Lexus odpalił hit: Nowy SUV bije rekordy popularności

Lexus LBX trzęsie rynkiem. W niecałe dwa lata od debiutu sprzedało się już ponad 104 tys. sztuk tego auta na całym świecie. W Europie to obecnie najważniejszy model japońskiej marki – na drogi wyjechało przeszło 50 tys. LBX-ów, a w 2025 roku był to najczęściej wybierany Lexus.

Reklama

Prawie co dziesiąty hybrydowy crossover kupiony na Starym Kontynencie trafił do Polski. Nad Wisłą japoński model z udziałem na poziomie 60% dominuje w segmencie B-SUV Premium. Sprzedaje się lepiej niż Mini Aceman, Alfa Romeo Junior, DS3 czy Volvo EX30. Skąd takie wzięcie?

Czy to tylko droższa Toyota? Pozory mylą

Lexus LBX, postawiony na 18-calowych kołach i z sylwetką przyczajoną nad asfaltem, wygląda przebojowo. Jego technicznym bliźniakiem jest Toyota Yaris Cross – oba modele wykorzystują platformę GA-B. Jednak na potrzeby LBX-a inżynierowie zwiększyli rozstaw osi oraz kół. Dzięki temu Lexus urósł do prawie 4,2 m długości, a na szerokość przybyło mu aż 6 cm (183 cm). Dodatkowe centymetry przełożyły się na świetne proporcje z kabiną przesuniętą do tyłu i bardziej ustawne wnętrze.

Reklama

Mały Lexus z wnętrzem z limuzyny? Twój SUV tego nie ma

Dotykasz nieruchomej klamki z sensorem i drzwi lekko odskakują – zupełnie jak w większym RX czy NX. Sportowo nastawiona wersja Cool wita uściskiem głębiej profilowanego fotela z tapicerką z zamszu Ultrasuede i skóry. Od pierwszej chwili czuć różnicę wobec mniej wymuskanej, tańszej odmiany Relax.

Nic nie skrzypi, nawet podczas jazdy na nierównościach – trudno doszukać się pójścia na skróty kosztem jakości wykonania. Mięsista kierownica leży idealnie, a prawa ręka odruchowo chwyta za lewarek na wysokim tunelu środkowym – niczym w droższych samochodach sportowych.

16 skrótów pod palcem: Cyfrowe sterowanie Lexusem LBX

Przed kierowcą, zamiast klasycznych zegarów, znajduje się 12,3-calowy wirtualny kokpit. Układ informacji zmienia się w zależności od trybu jazdy, ale można go też spersonalizować. Na środku wkomponowano duży, 9,8-calowy ekran systemu Lexus Link Connect. Logika systemu jest intuicyjna, a nawigacja oparta na chmurze na bieżąco podaje informacje o korkach. Wyświetlacz pokazuje też widok z seryjnej kamery cofania.

Genialnym rozwiązaniem jest sterowanie za pomocą ośmiu strzałek na kierownicy. Można im przypisać aż 16 różnych skrótów. O aktualnie wybranej funkcji informuje wyświetlacz head-up (opcja), więc nie trzeba odrywać wzroku od drogi. Co ważne, Lexus pozostawił osobny, fizyczny panel do regulacji temperatury i nawiewu – za co należą się brawa.

O resztę można poprosić asystenta głosowego Lexus Concierge – zrozumie także polecenia po polsku, nawet gdy gra muzyka. Wystarczy powiedzieć "Hej Lexus", a sztuczna inteligencja spełni życzenie. Sam interfejs multimediów łączy się bezprzewodowo z Apple CarPlay (przewodowy Android Auto). Do pełni szczęścia jest system audio Mark Levinson Premium z 13 głośnikami i subwooferem w klapie. Systemy bezpieczeństwa oraz multimedia można aktualizować zdalnie (over-the-air) bez konieczności wizyty w serwisie. Indukcyjna ładowarka w konsoli środkowej doładuje telefon. W tunelu są też dwa uchwyty na kubki, schowki na drobiazgi i 2 porty USB-C.

