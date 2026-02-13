- Lexus odpalił hit: Nowy SUV bije rekordy popularności
Lexus odpalił hit: Nowy SUV bije rekordy popularności
Lexus LBX trzęsie rynkiem. W niecałe dwa lata od debiutu sprzedało się już ponad 104 tys. sztuk tego auta na całym świecie. W Europie to obecnie najważniejszy model japońskiej marki – na drogi wyjechało przeszło 50 tys. LBX-ów, a w 2025 roku był to najczęściej wybierany Lexus.
Prawie co dziesiąty hybrydowy crossover kupiony na Starym Kontynencie trafił do Polski. Nad Wisłą japoński model z udziałem na poziomie 60% dominuje w segmencie B-SUV Premium. Sprzedaje się lepiej niż Mini Aceman, Alfa Romeo Junior, DS3 czy Volvo EX30. Skąd takie wzięcie?
Czy to tylko droższa Toyota? Pozory mylą
Lexus LBX, postawiony na 18-calowych kołach i z sylwetką przyczajoną nad asfaltem, wygląda przebojowo. Jego technicznym bliźniakiem jest Toyota Yaris Cross – oba modele wykorzystują platformę GA-B. Jednak na potrzeby LBX-a inżynierowie zwiększyli rozstaw osi oraz kół. Dzięki temu Lexus urósł do prawie 4,2 m długości, a na szerokość przybyło mu aż 6 cm (183 cm). Dodatkowe centymetry przełożyły się na świetne proporcje z kabiną przesuniętą do tyłu i bardziej ustawne wnętrze.
Mały Lexus z wnętrzem z limuzyny? Twój SUV tego nie ma
Dotykasz nieruchomej klamki z sensorem i drzwi lekko odskakują – zupełnie jak w większym RX czy NX. Sportowo nastawiona wersja Cool wita uściskiem głębiej profilowanego fotela z tapicerką z zamszu Ultrasuede i skóry. Od pierwszej chwili czuć różnicę wobec mniej wymuskanej, tańszej odmiany Relax.
Nic nie skrzypi, nawet podczas jazdy na nierównościach – trudno doszukać się pójścia na skróty kosztem jakości wykonania. Mięsista kierownica leży idealnie, a prawa ręka odruchowo chwyta za lewarek na wysokim tunelu środkowym – niczym w droższych samochodach sportowych.
16 skrótów pod palcem: Cyfrowe sterowanie Lexusem LBX
Przed kierowcą, zamiast klasycznych zegarów, znajduje się 12,3-calowy wirtualny kokpit. Układ informacji zmienia się w zależności od trybu jazdy, ale można go też spersonalizować. Na środku wkomponowano duży, 9,8-calowy ekran systemu Lexus Link Connect. Logika systemu jest intuicyjna, a nawigacja oparta na chmurze na bieżąco podaje informacje o korkach. Wyświetlacz pokazuje też widok z seryjnej kamery cofania.
Genialnym rozwiązaniem jest sterowanie za pomocą ośmiu strzałek na kierownicy. Można im przypisać aż 16 różnych skrótów. O aktualnie wybranej funkcji informuje wyświetlacz head-up (opcja), więc nie trzeba odrywać wzroku od drogi. Co ważne, Lexus pozostawił osobny, fizyczny panel do regulacji temperatury i nawiewu – za co należą się brawa.
O resztę można poprosić asystenta głosowego Lexus Concierge – zrozumie także polecenia po polsku, nawet gdy gra muzyka. Wystarczy powiedzieć "Hej Lexus", a sztuczna inteligencja spełni życzenie. Sam interfejs multimediów łączy się bezprzewodowo z Apple CarPlay (przewodowy Android Auto). Do pełni szczęścia jest system audio Mark Levinson Premium z 13 głośnikami i subwooferem w klapie. Systemy bezpieczeństwa oraz multimedia można aktualizować zdalnie (over-the-air) bez konieczności wizyty w serwisie. Indukcyjna ładowarka w konsoli środkowej doładuje telefon. W tunelu są też dwa uchwyty na kubki, schowki na drobiazgi i 2 porty USB-C.
Bagażnik Lexusa LBX: Musisz znać ten jeden minus
Standardowo LBX oferuje 402 litry pojemności. To wystarczy, by zmieścić dwie 75-litrowe walizki. Po złożeniu kanapy przestrzeń rośnie do prawie 1000 litrów. Warto jednak pamiętać, że wybór napędu 4x4 wiąże się z kompromisem – przez dodatkowy silnik elektryczny przy tylnej osi kufer kurczy się do 317 litrów
Lexus LBX nowym królem oszczędnej jazdy. Ile pali w rzeczywistości?
