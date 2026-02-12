Leapmotor B10 Hybrid EV - cena, dane techniczne

Nowy Leapmotor B10 w hybrydowej wersji wjeżdża do polskich salonów. W ubiegłym roku poznaliśmy w 100-procentach elektryczny wariant SUV-a, a teraz do oferty dołącza również wersja ze spalinową jednostką, która pełni funkcję tzw. range extendera. Co to za rozwiązanie?

W praktyce, Leapmotor B10 REEV to hybryda - jednostka o pojemności 1,5 litra pełni tu rolę generatora prądu i nie ma mechanicznego połączenia z kołami. Całkowity zasięg to jednak zasługa zasilania energią elektryczną i benzyną, która napędza 4-cylindrowy motor. Jak to działa i jakimi danymi może się pochwalić samochód młodej chińskiej marki rozwijanej i dystrybuowanej pod skrzydłami koncernu Stellantis? Oto szczegóły...

Oto nowy SUV Leapmotor

Poza sposobem, w jaki inżynierowie rozwiązali napęd, Leapmotor B10 Hybrid EV nie różni się za bardzo od swojego elektrycznego odpowiednika. Mierzy nieco ponad 4,5 metra, ma 1885 mm szerokości i 1655 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2735 mm - takie wymiary pozwalają na komfortową podróż. Wewnątrz miejsca jest pod dostatkiem nawet dla kompletu wysokich pasażerów. Nieco gorzej wygląda kwestia ich bagaży, bo kufer w hybrydowej odmianie jest mniejszy niż w elektryku. Jego pojemność to 330 l - aż o 100 l mniej niż w B10 EV. Praktyczność kabiny zwiększają za to aż 22 schowki na pokładzie.

Z zewnątrz, jedynym co odróżnia hybrydę od elektryka jest... kolor tablicy rejestracyjnej. Wariant Hybrid EV ma te same cechy - bardzo prostą, ale zgrabną sylwetkę, bryłę niemal całkowicie pozbawioną przetłoczeń, listwę świetlną z tyłu nadwozia i przednie reflektory połączone blendą.

Leapmotor B10 - wnętrze

Co, oprócz przestrzeni, oferuje wnętrze modelu B10? Nowy Leapmotor powstał na platformie LEAP 3.5. Ta architektura pozwoliła wprowadzić m.in. 17 funkcji systemów wspomagania kierowcy ADAS, konfigurowalny cyfrowy kokpit 3D, centralny 14,6-calowy ekran dotykowy 2,5K z chipem Snapdragon 8155, Apple CarPlay i Android Auto (dostępne w pierwszym kwartale 2026 roku za sprawą nadchodzącej aktualizacji OTA), czy wsparcie dla funkcji autonomicznej jazdy (stąd m.in. kamery wbudowane przy przednich nadkolach).

Kokpit jest minimalistyczny i na próżno szukać tu fizycznych przycisków czy przełączników - obsługa jest nieco utrudniona i choć skróty do wielu funkcji pojawiają się na ekranie po wysunięciu dotykowego menu, posługiwanie się "tabletowym" interfejsem wymaga sporo uwagi. Materiały wykończeniowe są w większości twarde, ale bardzo solidnie zmontowane.

Leapmotor B10 Hybrid EV - napęd, osiągi

B10 Hybrid EV bazuje na sprawdzonej technologii REEV znanej już z większego modelu C10. To układ, w którym klasyczny napęd elektryczny współpracuje z kompaktowym generatorem benzynowym - ten uruchamia się wtedy, gdy energia zmagazynowana w akumulatorze jest na wyczerpaniu. Efekt? Swobodna jazda na długich trasach bez stresu o zasięg, a na co dzień doświadczenie zupełnie jak z auta elektrycznego.

W praktyce B10 Hybrid EV łączy silnik elektryczny z 1,5-litrowym generatorem pokładowym, który działa jak mobilna stacja ładowania. Akumulator o pojemności 18,8 kWh pozwala pokonać do 86 km w trybie bezemisyjnym (WLTP, dane wstępne), a generator o mocy 50 kW zwiększa łączny zasięg nawet do 900 km. Kierowca może wybierać spośród czterech trybów pracy (EV+, EV, Fuel oraz Power+) dostosowując charakter auta do sytuacji na drodze i własnych preferencji. Ładowanie baterii jest oczywiście możliwe również z wallboxa, domowego gniazdka lub stacji ładowania DC. W tej ostatniej opcji, na uzupełnienie energii w zakresie 30-80% potrzeba 15 minut, a szczytowa moc wynosi 46 kW. Ładowarka pokładowa AC ma skromną moc 6,6 kW.

Osiągi? Silnik elektryczny Leapmotora B10 umieszczony jest na tylnej osi i ma moc 218 KM (240 Nm). Taki potencjał wystarczy, żeby od 0 do 100 km/h przyspieszyć w 7,5 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 170 km/h. Dynamika wersji REEV jest nawet lepsza niż w wariancie elektrycznym.

Ile kosztuje hybrydowy Leapmotor B10? Cena i wyposażenie

O tym, jak w praktyce sprawdzają się rozwiązania pokroju range extendera można pomówić przy okazji spotkania z samochodem na żywo. Pewne jest jednak, że Leapmotor B10 Hybrid EV pod względem ceny deklasuje konkurencję - nawet tą w 100% spalinową i niezelektryfikowaną. Mierzący 4,5 m SUV jest wyceniony jak auto kompaktowe - to zasługa promocyjnego cennika na start sprzedaży.

Na pokładzie bazowej wersji znajdziemy poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, poduszkę centralną, przednie boczne oraz kurtynowe dla obu rzędów siedzeń, system alarmowy E-Call, automatyczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold, wybór trybu wspomagania układu kierowniczego i trybów jazdy, reflektory oraz tylne światła LED, 18-calowe felgi aluminiowe, kamery 360° z widokiem pod podwoziem, kompletny pakiet systemów ADAS, panoramiczny szklany dach o powierzchni 1,8 m² z elektryczną osłoną przeciwsłoneczną, tapicerkę materiałową, fotel kierowcy z 6-kierunkową regulacją manualną i fotel pasażera z przodu z 4-kierunkową regulacją ręczną, klimatyzację automatyczną, tylne czujniki parkowania, sensor wykrywający pozostawienie dziecka lub zwierzęcia w samochodzie, ekran zegarów o przekątnej 8,8 cala prezentujący m.in. prędkość, przebieg, poziom naładowania baterii i wskazania systemów ADAS w czasie rzeczywistym, centralny ekran dotykowy 14,6 cala z systemem multimedialnym Leap OS 4.0 Plus, Android Auto i Apple CarPlay, łączność 4G z aktualizacjami OTA, ładowarkę indukcyjną, sześć głośników, kluczyk NFC oraz pompę ciepła.

Zamówienia na nowy model ruszyły 12 lutego 2026 roku, a pierwsze samochody pojawią się u autoryzowanych dealerów marki już w kwietniu. Leapmotor B10 Hybrid EV oferowany jest w prostej gamie dwóch wersji wyposażenia (Life i Design) oraz sześciu kolorach nadwozia i trzech wariantach wnętrza. Wersja Life oferuje bogate wyposażenie w standardzie, a dostępna jest obecnie w cenie premierowej już od 109 900 zł. Topowa wersja Design również jest oferowana w specjalnej cenie, co oznacza kwotę 116 200 zł.