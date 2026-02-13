Nowy bat na kierowców. Rząd wprowadza zmiany

Myślisz, że rząd zapomniał o kierowcach, to możesz się mocno zdziwić. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji właśnie wprowadza w życie przepisy, które dla wielu osób mogą oznaczać błyskawiczną utratę prawa jazdy. Resort dokręca śrubę w sposób, jakiego dawno nie widziano.

Nowy katalog wykroczeń jest bezlitosny – to, co jeszcze wczoraj było drobnym przewinieniem, dziś jest wykroczeniem lub nawet przestępstwem wpisanym do Kodeksu karnego. Jakie zmiany zaszły w taryfikatorze punktów karnych na 2026 rok?

Jakie nowe przepisy dotyczą punktów karnych? Taryfikator 2026

Jeśli komuś przydarzy się drifting, czyli celowe wprowadzenie auta w poślizg np. na rondzie czy pod marketem i zobaczy to policja, to musi liczyć się z mandatem nie mniejszym niż 1500 zł. Do tego w myśl nowego taryfikatora na konto kierowcy trafi aż 10 punktów karnych.

Taka sama kara – mandat min. 1500 zł i 10 punktów – grozi za celowe doprowadzenie do utraty styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół pojazdu. W ten sposób rząd chce ukrócić popisy motocyklistów jeżdżących na jednym kole. Przed zmianą prawa za tzw. stójkę nie przypisano konkretnych konsekwencji.

22 punkty karne za jednym zamachem

Teraz najlepsze. Jeśli policjant uzna, że w wyniku driftu czy jazdy z jednym kołem w powietrzu doszło do spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czyli kolizji, wówczas doliczy jeszcze 12 punktów i mandat do 5000 zł. W praktyce oznacza to kumulację kar: 10 punktów za sam fakt driftu oraz 12 punktów za spowodowanie zagrożenia. Łączny bilans to 22 punktykarne za jednym zamachem– to zaledwie o dwa oczka mniej niż limit, po którym traci się prawo jazdy.

12 punktów karnych i do 5000 zł przewidziano także za używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim. Dziwny ruch, bo przed zmianą za takie wykroczenie było 15 oczek.

Punkty karne za nowe przestępstwa drogowe. Co mówi nowy taryfikator?

MSWiA poszerzyło katalog o nowe przestępstwa drogowe, czyli udział w ulicznych wyścigach i rażące przekroczenie prędkości (brawurowa jazda). W efekcie zaostrzone prawo przewiduje:

15 punktów karnych i od 3 miesięcy do 5 lat więzienia za uczestnictwo w nielegalnych wyścigach samochodowych lub motocyklowych,

i od 3 miesięcy do 5 lat więzienia za uczestnictwo w nielegalnych wyścigach samochodowych lub motocyklowych, 15 punktów karnych grozi także za brawurę, czyli rażące przekroczenie prędkości, któremu towarzyszy łamanie innych zasad np. wyprzedzanie "na trzeciego" lub ignorowanie czerwonego światła (naruszenie innych zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo uszczerbku na zdrowiu). Przy czym punkty są dodatkiem do znacznie surowszej kary – od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Mówi o tym Art. 178d kk: Kto prowadzi pojazd mechaniczny rażąco przekraczając prędkość oraz rażąco naruszając inne zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i przez to naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo powoduje ciężki/średni/lekki uszczerbek na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