LBX skrywa hybrydę złożoną z silnika benzynowego 1.5, dwóch silników elektrycznych, przekładni planetarnej i zupełnie nowej, bipolarnej baterii niklowo-wodorkowej. Akumulator schowany pod tylną kanapą ma mniejszą masę i wymiary, ale jest w stanie dwa razy szybciej przekazywać większą moc. Cały zespół generuje 136 KM mocy i 185 Nm momentu obrotowego.
Podczas przyspieszania częściej korzystamy z prądu – silnik spalinowy wkracza do akcji znacznie później i rzadziej niż w 4. generacji napędu Yarisa Cross. Wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Hybryda jest rekordowo ekonomiczna. Zużycie paliwa na poziomie 3,6 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków, a przy delikatnej jeździe można zejść nawet do 3,3 l. Jeśli brać pod uwagę niemal 140-konny napęd, podwyższone nadwozie, większe koła z szerszymi oponami i ponad 1300 kg wagi auta, to mamy do czynienia z królem oszczędnej jazdy. Szczególnie, że sam producent dla LBX-a z napędem na przednią oś deklaruje wyższe średnie zużycie benzyny – w granicach 4,4–4,7 l/100 km.
Napęd doszlifowano również pod względem akustycznym – silnik podczas spokojnej jazdy pracuje cicho, ton podnosi jedynie przy zdecydowanym wdepnięciu gazu. Bezstopniowa przekładnia działa z ogładą, nie ma mowy o przeciągłym wyciu przy przyspieszaniu. Wersja przednionapędowa na rozpędzenie się od zera do 100 km/h potrzebuje 9,2 s. Wynik nie wgniata w fotel, ale ten samochód dzięki hybrydzie bardziej elektrycznej niż spalinowej naprawdę da się lubić. Poza tym Lexus LBX dobrze trzyma się jezdni i nawet oferuje odrobinę sportowej zwinności, tu swoje robią nisko położony środek ciężkości oraz szerzej rozstawione koła. W Polsce zdecydowana większość sprzedawanych LBX-ów ma napęd na przód (89 proc. zamówień).
Napęd 4x4 w małym SUV-ie. Jak działa system E-Four?
Lexus LBX może być wyposażony w napęd na cztery koła E-Four. W odróżnieniu od klasycznych terenówek, nie ma tu stałego połączenia między osiami, żadnego wału napędowego czy skrzyni rozdzielczej z reduktorem. Do napędu tylnych kół służy silnik elektryczny, a pracą całego układu steruje komputer na podstawie analizy danych. System sam decyduje o rozdziale mocy w stosunku 100:0 do 20:80, dołączając tył tylko wtedy, gdy jest to niezbędne (np. na śliskiej nawierzchni lub podczas dynamicznego ruszania). Co ciekawe, wersja 4x4 posiada bardziej zaawansowane tylne zawieszenie oparte na układzie podwójnych wahaczy (wersja FWD ma belkę skrętną).
Niedrogi, ale wyposażony jak królewskie SUV-y
Lexus LBX dostał nową generację systemów Lexus Safety System+. Kamera na szybie i radar w grillu odpowiadają m.in. za aktywny tempomat, układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia oraz asystenta utrzymania pasa ruchu. Samochód oferuje jeszcze:
- Elektroniczne klamki z systemem zapobiegającym otwarciu drzwi pod nadjeżdżający pojazd/rower (to innowacja znana z modeli NX, RX, RZ oraz LM),
- System kamer 360 stopni i funkcję Advanced Park (samodzielne parkowanie),
- Spryskiwacze wbudowane w wycieraczki – to rozwiązanie znane z królewskich modeli LS i LC,
- Remote Park – zdalne parkowanie za pomocą smartfona, nawet gdy kierowca stoi obok auta.
Cena zmiata z planszy? Lexus tańszy niż rywale
Najtańszy Lexus LBX kosztuje teraz od 133 800 zł, czyli o 22 600 zł mniej względem ceny katalogowej. To sprawia, że cenowo zrównał się z... Toyotą Yaris Cross w wyższych wersjach.
Jak wypada na tle reszty? Bardzo dobrze. Choć Alfa Romeo Junior (1.2/145 KM MHEV) startuje z podobnego poziomu cenowego, to Lexus oferuje pełną hybrydę, która w mieście spali znacznie mniej niż "miękka hybryda” we włoskim aucie. LBX jest też wyraźnie tańszy od Mini Countryman (od 148 800 zł) i oferuje więcej prestiżu niż bazowe odmiany DS3. To właśnie ta relacja ceny do luksusu pozwoliła mu zdominować polski rynek.
