Skoda trzecią potęgą Europy: Te auta tracą najmniej na wartości

Skoda oficjalnie została trzecią potęgą na europejskim rynku motoryzacyjnym. Świetne wyniki sprzedaży wprowadziły markę do grona najbardziej rentownych producentów popularnych, a tempem wzrostu Czesi zostawili konkurencję w tyle. To efekt rekordowych wyników – najlepszych od sześciu lat. W 2025 roku na drogi wyjechało ponad milion nowych aut ze "strzałą" w logo. Obok sprawdzonych hitów, takich jak Octavia czy Kodiaq, sukces napędza rosnący popyt na modele zelektryfikowane. Europejczycy pokochali Skody z wtyczką – już co czwarte auto opuszczające salon posiadało napęd elektryczny lub hybrydowy typu PHEV.

W Polsce marka również idzie jak burza, kończąc rok na mocnym, drugim miejscu z wynikiem ponad 65 tys. sprzedanych aut. Kierowcy doceniają Skody nie tylko za funkcjonalność, ale też za to, jak świetnie trzymają cenę – modele takie jak Octavia, Superb czy SUV-y Kamiq i Karoq są liderami pod względem wartości rezydualnej. Przykładowo, po trzech latach użytkowania Octavia zachowuje ponad 66% swojej pierwotnej ceny, co w tym segmencie jest rewelacyjnym wynikiem. Nic dziwnego, że w końcówce roku to właśnie ona była najchętniej wybieranym nowym autem w kraju. Żeby utrzymać tempo, producent właśnie ruszył z solidnymi obniżkami cen. Na co mogą liczyć kierowcy?

Octavia z nową twarzą: Inteligentne reflektory LED Matrix

Skoda Octavia w nowym wcieleniu patrzy na świat przez ostro zarysowane reflektory LED Matrix drugiej generacji. To najbardziej zauważalna zmiana wizualna. Nowe lampy składają się z zewnętrznego modułu bi-LED dla świateł mijania i drogowych oraz sekcji wewnętrznej z dwoma rzędami 36 pojedynczych segmentów matrycowych (to o 12 więcej niż wcześniej).

W praktyce oznacza to, że system może precyzyjnie sterować każdym segmentem z osobna. Efekt? Możemy jechać na "długich" bez ryzyka oślepiania innych kierowców, a znaki drogowe są doświetlone z chirurgiczną precyzją. Z tyłu wzrok przyciąga napis SKODA naniesiony nową czcionką oraz lampy z dynamicznymi kierunkowskazami. Co ciekawe, dzięki nowym zderzakom nadwozie urosło o centymetr, osiągając blisko 4,7 m długości.

Wnętrze jak w Superbie. Ile masz wzrostu?

Zmiany widać i czuć również w kabinie. Bogatsze wyposażenie seryjne obejmuje 10-calowy wirtualny kokpit oraz ekran środkowy o tej samej przekątnej. Na życzenie można go zastąpić imponującym, 13-calowym wyświetlaczem, znanym z Superba. System multimedialny błyskawicznie reaguje na dotyk, do tego jest konfigurowalny pasek skrótów i przejrzyste menu z dużymi polami wyboru.

Pod względem przestronności Octavia wciąż gra w swojej własnej lidze. Kierowca o wzroście 186 cm bez trudu znajdzie idealną pozycję za kierownicą. Z tyłu? Można poczuć się jak w kinie. Miejsca na nogi i nad głową jest pod dostatkiem – nawet pasażer mierzący 190 cm nie będzie dotykał podsufitki. Skoda dorzuciła też kilka "ułatwiaczy" życia:

Phone Box: 15-watowa, chłodzona ładowarka indukcyjna (telefon się nie przegrzewa).

15-watowa, chłodzona ładowarka indukcyjna (telefon się nie przegrzewa). Mocne porty USB-C: 45 W mocy pozwala na trzykrotnie szybsze ładowanie laptopa czy smartfona niż dotychczas.

45 W mocy pozwala na trzykrotnie szybsze ładowanie laptopa czy smartfona niż dotychczas. Ulepszony system Kessy: Auto automatycznie odblokuje drzwi, gdy tylko znajdziemy się 1,5 m od niego.

Rekordowe bagażniki: Nikt w tej klasie nie daje więcej

Przestronność i praktyczność wnętrza pozostaje kluczową zaletą. Skoda Octavia kombi oferuje bagażnik o pojemności aż 640 litrów, a wersja liftback – 600 l. Nikt w tej klasie nie ma nic większego. To rekord.

Silnik 1.5 TSI mHEV: Dlaczego jest hitem w Polsce?

