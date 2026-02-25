Kierowca rajdowy ambasadorem Audi

Michał Kościuszko zacieśnia współpracę z Audi. Kierowca rajdowy z wieloletnim doświadczeniem w Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA oraz wicemistrz świata juniorów JWRC jest ambasadorem marki w Polsce. W tej roli pełni funkcję merytorycznego opiekuna programu Audi Driving Experience, będąc liderem zespołu instruktorów. Odpowiada za planowanie i rozwój scenariuszy szkoleniowych, dobór ćwiczeń, kontrolę standardów bezpieczeństwa oraz koordynowanie wydarzeń na torze.

Jak podkreślają przedstawiciele marki, nie chodzi wyłącznie o obecność wizerunkową, a zaangażowanie w budowanie jakości doświadczenia uczestników programu Audi Driving Experience - od odprawy aż po ostatnie okrążenie. Fundamentem programu pozostają bezpieczeństwo, zaawansowana technologia i rozwój kompetencji kierowców w kontrolowanych, profesjonalnych warunkach.

– Audi to marka, z którą jestem związany od lat – zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Naturalne było dla mnie zaangażowanie w projekt, który łączy sportowe osiągi z odpowiedzialnością i świadomą jazdą. Audi Driving Experience to przestrzeń, w której technologia spotyka się z realnymi umiejętnościami kierowcy - podkreśla Michał Kościuszko.

Motorsport i technologia

Kariera Kościuszki obejmuje starty w najbardziej wymagających cyklach rajdowych świata, w tym w ramach Rajdowych Mistrzostw Świata FIA. Tytuł wicemistrza świata juniorów w serii Junior World Rally Championship potwierdził jego miejsce w czołówce młodych kierowców i ugruntował wizerunek zawodnika stawiającego na precyzję oraz konsekwencję.

Właśnie te wartości od lat budują wizerunek Audi. Sportowe DNA marki wywodzi się z bogatej historii startów w motorsporcie, rozwoju napędu quattro i przenoszenia rozwiązań z toru oraz odcinków specjalnych do samochodów drogowych. Współpraca z doświadczonym kierowcą rajdowym ma wzmocnić tę narrację w Polsce i nadać jej bardziej praktyczny wymiar.

– Michał Kościuszko współtworzy z nami projekty, które pokazują pełnię możliwości naszych samochodów w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach torowych. Jego międzynarodowe doświadczenie, profesjonalizm i umiejętność pracy z naszymi klientami sprawiają, że jest ambasadorem idealnie oddającym charakter Audi - mówi Michał Zygmanowski, dyrektor marketingu marki Audi w Polsce.

Nowy sezon Audi Driving Experience. Zapisy już otwarte

Wraz z ogłoszeniem partnerstwa ruszyły zapisy na tegoroczne edycje Audi Driving Experience. W wydarzeniach, jako lider zespołu instruktorów, weźmie udział Michał Kościuszko. Kierowca odpowiada za merytoryczną stronę szkoleń oraz bezpośrednią pracę z uczestnikami na torze.

Partnerstwo Audi i Michała Kościuszki ma podkreślać połączenie technologii, osiągów i odpowiedzialności czyli wartości, które coraz częściej definiują nowoczesną motoryzację. W praktyce oznacza to jeszcze większy nacisk na jakość szkoleń oraz wykorzystanie sportowego doświadczenia w budowaniu kompetencji kierowców na co dzień.