Co oferuje bazowy Lexus LBX? Lista wyposażenia obejmuje m.in.:
- 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich,
- Kierownica wykończona skórą ekologiczną z panelem multimedialnym,
- Tapicerka z tkaniny,
- Szyby z filtrem UV,
- Reflektory przednie Full LED L-Shape,
- Tylne światła LED,
- System automatycznych świateł drogowych,
- Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja,
- Aktywny tempomat z pełnym zakresem prędkości (all-speed ACC).
Bazową odmianę LBX z pakietem Comfort kupiło 16 proc. klientów. Auto kosztuje od 138 900 zł i jest bogatsze o takie element jak m.in.:
- Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania przód i tył,
- System inteligentnego kluczyka,
- Ładowarka indukcyjna,
- Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy,
- Podgrzewane fotele przednie,
- Czujnik deszczu.
Lexus LBX taniej o 27 800 zł. Elegant to najpopularniejsza wersja
Najpopularniejszą w Polsce wersją jest Elegant z pakietem Tech – aż 31 proc. sprzedanych LBX-ów było w takiej konfiguracji. Samochód kosztuje od 157 600 zł (o 27 800 zł taniej niż na metce), a wyposażenie obejmuje:
- 18-calowe alufelgi,
- 12,3-calowy wirtualny kokpit,
- Fotele typu Sporty,
- Tapicerka ze skóry ekologicznej,
- Elektrycznie sterowaną klapę bagażnika,
- Podgrzewanie kierownicy,
- Nawiewy na nogi pasażerów z tyłu,
- Dodatkowe ogrzewanie,
- Regulację wysokości fotela pasażera,
- Inteligentny kluczyk,
- System nanoe X w klimatyzacji.
Lexus LBX Emotion z pakietem Tech kosztuje o 28 300 zł taniej
Lexus LBX Emotion pakietem Tech z dwukolorowym nadwoziem skusił 16 proc. kupujących. Samochód kosztuje od 161 000 zł (o 28 400 zł mniej niż w regularnym cenniku). Wyposażenie obejmuje:
- 18-calowe felgi z polerowanym wykończeniem,
- Przyciemniane tylne szyby,
- Fotele typu Sporty z perforowaną tapicerką ze skóry syntetycznej,
- 12,3-calowy wirtualny kokpit,
- Elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika.
Lexus LBX Cool kosztuje od 168 700 zł
10 proc. sprzedaży stanowi najbogatsza odmiana Cool z pakietami Premium (m.in. adaptacyjne reflektory Full LED L-shape z AHS) oraz Advanced (m.in. 13-głośnikowy system audio klasy premium Mark Levinson, system kamer 360 stopni, wyświetlacz HUD na przedniej szybie, dotykowe panele na kierownicy).
Polacy nie żałują sobie przy konfiguracji
Polacy najczęściej decydują się na połączenie czarnego dachu z lakierem Sonic Copper (16 proc. zamówień) lub całe nadwozie w tym kolorze (15 proc.). Po 10 proc. zamówień to samochody z lakierem Sonic Chrome oraz Sonic Quartz. Wariantów wnętrza z jest osiem. Najczęstszy wybór to czarna, perforowana skóra ekologiczna z czerwonymi przeszyciami (27 proc.). Po 23 proc. zamówionych aut miało czarno-szarą tapicerkę łączącą skórę z zamszem Ultrasuede i przeszyciami Copper lub fotele obite szarą tkaniną.
Lexus LBX - dane techniczne, silnik, osiągi, zużycie paliwa
|TYP NAPĘDU
|FWD
|AWD
|SILNIK
|Typ silnika
|M15A-FXE
|M15A-FXE
|Liczba cylindrów i układ
|3-cylindrowy, rzędowy
|3-cylindrowy, rzędowy
|Mechanizm zaworów
|12-zaworowy DOHC, napęd łańcuchowy (Z Dual VVT-i)
|12-zaworowy DOHC, napęd łańcuchowy (Z Dual VVT-i)
|Średnica tłoka x skok cylindra
|mm
|80,5 x 97,6
|80,5 x 97,6
|Pojemność
|cm3
|1490
|1490
|Stopień sprężenia
|14.0
|14.0
|Wtrysk paliwa
|EFI
|EFI
|Układ dolotowy
|Wolnossący
|Wolnossący
|Norma emisji
|EURO6E z OBD
|EURO6E z OBD
|Typ paliwa
|benzyna
|benzyna
|Rekomendowana liczba oktanów
|95 lub więcej
|95 lub więcej
|Moc maks.
|kW/obr./min
|67/5500
|67/5500
|Maks. moment obrotowy
|Nm/obr./min
|120/3600-4800
|120/3600-4800
|Zużycie paliwa
|WLTP (cykl mieszany)
|Maks.
|l/100km
|4,7
|5,0
|Min.
|l/100km
|4,4
|4,6
|Emisje CO2
|WLTP (cykl mieszany)
|Maks.
|g/km
|107,45
|113,42
|Min.