Bagażnik Lexusa LBX: Musisz znać ten jeden minus

Standardowo LBX oferuje 402 litry pojemności. To wystarczy, by zmieścić dwie 75-litrowe walizki. Po złożeniu kanapy przestrzeń rośnie do prawie 1000 litrów. Warto jednak pamiętać, że wybór napędu 4x4 wiąże się z kompromisem – przez dodatkowy silnik elektryczny przy tylnej osi kufer kurczy się do 317 litrów

Lexus LBX nowym królem oszczędnej jazdy. Ile pali w rzeczywistości?

LBX skrywa hybrydę złożoną z silnika benzynowego 1.5, dwóch silników elektrycznych, przekładni planetarnej i zupełnie nowej, bipolarnej baterii niklowo-wodorkowej. Akumulator schowany pod tylną kanapą ma mniejszą masę i wymiary, ale jest w stanie dwa razy szybciej przekazywać większą moc. Cały zespół generuje 136 KM mocy i 185 Nm momentu obrotowego.

Podczas przyspieszania częściej korzystamy z prądu – silnik spalinowy wkracza do akcji znacznie później i rzadziej niż w 4. generacji napędu Yarisa Cross. Wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Hybryda jest rekordowo ekonomiczna. Zużycie paliwa na poziomie 3,6 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków, a przy delikatnej jeździe można zejść nawet do 3,3 l. Jeśli brać pod uwagę niemal 140-konny napęd, podwyższone nadwozie, większe koła z szerszymi oponami i ponad 1300 kg wagi auta, to mamy do czynienia z królem oszczędnej jazdy. Szczególnie, że sam producent dla LBX-a z napędem na przednią oś deklaruje wyższe średnie zużycie benzyny – w granicach 4,4–4,7 l/100 km.

Napęd doszlifowano również pod względem akustycznym – silnik podczas spokojnej jazdy pracuje cicho, ton podnosi jedynie przy zdecydowanym wdepnięciu gazu. Bezstopniowa przekładnia działa z ogładą, nie ma mowy o przeciągłym wyciu przy przyspieszaniu. Wersja przednionapędowa na rozpędzenie się od zera do 100 km/h potrzebuje 9,2 s. Wynik nie wgniata w fotel, ale ten samochód dzięki hybrydzie bardziej elektrycznej niż spalinowej naprawdę da się lubić. Poza tym Lexus LBX dobrze trzyma się jezdni i nawet oferuje odrobinę sportowej zwinności, tu swoje robią nisko położony środek ciężkości oraz szerzej rozstawione koła. W Polsce zdecydowana większość sprzedawanych LBX-ów ma napęd na przód (89 proc. zamówień).

Napęd 4x4 w małym SUV-ie. Jak działa system E-Four?

Lexus LBX może być wyposażony w napęd na cztery koła E-Four. W odróżnieniu od klasycznych terenówek, nie ma tu stałego połączenia między osiami, żadnego wału napędowego czy skrzyni rozdzielczej z reduktorem. Do napędu tylnych kół służy silnik elektryczny, a pracą całego układu steruje komputer na podstawie analizy danych. System sam decyduje o rozdziale mocy w stosunku 100:0 do 20:80, dołączając tył tylko wtedy, gdy jest to niezbędne (np. na śliskiej nawierzchni lub podczas dynamicznego ruszania). Co ciekawe, wersja 4x4 posiada bardziej zaawansowane tylne zawieszenie oparte na układzie podwójnych wahaczy (wersja FWD ma belkę skrętną).

Lexus LBX może być wyposażony w napęd na cztery koła E-Four. Nie ma tu wału napędowego – tylne koła napędza osobny silnik elektryczny. Komputer sam decyduje, kiedy dołączyć tył (np. na śliskiej nawierzchni). Co ciekawe, wersja 4x4 posiada bardziej zaawansowane tylne zawieszenie oparte na układzie podwójnych wahaczy, co jeszcze poprawia komfort prowadzenia.

