Tak wygląda nowe Suzuki Across. Japończycy mają fantazję

Nowe Suzuki Across wjeżdża na rynek. Ten 4,6-metrowy SUV to kolejny owoc współpracy z Toyotą. Dlatego nie ma co regulować ekranu, ponieważ w myśl umowy stanowi bliźniaczą konstrukcję z RAV4. Na co mogą liczyć kierowcy?

Across na świat patrzy zawansowane reflektory LED Matrix. To oświetlenie, którego próżno szukać u wielu chińskich rywali – snop światła jest niezwykle jasny, a system automatycznie i precyzyjnie "wycina" pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka. Przedni pas tworzą gładkie panele poprzecinane wlotami powietrza do silnika. Osłony drzwi i nadproży plus trapezoidalne nadkola sprawiają, że nowa nowe Suzuki nie wyprze się też genetycznego zamiłowania do bezdroży.

Cyfrowa rewolucja w otoczeniu klasycznych przycisków

Rozplanowanie wnętrza to nowy rozdział w stylistyce japońskiej marki. Ergonomia wchodzi tutaj na zupełnie nowy poziom. Szeroki 12,9-calowy centralny ekran na jednej wysokości z konfigurowalnym wyświetlaczem wskaźników tworzą logiczne centrum informacji. Kokpit pomyślano jako przestrzeń, w której do obsługi funkcji auta wystarczy niewielki ruch dłonią lub rzut oka. Wirtualny asystent reaguje na komendy i dostosowuje się do przyzwyczajeń użytkownika. Całość dopełnia intuicyjne menu oraz system kamer 360 stopni, prezentujący otoczenie auta w wysokiej jakości obrazie 3D.

Japończycy nie zrezygnowali z klasyki: za sterowanie audio, trybami jazdy, klimatyzacją czy ogrzewaniem odpowiadają podświetlane, fizyczne przełączniki. Znajdziemy je również w zasięgu palców na kierownicy. Do pełni szczęścia dają wyświetlacz HUD z rozszerzoną rzeczywistością – obraz trafia na szybę, ale faktycznie wygląda jakby znajdował się 4-6 metrów przed autem. Miłym akcentem jest zgrabnie zaprojektowana ładowarka na dwa smartfony, a z tyłu 2 porty USB-C i podgrzewanie siedzeń.

Masz 186 cm wzrostu? Z tyłu mnóstwo luzu

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Fotele z szerokim zakresem regulacji w razie potrzeby potrafią masować czy podpierać krzyż. A co z tyłu? Pasażerowi o podobnej posturze pozostaje ok. 11 cm luzu przed kolanami. Drzwi otwierają się bardzo szeroko, co jest wybawieniem dla rodziców mocujących się z fotelikami dziecięcymi.

Jakla pojemność bagażnika?

Bagażnik o pojemności 446 litrów oferuje podwójną podłogę i solidne haki na torby. Po złożeniu tylnej kanapy powstaje ładownia o długości niemal 2 m – ideał dla rodziny.

Nowa hybryda plug-in to japońska rakieta dla dużej rodziny

Prawdziwą gwiazdą w nowej gamie jest jednak hybryda typu plug-in. Zapomnijcie o nudnych eko-autach – nowa RAV4 PHEV to japońska rakieta ukryta w nadwoziu rodzinnego SUV-a. Pod maską współpracuje 2,5-litrowy silnik spalinowy i dwa elektryki (204 KM i 54 KM), co daje łącznie 304 KM mocy systemowej i napęd 4x4.

Co to oznacza w praktyce? Ten SUV ma temperament rasowego sportowca. Sprint do "setki" zajmuje mu zaledwie 6,1 sekundy. To najszybszy model w gamie Suzuki.

