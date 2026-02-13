Tak wygląda nowe Suzuki Across. Japończycy mają fantazję
Nowe Suzuki Across wjeżdża na rynek. Ten 4,6-metrowy SUV to kolejny owoc współpracy z Toyotą. Dlatego nie ma co regulować ekranu, ponieważ w myśl umowy stanowi bliźniaczą konstrukcję z RAV4. Na co mogą liczyć kierowcy?
Across na świat patrzy zawansowane reflektory LED Matrix. To oświetlenie, którego próżno szukać u wielu chińskich rywali – snop światła jest niezwykle jasny, a system automatycznie i precyzyjnie "wycina" pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka. Przedni pas tworzą gładkie panele poprzecinane wlotami powietrza do silnika. Osłony drzwi i nadproży plus trapezoidalne nadkola sprawiają, że nowa nowe Suzuki nie wyprze się też genetycznego zamiłowania do bezdroży.
Cyfrowa rewolucja w otoczeniu klasycznych przycisków
Rozplanowanie wnętrza to nowy rozdział w stylistyce japońskiej marki. Ergonomia wchodzi tutaj na zupełnie nowy poziom. Szeroki 12,9-calowy centralny ekran na jednej wysokości z konfigurowalnym wyświetlaczem wskaźników tworzą logiczne centrum informacji. Kokpit pomyślano jako przestrzeń, w której do obsługi funkcji auta wystarczy niewielki ruch dłonią lub rzut oka. Wirtualny asystent reaguje na komendy i dostosowuje się do przyzwyczajeń użytkownika. Całość dopełnia intuicyjne menu oraz system kamer 360 stopni, prezentujący otoczenie auta w wysokiej jakości obrazie 3D.
Japończycy nie zrezygnowali z klasyki: za sterowanie audio, trybami jazdy, klimatyzacją czy ogrzewaniem odpowiadają podświetlane, fizyczne przełączniki. Znajdziemy je również w zasięgu palców na kierownicy. Do pełni szczęścia dają wyświetlacz HUD z rozszerzoną rzeczywistością – obraz trafia na szybę, ale faktycznie wygląda jakby znajdował się 4-6 metrów przed autem. Miłym akcentem jest zgrabnie zaprojektowana ładowarka na dwa smartfony, a z tyłu 2 porty USB-C i podgrzewanie siedzeń.
Masz 186 cm wzrostu? Z tyłu mnóstwo luzu
Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Fotele z szerokim zakresem regulacji w razie potrzeby potrafią masować czy podpierać krzyż. A co z tyłu? Pasażerowi o podobnej posturze pozostaje ok. 11 cm luzu przed kolanami. Drzwi otwierają się bardzo szeroko, co jest wybawieniem dla rodziców mocujących się z fotelikami dziecięcymi.
Jakla pojemność bagażnika?
Bagażnik o pojemności 446 litrów oferuje podwójną podłogę i solidne haki na torby. Po złożeniu tylnej kanapy powstaje ładownia o długości niemal 2 m – ideał dla rodziny.
Nowa hybryda plug-in to japońska rakieta dla dużej rodziny
Prawdziwą gwiazdą w nowej gamie jest jednak hybryda typu plug-in. Zapomnijcie o nudnych eko-autach – nowa RAV4 PHEV to japońska rakieta ukryta w nadwoziu rodzinnego SUV-a. Pod maską współpracuje 2,5-litrowy silnik spalinowy i dwa elektryki (204 KM i 54 KM), co daje łącznie 304 KM mocy systemowej i napęd 4x4.
Co to oznacza w praktyce? Ten SUV ma temperament rasowego sportowca. Sprint do "setki" zajmuje mu zaledwie 6,1 sekundy. To najszybszy model w gamie Suzuki.
100 km na prądzie i ładowanie szybkie jak zakupy
Jeśli macie lekką nogę, Across odwdzięczy się czystą jazdą na prądzie. Dzięki większej baterii (22,7 kWh) przejedziecie w trybie EV nawet 100 kilometrów. To wynik, który pozwala zapomnieć o tankowaniu przez całe tygodnie, jeśli tylko kręcicie się po mieście.
Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Teraz wystarczy zjechać na szybką ładowarkę (DC 50 kW), by w pół godziny dobić baterię od 10 do 80%. Potrzebujecie dodatkowych 50 km zasięgu? Wystarczy 15 minut – czyli dokładnie tyle, ile schodzi na szybkie zakupy i kawę. Dzięki temu z uroków "wtyczkowozu" mogą wreszcie skorzystać osoby, które nie mają własnego gniazdka w garażu.
Bateria "pusta", a auto dalej oszczędne? Wyjaśniamy ten fenomen
Często pojawia się pytanie: co się dzieje, gdy w hybrydzie typu plug-in skończy się prąd? Czy auto nagle zacznie palić jak smok? Testy pokazują coś zupełnie innego. W mieście nowa Across spala około 5,8-6 l na setkę i – co najciekawsze – ten wynik jest niemal identyczny bez względu na to, czy ruszyliśmy z pełną, czy z "rozładowaną" baterią.
Jak to możliwe? To prosty trik inżynieryjny. System stara się, by akumulator nigdy nie wyładował się do zera. W zapasie zawsze zostaje bufor ok. 18-20% energii. Dzięki temu, nawet gdy zasięg elektryczny pokaże "zero", Across nie staje się zwykłym autem spalinowym, ale zmienia się w klasyczną, bardzo wydajną hybrydę. Silnik elektryczny nadal wspomaga ten benzynowy przy każdym ruszaniu, co pozwala utrzymać niskie spalanie i dynamikę na stałym poziomie.
Nowe Suzuki Across - wyposażenie i systemy bezpieczeństwa
Nowy Across nie tylko dobrze wygląda, ale też pilnuje kierowcy na każdym kroku – i robi to z ogromną precyzją. Wyposażenie obejmuje systemy, które realnie odciążają człowieka. Na przykład układ ostrzegania o ruchu poprzecznym to zbawienie na zatłoczonych skrzyżowaniach, gdzie łatwo o zagapienie. Do tego dochodzi znacznie sprawniejszy czujnik martwego pola, który teraz nie tylko widzi auto obok, ale też ostrzega przed pojazdami szybko nadjeżdżającymi z tyłu.
Prawdziwym "mózgiem" jest jednak system wczesnego reagowania. Samochód "widzi" teraz znacznie więcej: motocyklistów, rowerzystów i przeszkody, których wcześniej elektronika mogła nie wyłapać. Jeśli komputer uzna, że nie zdążysz zahamować, zrobi to za automatycznie, by uniknąć stłuczki.
Do tego jest pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy, który obejmuje m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów, inteligentny tempomat adaptacyjny system monitorowania martwego pola, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem czy asystenta bezpiecznego wysiadania.
- Lane Tracing Assist (LTA – przeciwdziałanie zjeżdżaniu z pasa ruchu)
- Emergency Driving Stop System (EDSS – wspomaganie zatrzymania awaryjnego)
- Lane Departure Alert (LDA – ostrzeżenie o zjeżdżaniu z pasa ruchu)
- Lane Change Assist (LCA – wspomaganie zmiany pasa ruchu)
- Proactive Driving Assist (PDA – predykcyjne wspomaganie jazdy)
- Front Cross Traffic Alert (FCTA – ostrzeganie o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu)
- Driver Monitor (system monitorowania kierowcy)
- Kamery 360̊ z widokiem 3D
Ile kosztuje nowe Suzuki Across i kiedy w Polsce?
Nowe Suzuki Across w Polsce zadebiutuje latem 2026 roku. Cena pozostaje niewiadomą. Obecny model kosztuje od 259 900 zł.
Nowe Suzuki Across - dane techniczne, wymiary, osiągi
|Silnik
|Benzynowa hybryda Plug-in 2.5 L
|Układ przeniesienia napędu
|4x4 E-Four
|ROZMIARY
|Długość całkowita
|mm
|4600
|Szerokość całkowita
|mm
|1855
|Wysokość całkowita
|mm
|1685
|Rozstaw osi
|mm
|2690
|Rozstaw kół (przód)
|mm
|1595
|Rozstaw kół (tył)
|mm
|1615
|Minimalny promień skrętu
|m
|5,7
|POJEMNOŚCI
|Liczba miejsc
|5
|Pojemność bagażnika (VDA):
|litry
|446
|Pojemność zbiornika paliwa
|litry
|55
|Pojemność akumulatora
|kWh
|22.7
|SILNIK
|Typ
|A25A-FXS
|Liczba cylindrów
|4
|Liczba zaworów
|16
|Pojemność skokowa
|cm³
|2487
|Średnica cylindra × skok tłoka
|mm
|87.5 x 103.4
|Stopień sprężania
|14.0:1
|Maksymalna moc
|kW przy obr./min
|105 / 4800
|Maksymalny moment obrotowy
|Nm przy obr./min
|227 / 3200
|Wtrysk wielopunktowy + bezpośredni
|SILNIK ELEKTRYCZNY
|Przód: maksymalna moc
|kW
|150
|Przód: maksymalny moment obrotowy
|Nm
|271
|Tył: maksymalna moc
|kW
|40
|Tył: maksymalny moment obrotowy
|Nm
|123
|SKRZYNIA BIEGÓW
|Typ
|E-CVT (Automatic)
|PODWOZIE
|Układ kierowniczy
|Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie
|Hamulce: przód
|Tarczowe, wentylowane
|Hamulce: tył
|Tarczowe, wentylowane
|Zawieszenie: przód
|Kolumny MacPherson
|Zawieszenie: tył
|Układ wielowahaczowy
|Rozmiar kół
|235/55R18
|MASY
|Masa własna
|kg
|TBD
|Dopuszczalna masa całkowita
|kg
|2570
|OSIĄGI
|Prędkość maksymalna
|km/h
|180
|Przyspieszenie 0-100 km/h
|sec
|6,1
|Tryb EV (zasięg)
|km
|ok. 100 km
|EKOLOGIA
|Norma emisji spalin
|Euro 6e - bis