Niedrogi, ale wyposażony jak królewskie SUV-y

Lexus LBX dostał nową generację systemów Lexus Safety System+. Kamera na szybie i radar w grillu odpowiadają m.in. za aktywny tempomat, układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia oraz asystenta utrzymania pasa ruchu. Samochód oferuje jeszcze:

Elektroniczne klamki z systemem zapobiegającym otwarciu drzwi pod nadjeżdżający pojazd/rower (to innowacja znana z modeli NX, RX, RZ oraz LM),

System kamer 360 stopni i funkcję Advanced Park (samodzielne parkowanie),

Spryskiwacze wbudowane w wycieraczki – to rozwiązanie znane z królewskich modeli LS i LC,

Remote Park – zdalne parkowanie za pomocą smartfona, nawet gdy kierowca stoi obok auta.

Cena zmiata z planszy? Lexus tańszy niż rywale

Najtańszy Lexus LBX kosztuje teraz od 133 800 zł, czyli o 22 600 zł mniej względem ceny katalogowej. To sprawia, że cenowo zrównał się z... Toyotą Yaris Cross w wyższych wersjach.

Jak wypada na tle reszty? Bardzo dobrze. Choć Alfa Romeo Junior (1.2/145 KM MHEV) startuje z podobnego poziomu cenowego, to Lexus oferuje pełną hybrydę, która w mieście spali znacznie mniej niż "miękka hybryda” we włoskim aucie. LBX jest też wyraźnie tańszy od Mini Countryman (od 148 800 zł) i oferuje więcej prestiżu niż bazowe odmiany DS3. To właśnie ta relacja ceny do luksusu pozwoliła mu zdominować polski rynek.

Co oferuje bazowy Lexus LBX? Lista wyposażenia obejmuje m.in.:

17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich,

Kierownica wykończona skórą ekologiczną z panelem multimedialnym,

Tapicerka z tkaniny,

Szyby z filtrem UV,

Reflektory przednie Full LED L-Shape,

Tylne światła LED,

System automatycznych świateł drogowych,

Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja,

Aktywny tempomat z pełnym zakresem prędkości (all-speed ACC).

Bazową odmianę LBX z pakietem Comfort kupiło 16 proc. klientów. Auto kosztuje od 138 900 zł i jest bogatsze o takie element jak m.in.:

Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania przód i tył,

System inteligentnego kluczyka,

Ładowarka indukcyjna,

Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy,

Podgrzewane fotele przednie,

Czujnik deszczu.

Lexus LBX taniej o 27 800 zł. Elegant to najpopularniejsza wersja

Najpopularniejszą w Polsce wersją jest Elegant z pakietem Tech – aż 31 proc. sprzedanych LBX-ów było w takiej konfiguracji. Samochód kosztuje od 157 600 zł (o 27 800 zł taniej niż na metce), a wyposażenie obejmuje:

18-calowe alufelgi,

12,3-calowy wirtualny kokpit,

Fotele typu Sporty,

Tapicerka ze skóry ekologicznej,

Elektrycznie sterowaną klapę bagażnika,

Podgrzewanie kierownicy,

Nawiewy na nogi pasażerów z tyłu,

Dodatkowe ogrzewanie,

Regulację wysokości fotela pasażera,

Inteligentny kluczyk,

System nanoe X w klimatyzacji.

Lexus LBX Emotion z pakietem Tech kosztuje o 28 300 zł taniej

Lexus LBX Emotion pakietem Tech z dwukolorowym nadwoziem skusił 16 proc. kupujących. Samochód kosztuje od 161 000 zł (o 28 400 zł mniej niż w regularnym cenniku). Wyposażenie obejmuje:

18-calowe felgi z polerowanym wykończeniem,

Przyciemniane tylne szyby,

Fotele typu Sporty z perforowaną tapicerką ze skóry syntetycznej,

12,3-calowy wirtualny kokpit,

Elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika.

Lexus LBX Cool kosztuje od 168 700 zł

10 proc. sprzedaży stanowi najbogatsza odmiana Cool z pakietami Premium (m.in. adaptacyjne reflektory Full LED L-shape z AHS) oraz Advanced (m.in. 13-głośnikowy system audio klasy premium Mark Levinson, system kamer 360 stopni, wyświetlacz HUD na przedniej szybie, dotykowe panele na kierownicy).