100 km na prądzie i ładowanie szybkie jak zakupy

Jeśli macie lekką nogę, Across odwdzięczy się czystą jazdą na prądzie. Dzięki większej baterii (22,7 kWh) przejedziecie w trybie EV nawet 100 kilometrów. To wynik, który pozwala zapomnieć o tankowaniu przez całe tygodnie, jeśli tylko kręcicie się po mieście.

Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Teraz wystarczy zjechać na szybką ładowarkę (DC 50 kW), by w pół godziny dobić baterię od 10 do 80%. Potrzebujecie dodatkowych 50 km zasięgu? Wystarczy 15 minut – czyli dokładnie tyle, ile schodzi na szybkie zakupy i kawę. Dzięki temu z uroków "wtyczkowozu" mogą wreszcie skorzystać osoby, które nie mają własnego gniazdka w garażu.

Bateria "pusta", a auto dalej oszczędne? Wyjaśniamy ten fenomen

Często pojawia się pytanie: co się dzieje, gdy w hybrydzie typu plug-in skończy się prąd? Czy auto nagle zacznie palić jak smok? Testy pokazują coś zupełnie innego. W mieście nowa Across spala około 5,8-6 l na setkę i – co najciekawsze – ten wynik jest niemal identyczny bez względu na to, czy ruszyliśmy z pełną, czy z "rozładowaną" baterią.

Jak to możliwe? To prosty trik inżynieryjny. System stara się, by akumulator nigdy nie wyładował się do zera. W zapasie zawsze zostaje bufor ok. 18-20% energii. Dzięki temu, nawet gdy zasięg elektryczny pokaże "zero", Across nie staje się zwykłym autem spalinowym, ale zmienia się w klasyczną, bardzo wydajną hybrydę. Silnik elektryczny nadal wspomaga ten benzynowy przy każdym ruszaniu, co pozwala utrzymać niskie spalanie i dynamikę na stałym poziomie.

Nowe Suzuki Across - wyposażenie i systemy bezpieczeństwa

Nowy Across nie tylko dobrze wygląda, ale też pilnuje kierowcy na każdym kroku – i robi to z ogromną precyzją. Wyposażenie obejmuje systemy, które realnie odciążają człowieka. Na przykład układ ostrzegania o ruchu poprzecznym to zbawienie na zatłoczonych skrzyżowaniach, gdzie łatwo o zagapienie. Do tego dochodzi znacznie sprawniejszy czujnik martwego pola, który teraz nie tylko widzi auto obok, ale też ostrzega przed pojazdami szybko nadjeżdżającymi z tyłu.

Prawdziwym "mózgiem" jest jednak system wczesnego reagowania. Samochód "widzi" teraz znacznie więcej: motocyklistów, rowerzystów i przeszkody, których wcześniej elektronika mogła nie wyłapać. Jeśli komputer uzna, że nie zdążysz zahamować, zrobi to za automatycznie, by uniknąć stłuczki.

Do tego jest pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy, który obejmuje m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów, inteligentny tempomat adaptacyjny system monitorowania martwego pola, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem czy asystenta bezpiecznego wysiadania.

Lane Tracing Assist (LTA – przeciwdziałanie zjeżdżaniu z pasa ruchu)

Emergency Driving Stop System (EDSS – wspomaganie zatrzymania awaryjnego)

Lane Departure Alert (LDA – ostrzeżenie o zjeżdżaniu z pasa ruchu)

Lane Change Assist (LCA – wspomaganie zmiany pasa ruchu)

Proactive Driving Assist (PDA – predykcyjne wspomaganie jazdy)

Front Cross Traffic Alert (FCTA – ostrzeganie o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu)

Driver Monitor (system monitorowania kierowcy)

Kamery 360̊ z widokiem 3D

Ile kosztuje nowe Suzuki Across i kiedy w Polsce?

Nowe Suzuki Across w Polsce zadebiutuje latem 2026 roku. Cena pozostaje niewiadomą. Obecny model kosztuje od 259 900 zł.

Nowe Suzuki Across - dane techniczne, wymiary, osiągi