Nietypowa droga po zamarzniętym Bałtyku

Kierowcy w Estonii zyskali wyjątkowe ułatwienie. Administracja Transportu otworzyła pierwszą lodową drogę po tafli Bałtyku. Trasa prowadzi od miejscowości Tärkma na wyspie Hiiumaa do Triigi na Saaremaa.

Ze względów bezpieczeństwa uruchomienie lodowego szlaku łączącego obie wyspy poprzedziły specjalne testy. Na drodze obowiązują szczególne przepisy.

Zasady bezpieczeństwa i wyjątkowe przepisy

Droga jest dostępna tylko dla samochodów do 2,5 tony i wyłącznie w dzień, między 8:30 a 17:00. Ostatnie auto jest wpuszczane na lód o 16:30. Przy widoczności poniżej 300 m trasa zostaje zamknięta. Na trasie występują nierówności, a na 2,8 km zbudowano most lodowy nad pęknięciem pokrywy. Kierowcy muszą ściśle przestrzegać zasad ruchu:

Prędkość : 25 km/h lub 40–70 km/h. Zakres 25–40 km/h jest zakazany , może wywołać falę rezonansową i uszkodzić lód,

: 25 km/h lub 40–70 km/h. Zakres , może wywołać falę rezonansową i uszkodzić lód, Wjazd tylko w wyznaczonych miejscach, co najmniej co 2 minuty ,

, Odstęp między pojazdami to minimum 250 m ,

między pojazdami to , Zakaz wyprzedzania i jazdy dwukierunkowej na tym samym pasie,

Nie wolno zjeżdżać z wyznaczonej trasy,

Nierówne odcinki należy pokonywać wolno.

Dlaczego pasy muszą być odpięte?

Podróżujący muszą mieć odpięte pasy bezpieczeństwa, a drzwi pojazdu powinny być łatwe do otwarcia. To ma ułatwić ewakuację w razie zagrożenia. Na lodowej drodze nie wolno: zatrzymywać auta, przekraczać prędkości, jechać podczas zamieci, mgły ani po zmroku.

Dlaczego powstała lodowa droga i ile kosztuje?

Otwarcie lodowej drogi możliwe było dzięki utrzymującym się mrozom, które wzmocniły lód na wybrzeżu Bałtyku. Dla mieszkańców wysp to nie tylko atrakcja turystyczna, ale też praktyczna alternatywa, gdy kursowanie promów bywa utrudnione. Całkowity koszt budowy i utrzymania trasy przez maksymalnie 30 dni wynosi około 98 000 euro (plus VAT), czyli ok. 412 000 zł netto.