Polacy nie żałują sobie przy konfiguracji

Polacy najczęściej decydują się na połączenie czarnego dachu z lakierem Sonic Copper (16 proc. zamówień) lub całe nadwozie w tym kolorze (15 proc.). Po 10 proc. zamówień to samochody z lakierem Sonic Chrome oraz Sonic Quartz. Wariantów wnętrza z jest osiem. Najczęstszy wybór to czarna, perforowana skóra ekologiczna z czerwonymi przeszyciami (27 proc.). Po 23 proc. zamówionych aut miało czarno-szarą tapicerkę łączącą skórę z zamszem Ultrasuede i przeszyciami Copper lub fotele obite szarą tkaniną.

Lexus LBX - dane techniczne, silnik, osiągi, zużycie paliwa

TYP NAPĘDU FWD AWD SILNIK Typ silnika M15A-FXE M15A-FXE Liczba cylindrów i układ 3-cylindrowy, rzędowy 3-cylindrowy, rzędowy Mechanizm zaworów 12-zaworowy DOHC, napęd łańcuchowy (Z Dual VVT-i) 12-zaworowy DOHC, napęd łańcuchowy (Z Dual VVT-i) Średnica tłoka x skok cylindra mm 80,5 x 97,6 80,5 x 97,6 Pojemność cm3 1490 1490 Stopień sprężenia 14.0 14.0 Wtrysk paliwa EFI EFI Układ dolotowy Wolnossący Wolnossący Norma emisji EURO6E z OBD EURO6E z OBD Typ paliwa benzyna benzyna Rekomendowana liczba oktanów 95 lub więcej 95 lub więcej Moc maks. kW/obr./min 67/5500 67/5500 Maks. moment obrotowy Nm/obr./min 120/3600-4800 120/3600-4800 Zużycie paliwa WLTP (cykl mieszany) Maks. l/100km 4,7 5,0 Min. l/100km 4,4 4,6 Emisje CO2 WLTP (cykl mieszany) Maks. g/km 107,45 113,42 Min. g/km 100,35 104,97 SILNIK ELEKTRYCZNY Typ Przedni Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi Tylny Indukcyjny silnik asynchroniczny Moc maks. Przód kW 69,0 69.0 Tył kW 4,7 Maks. moment obrotowy Przód Nm 185,0 185,0 Tył Nm 52,0 BATERIA HYBRYDOWA Typ baterii Niklowo-wodorkowa Niklowo-wodorkowa Napięcie nominalne V 201,6 201,6 Liczba ogniw 168 168 Napięcie systemowe V 280 280 Pojemność baterii Ah 5,0 5,0 Łączna moc baterii kWh 1,0 1,0 ŁĄCZNA MOC UKŁADU Moc maksymalna kW 100 100 OSIĄGI Prędkość maks. km/h 170 170 Przyspieszenie Od 0 do 100 km/h s 9,2 9,6

Lexus LBX - zawieszenie, układ hamulcowy, skrzynia biegów, średnica zawracania

TYP NAPĘDU FWD AWD PODWOZIE Przekładnie Kod modelowy PA11 PA11 Typ CVT CVT Przełożenie skrzyni biegów 3,218 3,218 Silnik trakcyjny (tył) Całkowity współczynnik redukcji prędkości 10,487 Typ hamulców Przód Wentylowane tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem Wentylowane tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem Tył Tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem Tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem Rozmiar hamulców Przód 15-calowe tarcze 25V 15-calowe tarcze 25V Średnica / Grubość mm 282 / 25,0 282 / 25,0 Tył 15-calowe tarcze 16-calowe tarcze Średnica / Grubość mm 265 / 10,0 281 / 12,0 Rodzaj hamulca postojowego i umiejscowienie przycisku Elektryczny – konsola środkowa Elektryczny – konsola środkowa Typ zawieszenia Przód Kolumny MacPhersona Kolumny MacPherson Tył Belka skrętna Wielowahaczowe Od obrotu do obrotu 2,73 2,73 Min. promień skrętu Od krawężnika do krawężnika m 5,2 5,2 Od ściany do ściany m 5,6 5,6 Typ wspomagania kierownicy Elektryczne Elektryczne

Lexus LBX - wymiary, pojemność bagażnika, masa