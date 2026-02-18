Chiński gigant rzuca wyzwanie Tesli

BYD to historia o tym, jak w ciągu niespełna 30 lat przejść drogę od skromnego producenta akumulatorów niklowo-kadmowych w Shenzhen do technologicznego giganta rzucającego wyzwanie Tesli i starym markom europejskim. Nazwa "Build Your Dreams" nie jest tu tylko marketingowym hasłem – firma, która zaczynała z garstką pracowników, dziś zatrudnia prawie milion osób, w tym armię 100 tysięcy inżynierów.

To właśnie ten ogromny zespół badawczy stoi za takimi nowinkami, jak niemal niezniszczalne baterie Blade Battery czy nowoczesna platforma e-Platform 3.0. Co ciekawe, BYD nie polega na zewnętrznych dostawcach; sami produkują kluczowe podzespoły, od silników po elektronikę, co daje im ogromną przewagę i pozwala na ekspansję w blisko stu krajach na całym świecie.

Sensacyjny sukces w Polsce

W Polsce BYD wjechał w 2026 rok "pełnym gazem" i zajął pierwsze miejsce w rankingu sprzedaży aut elektrycznych. Już w samym styczniu co dziesiąty zarejestrowany u nas "elektryk" był z ich salonu, a prawdziwym hitem okazał się budżetowy model Dolphin Surf, który skradł serca kierowców rozsądną ceną. Skąd to wzięcie?

Wymiary Yarisa, ale wnętrze o klasę wyżej

BYD Dolphin Surf rozpycha się w klasie miejskich samochodów, w której dziś króluje Toyota Yaris. Ma 3990 mm długości, 1720 mm szerokości i 1590 mm wysokości – to niemal identyczne wymiary jak w japońskim hatchbacku. Do tego dochodzi 2,5-metrowy rozstaw osi, dzięki czemu chińska nowość we wnętrzu zaoferuje poziom przestronności spotykany zwykle w autach o klasę większych.

Ekran, który się kręci: Nowoczesny kokpit

Kokpit opiera się na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z wirtualnymi zegarami i 10,1-calową obrotową stacją multimedialną oraz umieszczonymi niżej przyciskami i otworami wentylacyjnymi – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Ekran środkowy umożliwia sterowanie ogrzewaniem i wentylacją za pomocą gestów trzema palcami. Do tego dostępny jest konfigurowalny pasek, do którego można dodać najczęściej wykorzystywane funkcje.

Przyciskami pod stacją multimedialną można włączyć np. odparowywanie przedniej szyby czy klimatyzację. W tej samej linii znalazł się selektor trybów pracy automatycznej przekładni i przełącznik trybów jazdy: Eco, Normal, Sport i Snow. Po przeciwnej stronie znalazło się pokrętło głośności systemu audio. Fizyczne klawisze umieszczono również na kierownicy.

Miejski spryciarz z dużym bagażnikiem

Bagażnik BYD Dolphin Surf oferuje 308 l pojemności, czyli tyle, co w przypadku większych hatchbacków segmentu C. Po złożeniu dzielonej tylnej kanapy możliwości transportowe rosną do 1037 l.

Dwa silniki do wyboru. Który lepszy?

Wreszcie napęd. BYD Dolphin Surf w wersji Boost skrywa akumulator 43,2 kWh i silnik o mocy 88 KM. Przyspieszenie 0-100 km/h zajmuje 12,1 sekundy. Nie jest to sportowiec, ale na pocieszenie zasięg wynosi ponad 500 km w ruchu miejskim.

Wersja Comfort wykorzystuje tę samą baterię, ale łączy ją z najmocniejszym silnikiem w klasie (156 KM i 220 Nm). W takiej konfiguracji BYD Dolphin Surf przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,1 sekundy. Zasięg to 460 km.

BYD w stosuje baterie LFP. W czym są lepsze od innych?

BYD stosuje własne baterie Blade, które są wyjątkowe na tle konkurencji. Powstały bez użycia kobaltu i mają konstrukcję litowo-żelazowo-fosforanową (LFP). Taki skład gwarantuje im wysoką wydajność i żywotność bez "efektu pamięci". Lepiej znoszą częste ładowanie szybkimi ładowarkami, a sam proces uzupełniania energii jest bardzo stabilny.

Ładowanie prądem stałym (DC) o mocy 85 kW umożliwia uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. w 30 minut. Funkcja Vehicle-to-Load (V2L) pozwala natomiast na zasilanie zewnętrznych urządzeń – od ekspresu do kawy po odkurzacz.

Ile kosztuje BYD Dophin Surf? Do szczęścia wystarczył wniosek

Ile kosztuje BYD Dolphin Surf? W wersji Boost, obecnie w wyprzedaży, cena startuje od 95 900 zł. W styczniu, gdy dostępne były dopłaty z programu NaszEauto, cena mogła spaść nawet do 55 900 zł. To idealnie tłumaczy nagły sukces tego modelu na polskim rynku.

BYD Dophin Surf w wersji Boost oferuje m.in.:

obracany ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala,

tylne czujniki parkowania i kamerę cofania,

światła do jazdy dziennej w technologii LED,

funkcję zasilania z pojazdu V2L,

bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu z wykorzystaniem technologii NFC,

adaptacyjny tempomat,

klimatyzację,

tapicerkę ze skóry ekologicznej,

elektrycznie regulowane lusterka boczne,

metalizowany lakier Lime Green jest dostępny bez dopłaty,

16-calowe alufelgi,

elektryczną regulację przednich foteli,

wycieraczki z czujnikiem deszczu,

elektrycznie składane lusterka boczne.

BYD Dophin Surf – jakie wyposażenie i gwarancja?

Wyższa wersja Comfort to wydatek od 102 765 zł. Wyposażenie obejmuje:

kamerę 360 stopni,

reflektory LED,

przyciemniane tylne szyby,

podświetlenie lusterek bocznych,

podgrzewane przednie fotele,

bezprzewodowe ładowanie smartfona.

BYD Dophin Surf chroni 6-letnia gwarancja. Z kolei akumulator i silnik obejmuje 8 lat gwarancji.

BYD Dophin Surf - dane techniczne, silnik, osiągi i wymiary