|g/km
|100,35
|104,97
|SILNIK ELEKTRYCZNY
|Typ
|Przedni
|Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi
|Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi
|Tylny
|Indukcyjny silnik asynchroniczny
|Moc maks.
|Przód
|kW
|69,0
|69.0
|Tył
|kW
|4,7
|Maks. moment obrotowy
|Przód
|Nm
|185,0
|185,0
|Tył
|Nm
|52,0
|BATERIA HYBRYDOWA
|Typ baterii
|Niklowo-wodorkowa
|Niklowo-wodorkowa
|Napięcie nominalne
|V
|201,6
|201,6
|Liczba ogniw
|168
|168
|Napięcie systemowe
|V
|280
|280
|Pojemność baterii
|Ah
|5,0
|5,0
|Łączna moc baterii
|kWh
|1,0
|1,0
|ŁĄCZNA MOC UKŁADU
|Moc maksymalna
|kW
|100
|100
|OSIĄGI
|Prędkość maks.
|km/h
|170
|170
|Przyspieszenie
|Od 0 do 100 km/h
|s
|9,2
|9,6
Lexus LBX - zawieszenie, układ hamulcowy, skrzynia biegów, średnica zawracania
|TYP NAPĘDU
|FWD
|AWD
|PODWOZIE
|Przekładnie
|Kod modelowy
|PA11
|PA11
|Typ
|CVT
|CVT
|Przełożenie skrzyni biegów
|3,218
|3,218
|Silnik trakcyjny (tył)
|Całkowity współczynnik redukcji prędkości
|10,487
|Typ hamulców
|Przód
|Wentylowane tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem
|Wentylowane tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem
|Tył
|Tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem
|Tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem
|Rozmiar hamulców
|Przód
|15-calowe tarcze 25V
|15-calowe tarcze 25V
|Średnica / Grubość
|mm
|282 / 25,0
|282 / 25,0
|Tył
|15-calowe tarcze
|16-calowe tarcze
|Średnica / Grubość
|mm
|265 / 10,0
|281 / 12,0
|Rodzaj hamulca postojowego i umiejscowienie przycisku
|Elektryczny – konsola środkowa
|Elektryczny – konsola środkowa
|Typ zawieszenia
|Przód
|Kolumny MacPhersona
|Kolumny MacPherson
|Tył
|Belka skrętna
|Wielowahaczowe
|Od obrotu do obrotu
|2,73
|2,73
|Min. promień skrętu
|Od krawężnika do krawężnika
|m
|5,2
|5,2
|Od ściany do ściany
|m
|5,6
|5,6
|Typ wspomagania kierownicy
|Elektryczne
|Elektryczne
Lexus LBX - wymiary, pojemność bagażnika, masa
|TYP NAPĘDU
|FWD
|AWD
|NAJWAŻNIEJSZE WYMIARY I MASY
|Nadwozie
|Długość
|m
|4190
|4190
|Szerokość
|m
|1825
|1825
|Wysokość
|m
|1560
|1560
|Rozstaw osi
|m
|2580
|2580
|Rozstaw kół
|Przód
|m
|1570
|1570
|Tył
|m
|1570
|1570
|Przestrzeń biodrowa
|Przód
|m
|1306,3
|1306,3
|Tył
|m
|1075,6
|1075,6
|Wnętrze
|Długość
|m
|1820
|1820
|Szerokość
|m
|1445
|1445
|Wysokość
|m
|1195
|1195
|Odległość między rzędami
|Od przodu do tyłu
|m
|814,7
|814,7
|Liczba miejsc
|osoby
|5
|5
|Zwis
|Przód
|m
|870
|870
|Tył
|m
|740
|740
|Współczynnik oporu powietrza
|0,34
|0,34
|Prześwit minimalny
|m
|170
|170
|Najniżej umiejscowiony element
|Przednie zawieszenie
|Przednie zawieszenie
|Kąt natarcia
|stopnie
|16,1
|16,1
|Kąt zjazdu
|stopnie
|14,5
|14,5
|Masa własna
|Przód
|Min.- Maks.
|kg
|775 - 795
|775 - 795
|Tył
|Min. - Maks.
|kg
|505 - 555
|590 - 620
|Łącznie
|Min. - Maks.
|kg
|1280 - 1350
|1365 - 1415
|Masa całkowita
|Przód
|kg
|905
|905
|Tył
|kg
|850
|915
|Łącznie
|kg
|1755
|1820
|Bagażnik
|Pojemność (VDA)
|Wszystkie fotele rozłożone
|l
|402
|317
|Maksymalna
|l
|994
|-
|Uciąg
|Z hamulcem
|kg
|750
|750
|Bez hamulca
|kg
|650
|650
|Zbiornik paliwa
|l
|36
|36
