Wpadka i koniec trasy w Kuźnicy. BMW uratowane

Do zatrzymania doszło na przejściu granicznym w Kuźnicy, na kierunku wyjazdowym z Polski. To tam 41-letni obywatel Litwy próbował opuścić kraj za kierownicą luksusowego niemieckiego SUV-a. Szybko okazało się, że podróż nie będzie miała szczęśliwego finału.

Reklama

Funkcjonariusze ustalili, że BMW X7 xDrive40d z 2023 roku figuruje w bazach danych jako pojazd skradziony. Auto zniknęło z terenu Niemiec w styczniu 2026 roku. Szacunkowa wartość tego modelu to co najmniej 450 tys. zł. Litewski kierowca został natychmiast zatrzymany, a sprawą zajęła się policja.

BMW X7 xDrive40d - co to za samochód?

Zatrzymane BMW X7 xDrive40d to SUV z 3-litrowym, sześciocylindrowym rzędowym silnikiem Diesla pod maską. Jednostkę wspomagana systemem miękkiej hybrydy (48V). Łącznie kierowca dostaje pod nogę 352 KM oraz 720 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Do tego jest napęd na cztery koła (xDrive) i 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów Steptronic. Auto przyspiesza do 100 km/h w 6,1 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 243 km/h.

W standardzie jest siedem miejsc w trzech rzędach. Opcjonalnie dostępne dwa fotele komfortowe w drugim rzędzie. Wszystkie funkcje foteli są obsługiwane elektrycznie.

Reklama

Kolejne uderzenie w Augustowie

To nie był koniec sukcesów podlaskich strażników. Dzięki sprawnej wymianie informacji, placówka SG w Augustowie namierzyła dwa kolejne pojazdy zmierzające w stronę Litwy. Tym razem akcja zakończyła się sukcesem i odzyskaniem aut po stronie litewskiej. Uratowane samochody to:

Audi z 2017 r. (skradzione w Holandii) – wartość ok. 100 tys. zł,

z 2017 r. (skradzione w Holandii) – wartość ok. 100 tys. zł, Mercedes z 2021 r. (skradziony w Polsce) – wartość ok. 140 tys. zł.

Złoty strzał z BMW to rekord na początek roku

Statystyki Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mogą robić wrażenie. W samym 2025 roku funkcjonariuszom udało się odzyskać 10 pojazdów o łącznej wartości przekraczającej 1,1 mln zł. Wszystko wskazuje na to, że rok 2026 może być pod tym względem rekordowy – tylko jedna akcja z BMW X7 stanowi niemal połowę ubiegłorocznego wyniku.