Jaecoo 8 wjeżdża na rynek. Chińska marka dostała turbo przyspieszenia

Duet OMODA & JAECOO świętuje sukces w Polsce. Młode marki należące do koncernu Chery w 2025 roku sprzedały razem niemal 15 tys. aut. To więcej niż np. Opel, Peugeot, Fiat, Citroen czy Honda. Sekret popularności? Atrakcyjna cena, bogate wyposażenie, stylistyka i silniki spalinowe oraz hybrydy.

W 2026 roku ma być jeszcze ciekawiej. Lista premier obejmuje Jaecoo 5 i 7 z klasyczną hybrydą oraz SUV-y z układem plug-in Super Hybrid, czyli Omoda 7 i rodzinny Jaecoo 8. Ten ostatni jest szczególnie wyczekiwany. Co w nim tak niezwykłego?

Tak wygląda nowy Jaecoo 8. To ósmy cud świata?

Jaecoo 8 z potężną, kanciastą sylwetką o długości ponad 4,8 m przypomina SUV-y Range Rovera i wpisuje się w segment, w którym już czeka 4,8-metrowy Volkswagen Tayron, Skoda Kodiaq (4,76 m), Kia Sortento czy Hyundai Santa Fe. Na świat patrzy przez wąskie reflektory w technice LED. Wyróżnikiem "ósemki" na tle gamy producenta jest ogromny bezramkowy wlot powietrza. Pod względem wymiarów nowy SUV jest o 30 cm dłuższy niż popularny w Polsce Jaecoo 7, jest też delikatnie większy od wielkiej Omody 9.

Jaecoo 8 kusi eleganckim wnętrzem. To wielki SUV dla 7-osobowej rodziny

Jaecoo 8 mimo ekstrawaganckiej stylistyki jest praktycznym autem. Na pokład zabiera nawet 7 osób, siedzenie pasażera z przodu można zmienić w leżankę. Kokpit polega na cyfrowych interfejsach, a jego układ – z dwoma ekranami – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny jest bardzo szybki, chwili zastanowienia wymaga rozplanowanie menu z dużymi ikonami. W poszczególnych zakładkach mamy mnóstwo opcji i ustawień. To nowość dla każdego, kto jest przyzwyczajony do europejskich, japońskich czy koreańskich systemów. Na tunelu środkowym są dotykowe przełączniki do sterowania ogrzewaniem. Klasyczne pokrętła obsługują głośność audio i pozwalają wybrać jeden z trybów jazdy.

Ekran za kierownicą prezentuje najważniejsze informacje: prędkość, dane na temat jazdy, wskazówki nawigacji oraz informacje z aktywnych systemów wspomagających. Z ciekawszych rozwiązań mamy jeszcze:

wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością,

8-głośnikowy system audio,

oświetlenie ambientowe,

podwójną przednią szybę,

technologię ENC redukującą hałas o 10 decybeli

indukcyjne ładowanie telefonów 50W.

System kamer 540 stopni ułatwi parkowanie

Parkowanie ułatwi system kamer 540 stopni, który umożliwia nie tylko obserwowanie otoczenia wokół auta, ale także pod nim – nadwozie na ekranie centralnym staje się przezroczyste. Kierowcę w trakcie manewrów wspomaga również asystent ruchu poprzecznego z funkcją automatycznego hamowania.

Bezpieczeństwo? 4 kamery zewnętrzne, 2 czujniki fal krótkich, 8 radarów ultradźwiękowych i 19 systemów ADAS. Stąd JAECOO 8 potrafi kontrolować aż osiem obszarów: wykrywa pojazdy, pieszych, przeszkody, wolne miejsca parkingowe, roboty drogowe, czyta znaki, monitoruje pasy ruchu oraz pobocze. Układ hamulcowy wykorzystuje technologię brake-by-wire (elektroniczny impuls uruchamia hamulce).

Jaecoo 8 Super Hybrid deklasuje zasięgiem

Trzeba przyznać, że deklarowane osiągi Jaecoo 8 wyglądają naprawdę imponująco. Chińska marka zachwala zasięg całkowity na poziomie ponad 1100 km i zapewnia, że nowy SUV pokona na prądzie aż 145 km bez konieczności ładowania. To zasługa solidnej baterii LFP o pojemności aż 34,5 kWh czyli większej niż w niektórych miejskich autach elektrycznych. Akumulator można ładować prądem stałym o mocy 70 kW (w zakresie 30-80% potrwa to 25 minut) oraz prądem przemiennym AC o mocy 6,6 kW. Dostępna jest też funkcja Vehicle-to-Load pozwalająca zasilać urządzenia zewnętrzne.

Pod maską mocna hybryda z silnikiem 1.5 Turbo

Sercem hybrydowego układu jest silnik 1.5 T-GDI (143 KM, 215 Nm), ale wysokie osiągi mają być zasługą trzech silników elektrycznych. Dwa z nich umieszczono z przodu, a trzeci pracuje na tylnej osi. Moc systemowa układu to aż 428 KM a moment obrotowy wynosi 580 Nm, co pozwala osiągnąć pierwszą setkę w czasie 5,8 s. Napęd trafia na koła za pomocą przekładni 3DHT. Dzięki zastosowaniu dwóch silników elektrycznych oraz trzech sprzęgieł, układ oferuje 11 kombinacji przełożeń. Jaecoo 8 Super Hybrid jest też wyposażony w zawieszenie adaptacyjne oraz napęd 4x4.

Ile kosztuje JAECOO 8?

Jaecoo 8 Super Hybrid do sprzedaży w Polsce trafi w najbliższych miesiącach 2026 roku. Ile będzie kosztować? Mniejszy Jaecoo 7 SH to wydatek 150 900 zł, bliźniacza do niego OMODA 5 wymaga 116 500 zł – różnica ok. 35 000 zł.

Omoda 9 Super Hybrid– o podobnych wymiarach i konfiguracji napędu – wymaga 219 900 zł. Dlatego można spodziewać się, że Jaecoo 8 SH będzie kosztować ok. 250 000 zł.