Ariya
|2025
|203 900 zł
|58 000 zł
|22,1%
|Cupra Tavascan
|2025
|172 000 zł
|56 300 zł
|24,7%
|Ford Capri
|2025
|218 840 zł
|54 880 zł
|20,5%
|Hyundai Kona Electric
|2025
|165 984 zł
|52 416 zł
|24,0%
|KIA EV4
|2025
|169 900 zł
|50 900 zł
|23,1%
|KIA EV6
|2025
|239 250 zł
|50 650 zł
|17,5%
|Opel Grandland X
|2024
|180 000 zł
|49 300 zł
|21,5%
|Hyundai Ioniq 9
|2025
|322 683 zł
|48 217 zł
|13%
|Cupra Born
|2025
|139 000 zł
|44 300 zł
|24,2%
|Ford Explorer
|2025
|196 900 zł
|42 870 zł
|17,9%
|BMW iX3 50
|2026
|360 700 zł
|42 100 zł
|10,5%
|Mercedes EQA 250+
|2026
|213 000 zł
|40 602 zł
|16,0%
|Hyundai Ioniq 6
|2025
|190 817 zł
|39 083 zł
|17%
|Mercedes CLA 250+
|2025
|238 100 zł
|37 132 zł
|13,5%
|BMW iX1 eDrive20
|2025
|236 700 zł
|36 600 zł
|13,4%
|Renault 5
|2025
|119 900 zł
|36 100 zł
|23,1%
|Ford Puma
|2025
|149 900 zł
|31 500 zł
|17,4%
|Toyota bZ4X
|2025
|174 900 zł
|20 000
|10%
|Opel Mokka
|2025
|138 900 zł
|20 000 zł
|12,6%
- Największy upust kwotowy: Volvo EX90 - 176 800 zł;
- Najwyższy procent rabatu: Volvo EX90 - 31,5% oraz KIA e-Niro - 30%;
- Najtańsze auto po rabacie: Renault 5 - 83 800 zł po odjęciu upustu,
- Średnia: 242 300 zł, rabat - 64 000 zł, procentowo - 21%
Zniżki zostają na długo. Kto teraz będzie kupował auta elektryczne?
Eksperci przewidują, że rok 2026 będzie należał do dwóch grup. Pierwsza to firmy z dużymi flotami – one potrafią liczyć i wiedzą, że przy dużych przebiegach prąd wciąż wygrywa z dieslem, zwłaszcza przy obecnych ulgach podatkowych.
Druga grupa to łowcy okazji – osoby, które polują na roczniki 2025 (a nawet starsze "nówki" z placu), na które dealerzy dają gigantyczne upusty, byle tylko zwolnić miejsce na placu. Dodatkowo do gry wchodzą marki z Chin, które cenami potrafią przebić europejską konkurencję.
Wniosek? Rynek elektryków nie umiera, on po prostu przechodzi z trybu na dopingu z dotacji w tryb twardej walki o klienta. Dla kupujących to świetna wiadomość – 50 czy 100 tys. zł rabatu na wejściu to teraz nowa norma.