Pod maską Octavii znajdziemy szeroki wybór napędów, ale to benzynowe 1.5 TSI (dostępne w wariantach 115 KM i 150 KM) z technologią miękkiej hybrydy (mHEV) i skrzynią DSG jest najczęstszym wyborem Polaków. Jak to działa?

System wykorzystuje dodatkową instalację 48V i niewielki akumulator litowo-jonowy. Silnik elektryczny wspomaga jednostkę spalinową podczas ruszania, generując dodatkowy moment obrotowy. Największą zaletą jest jednak funkcja "żeglowania" – auto potrafi toczyć się z całkowicie wyłączonym silnikiem spalinowym, co realnie obniża zużycie paliwa.

Jak jeździ nowa Skoda Octavia z silnikiem 1.5 TSI/150 KM? Wyniki spalania zaskakują

Na drodze 150-konna Octavia 1.5 mHEV zwraca uwagę harmonijnym połączeniem stabilnego prowadzenia, zwinności i wysokiego poziomu komfortu – w czym zasługa m.in. zawieszenia DCC z możliwością wyboru nastawień.

Turbobenzynowy silnik ma przyjazną charakterystykę z dużą dawką momentu obrotowego w szerokim zakresie obrotów i płynnie współpracuje z 7-biegowym DSG. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,5 sekundy.

Jednak to ekonomia jazdy robi największe wrażenie. Podczas spokojnej podróży z czterema dorosłymi osobami i bagażem, Octavia zużyła średnio 4,5 l benzyny na 100 km. To wynik godny zaawansowanych hybryd i mocny argument przeciwko zakupowi droższego diesla 2.0 TDI/150 KM. Silnik 1.5 TSI pracuje przy tym niezwykle cicho i kulturalnie, a system żeglowania pozwala oszczędzić nawet do litra paliwa na każdym dystansie 100 km. To optymalna konfiguracja, która sprawdzi się w codziennym użytkowaniu.

Ile kosztuje Skoda Octavia? Taniej o 24 500 zł

Skoda z okazji 130-lecia obniżyła ceny. W efekcie Skoda Octavia może być tańsza nawet o 24 500 zł. Promocyjna akcja to mocny argument dla kierowców, którzy w poszukiwaniu niedrogiego auta nie chcą oglądać oferty chińskich marek. Jak urodzinowa wyprzedaż wygląda w praktyce?

Najtańsza Skoda Octavia Edition 130 kosztuje od 102 500 zł

Skoda Octavia Edition 130 Essence 1.5 TSI/115 KM kosztuje teraz od 102 500 zł, czyli jedynie 700 zł więcej od bazowego wariantu (kombi Edition 130 od 106 600 zł). To model z 6-biegową przekładnią manualną. Instalacja miękkiej hybrydy oraz 7-biegowy automat DSG podnoszą cenę do 108 700 zł. Mocniejsza odmiana 1.5/150 KM to wydatek od 111 200 zł (kombi od 115 300 zł).

Octavia Edition 130 Essence z najpopularniejszym silnikiem 1.5 TSI/150 KM m-HEV kosztuje od 115 300 zł. Trudno znaleźć dla niej rywala, który zapewnia takie osiągi i wyposażenie w tej cenie. Konkurencja z Chin, nawet jeśli wyceniona podobnie lub niżej, z reguły odstaje w czasie jazdy.

Skoda Octavia Edition 130 Essence oferuje wyposażenie wersji Essence wzbogacone m.in. o takie elementy jak:

Kamera cofania;

Tylne światła TOP LED z dynamicznymi kierunkowskazami;

Pakiet Fleet w tym SmartLink - połączenie przewodowe/bezprzewodowe dla urządzeń Apple;

Czujniki parkowania przód/tył.

Chińczykom brakuje takiego silnika

Octavia oferuje także coś, czego Chińczycy nie zapewniają w Europie, czyli silnik Diesla – sprawdzona jednostka 2.0 TDI to najlepszy kompromis między przyzwoitymi osiągami i oszczędnym zużyciem paliwa. Octavia Edition 130 Essence z bazowym 2.0 TDI/115 KM kosztuje od 117 900 zł (kombi – 122 000 zł). Turbodiesel 2.0 TDI/150 KM (7-biegowy automat DSG) w jubileuszowej wersji wyposażeniowej wymaga od 127 300 zł (kombi od 131 400 zł).

Skoda Octavia Edition 130 Selection 1.5 TSI/115 KM kosztuje o 800 zł więcej od regularnego modelu, czyli od 119 900 zł (kombi od 123 300 zł). Mocniejszy wariant 1.5/150 KM to wydatek od 128 600 zł (kombi od 132 000 zł).

Skoda Octavia Edition 130 Selection oferuje wyposażenie wersji Selection wzbogacone o takie elementy jak: