Tak wygląda nowe Suzuki Across. Japończycy mają fantazję

Nowe Suzuki Across wjeżdża na rynek. Ten 4,6-metrowy SUV to kolejny owoc współpracy z Toyotą. Dlatego nie ma co regulować ekranu, ponieważ w myśl umowy stanowi bliźniaczą konstrukcję z RAV4. Na co mogą liczyć kierowcy?

Across na świat patrzy zawansowane reflektory LED Matrix. To oświetlenie, którego próżno szukać u wielu chińskich rywali – snop światła jest niezwykle jasny, a system automatycznie i precyzyjnie "wycina" pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka. Przedni pas tworzą gładkie panele poprzecinane wlotami powietrza do silnika. Osłony drzwi i nadproży plus trapezoidalne nadkola sprawiają, że nowa nowe Suzuki nie wyprze się też genetycznego zamiłowania do bezdroży.

Cyfrowa rewolucja w otoczeniu klasycznych przycisków

Rozplanowanie wnętrza to nowy rozdział w stylistyce japońskiej marki. Ergonomia wchodzi tutaj na zupełnie nowy poziom. Szeroki 12,9-calowy centralny ekran na jednej wysokości z konfigurowalnym wyświetlaczem wskaźników tworzą logiczne centrum informacji. Kokpit pomyślano jako przestrzeń, w której do obsługi funkcji auta wystarczy niewielki ruch dłonią lub rzut oka. Wirtualny asystent reaguje na komendy i dostosowuje się do przyzwyczajeń użytkownika. Całość dopełnia intuicyjne menu oraz system kamer 360 stopni, prezentujący otoczenie auta w wysokiej jakości obrazie 3D.

Nowe Suzuki Across Nowe Suzuki Across / Suzuki
Japończycy nie zrezygnowali z klasyki: za sterowanie audio, trybami jazdy, klimatyzacją czy ogrzewaniem odpowiadają podświetlane, fizyczne przełączniki. Znajdziemy je również w zasięgu palców na kierownicy. Do pełni szczęścia dają wyświetlacz HUD z rozszerzoną rzeczywistością – obraz trafia na szybę, ale faktycznie wygląda jakby znajdował się 4-6 metrów przed autem. Miłym akcentem jest zgrabnie zaprojektowana ładowarka na dwa smartfony, a z tyłu 2 porty USB-C i podgrzewanie siedzeń.

Masz 186 cm wzrostu? Z tyłu mnóstwo luzu

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Fotele z szerokim zakresem regulacji w razie potrzeby potrafią masować czy podpierać krzyż. A co z tyłu? Pasażerowi o podobnej posturze pozostaje ok. 11 cm luzu przed kolanami. Drzwi otwierają się bardzo szeroko, co jest wybawieniem dla rodziców mocujących się z fotelikami dziecięcymi.

Jakla pojemność bagażnika?

Bagażnik o pojemności 446 litrów oferuje podwójną podłogę i solidne haki na torby. Po złożeniu tylnej kanapy powstaje ładownia o długości niemal 2 m – ideał dla rodziny.

Nowa hybryda plug-in to japońska rakieta dla dużej rodziny

Prawdziwą gwiazdą w nowej gamie jest jednak hybryda typu plug-in. Zapomnijcie o nudnych eko-autach – nowa RAV4 PHEV to japońska rakieta ukryta w nadwoziu rodzinnego SUV-a. Pod maską współpracuje 2,5-litrowy silnik spalinowy i dwa elektryki (204 KM i 54 KM), co daje łącznie 304 KM mocy systemowej i napęd 4x4.

Co to oznacza w praktyce? Ten SUV ma temperament rasowego sportowca. Sprint do "setki" zajmuje mu zaledwie 6,1 sekundy. To najszybszy model w gamie Suzuki.

100 km na prądzie i ładowanie szybkie jak zakupy

Jeśli macie lekką nogę, Across odwdzięczy się czystą jazdą na prądzie. Dzięki większej baterii (22,7 kWh) przejedziecie w trybie EV nawet 100 kilometrów. To wynik, który pozwala zapomnieć o tankowaniu przez całe tygodnie, jeśli tylko kręcicie się po mieście.

Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Teraz wystarczy zjechać na szybką ładowarkę (DC 50 kW), by w pół godziny dobić baterię od 10 do 80%. Potrzebujecie dodatkowych 50 km zasięgu? Wystarczy 15 minut – czyli dokładnie tyle, ile schodzi na szybkie zakupy i kawę. Dzięki temu z uroków "wtyczkowozu" mogą wreszcie skorzystać osoby, które nie mają własnego gniazdka w garażu.

Bateria "pusta", a auto dalej oszczędne? Wyjaśniamy ten fenomen

Często pojawia się pytanie: co się dzieje, gdy w hybrydzie typu plug-in skończy się prąd? Czy auto nagle zacznie palić jak smok? Testy pokazują coś zupełnie innego. W mieście nowa Across spala około 5,8-6 l na setkę i – co najciekawsze – ten wynik jest niemal identyczny bez względu na to, czy ruszyliśmy z pełną, czy z "rozładowaną" baterią.

Jak to możliwe? To prosty trik inżynieryjny. System stara się, by akumulator nigdy nie wyładował się do zera. W zapasie zawsze zostaje bufor ok. 18-20% energii. Dzięki temu, nawet gdy zasięg elektryczny pokaże "zero", Across nie staje się zwykłym autem spalinowym, ale zmienia się w klasyczną, bardzo wydajną hybrydę. Silnik elektryczny nadal wspomaga ten benzynowy przy każdym ruszaniu, co pozwala utrzymać niskie spalanie i dynamikę na stałym poziomie.

Nowe Suzuki Across - wyposażenie i systemy bezpieczeństwa

Nowy Across nie tylko dobrze wygląda, ale też pilnuje kierowcy na każdym kroku – i robi to z ogromną precyzją. Wyposażenie obejmuje systemy, które realnie odciążają człowieka. Na przykład układ ostrzegania o ruchu poprzecznym to zbawienie na zatłoczonych skrzyżowaniach, gdzie łatwo o zagapienie. Do tego dochodzi znacznie sprawniejszy czujnik martwego pola, który teraz nie tylko widzi auto obok, ale też ostrzega przed pojazdami szybko nadjeżdżającymi z tyłu.

Prawdziwym "mózgiem" jest jednak system wczesnego reagowania. Samochód "widzi" teraz znacznie więcej: motocyklistów, rowerzystów i przeszkody, których wcześniej elektronika mogła nie wyłapać. Jeśli komputer uzna, że nie zdążysz zahamować, zrobi to za automatycznie, by uniknąć stłuczki.

Do tego jest pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy, który obejmuje m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów, inteligentny tempomat adaptacyjny system monitorowania martwego pola, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem czy asystenta bezpiecznego wysiadania.

  • Lane Tracing Assist (LTA – przeciwdziałanie zjeżdżaniu z pasa ruchu)
  • Emergency Driving Stop System (EDSS – wspomaganie zatrzymania awaryjnego)
  • Lane Departure Alert (LDA – ostrzeżenie o zjeżdżaniu z pasa ruchu)
  • Lane Change Assist (LCA – wspomaganie zmiany pasa ruchu)
  • Proactive Driving Assist (PDA – predykcyjne wspomaganie jazdy)
  • Front Cross Traffic Alert (FCTA – ostrzeganie o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu)
  • Driver Monitor (system monitorowania kierowcy)
  • Kamery 360̊ z widokiem 3D
Ile kosztuje nowe Suzuki Across i kiedy w Polsce?

Nowe Suzuki Across w Polsce zadebiutuje latem 2026 roku. Cena pozostaje niewiadomą. Obecny model kosztuje od 259 900 zł.

Nowe Suzuki Across - dane techniczne, wymiary, osiągi

Silnik 　 Benzynowa hybryda Plug-in 2.5 L
Układ przeniesienia napędu 　 4x4 E-Four
ROZMIARY 　 　
Długość całkowita mm 4600
Szerokość całkowita mm 1855
Wysokość całkowita mm 1685
Rozstaw osi mm 2690
Rozstaw kół (przód) mm 1595
Rozstaw kół (tył) mm 1615
Minimalny promień skrętu m 5,7
POJEMNOŚCI 　 　
Liczba miejsc 5
Pojemność bagażnika (VDA): litry 446
Pojemność zbiornika paliwa litry 55
Pojemność akumulatora kWh 22.7
SILNIK 　 　
Typ 　 A25A-FXS
Liczba cylindrów 　 4
Liczba zaworów 　 16
Pojemność skokowa cm³ 2487
Średnica cylindra × skok tłoka mm 87.5 x 103.4
Stopień sprężania 　 14.0:1
Maksymalna moc kW przy obr./min 105 / 4800
Maksymalny moment obrotowy Nm przy obr./min 227 / 3200
Wtrysk wielopunktowy + bezpośredni
SILNIK ELEKTRYCZNY 　 　
Przód: maksymalna moc kW 150
Przód: maksymalny moment obrotowy Nm 271
Tył: maksymalna moc kW 40
Tył: maksymalny moment obrotowy Nm 123
SKRZYNIA BIEGÓW 　 　
Typ 　 E-CVT (Automatic)
PODWOZIE 　 　
Układ kierowniczy 　 Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie
Hamulce: przód 　 Tarczowe, wentylowane
Hamulce: tył 　 Tarczowe, wentylowane
Zawieszenie: przód 　 Kolumny MacPherson
Zawieszenie: tył 　 Układ wielowahaczowy
Rozmiar kół 　 235/55R18
MASY 　 　
Masa własna kg TBD
Dopuszczalna masa całkowita kg 2570
OSIĄGI 　 　
Prędkość maksymalna km/h 180
Przyspieszenie 0-100 km/h sec 6,1
Tryb EV (zasięg) km ok. 100 km
EKOLOGIA 　 　
Norma emisji spalin 　 Euro 6e - bis
