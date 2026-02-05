W skrócie:

Jakość paliw w Polsce: Sprawdzili benzynę, olej napędowy i LPG

Benzyna, olej napędowy oraz gaz LPG sprzedawane na stacjach trafiły pod lupę kontrolerów Inspekcji Handlowej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na podstawie badań przeprowadzonych od 13 stycznia do 31 grudnia 2025 roku powstał raport, który może być przestrogą dla kierowców.

Łącznie do badań pobrano 1787 próbek. W tym było 733 próbek benzyny 95/98, 686 oleju napędowego oraz 368 próbek gazu LPG. Wynik?

Diesel gorszej jakości niż benzyna 95. LPG pachniał podejrzanie ładnie

Parametrów, których od sprzedawanego na stacjach paliwa wymagają przepisy nie spełniły 24 próbki. W tym aż 19 przypadków nieprawidłowości dotyczyło oleju napędowego i 4 benzyny 95. To oznacza, że na zatankowanie paliwa złej jakości najbardziej narażeni są kierowcy samochodów z silnikiem Diesla.

W przypadku gazu LPG tylko jedna próbka nie spełniła wymogów dotyczących zapachu. W ocenie ekspertów był on wprawdzie wyczuwalny, jednak nie miał charakteru nieprzyjemnego, a zgodnie z normami LPG powinien dla bezpieczeństwa być zarówno intensywnie wyczuwalny, jak i nieprzyjemny.

UOKiK: Paliwo złej jakości w 9 województwach

Odsetek zakwestionowanych próbek paliw w poszczególnych województwach jest zróżnicowany. W klasyfikacji kraju odstępstwa kontrolerzy stwierdzili w 9 województwach:

Mazowieckie: 6 próbek (5 diesel, 1 benzyny 95 (6),

Warmińsko-mazurskie: 4 próbki (3 ON i 1 benzyny 95),

Podlaskie: 3 próbki ON,

Wielkopolskie: 3 próbki (2 ON i 1 benzyny 95),

Lubuskie: 2 próbki ON,

Zachodniopomorskie: 2 próbki ON,

Kujawsko-pomorskie – 1 próbka benzyny 95,

Małopolskie: 1 próbka ON,

Dolnośląskie – 1 próbka LPG,

Na tych stacjach paliw lepiej nie tankować benzyny, diesla i LPG? Lista adresów - tutaj w 2025 UOKiK wykrył nieprawidłowości

Na których stacjach lepiej nie tankować? Niżej czarna lista miejsc, w których zakwestionowano jakość benzyny 95, oleju napędowego i LPG w trakcie badań przeprowadzonych od 13 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. Spis obejmuje lokalizacje z podziałem na województwa w kolejności alfabetycznej:

📍 Dolnośląskie

Brzeźnik 129, stacja Agro-Masz

Paliwo : LPG

: LPG Wada: Niewłaściwy zapach. Co ciekawe, raport wskazuje, że zapach był "wyczuwalny, ale nie nieprzyjemny", podczas gdy normy wymagają, by był on wyraźnie nieprzyjemny (dla bezpieczeństwa).

📍 Kujawsko-pomorskie

Kobylniki 8, Kom-Rol

Paliwo : Benzyna 95

: Benzyna 95 Wada: Niewłaściwa prężność par (parametr kluczowy dla prawidłowego rozruchu silnika).

📍 Lubuskie

Czerwieńsk, ul. Naftowa 1, CPN Ekoserwis

Paliwo : Olej napędowy

: Olej napędowy Wada: Niewłaściwa stabilność oksydacyjna (ryzyko powstawania osadów w silniku).

Zielona Góra, ul. Batorego 81, Trytoma (Intermarche)

Paliwo : Olej napędowy

: Olej napędowy Wada: Niewłaściwa temperatura zapłonu.

📍 Małopolskie

Gorlice, ul. Sportowa 3, Circle K

Paliwo : Olej napędowy

: Olej napędowy Wada: Zbyt wysoka zawartość zanieczyszczeń (35 mg/kg przy dopuszczalnej normie 29 mg/kg).

📍 Mazowieckie – najwięcej stacji paliw i rekordowe przekroczenie norm

Borkowo, ul. Bohaterów 1920 Roku 1, Auto-Gaz

Paliwo : Olej napędowy

: Olej napędowy Wada: Poważne przekroczenie zawartości siarki - wynik badania to aż 255 mg/kg przy normie wynoszącej zaledwie 11,3 mg/kg. (Uwaga: to największe przekroczenie w raporcie).

Korczew, ul. Przemysłowa 3, Gopal

Paliwo : Olej napędowy

: Olej napędowy Wada: Niewłaściwa temperatura zapłonu (potwierdzona w badaniu powtórnym).

Siedlce, ul. Brzeska 102F, Lewczuk Alina i Karol Lewczuk

Paliwo : Olej napędowy

: Olej napędowy Wada: Niewłaściwa stabilność oksydacyjna.

Radom, ul. Wjazdowa 4, MPK Radom

Paliwo : Benzyna 95

: Benzyna 95 Wada: Niewłaściwa prężność par.

Zatory, ul. Pułtuska 18, Tank-Gaz

Paliwo : Olej napędowy

: Olej napędowy Wada: Niewłaściwa stabilność oksydacyjna.

📍 Podlaskie

Jaświły 73C, Budny

Paliwo : Olej napędowy

: Olej napędowy Wada: Niewłaściwa temperatura zapłonu.

Niewodnica Korycka, ul. Kościuszki 3, Hibis

ul. Kościuszki 3, Hibis Paliwo : Olej napędowy

: Olej napędowy Wada: Niewłaściwa temperatura zapłonu.

📍 Pomorskie

Tczew, ul. Jagiellońska 51, Rozeta

Paliwo : Olej napędowy

: Olej napędowy Wada: Niewłaściwa temperatura zapłonu.

📍 Śląskie

Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 303, Halfar

Paliwo : Olej napędowy

: Olej napędowy Wada: Niewłaściwa stabilność oksydacyjna.

📍 Warmińsko-mazurskie

Świątki 38, Alfred Malinowski i Wspólnicy

Paliwo : Olej napędowy

: Olej napędowy Wada: Niewłaściwa temperatura zapłonu.

Morąg, ul. Przemysłowa 8/1A, Matpetrol Nova

Paliwo : Olej napędowy

: Olej napędowy Wada: Niewłaściwa stabilność oksydacyjna (potwierdzona dwukrotnie).

Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28B, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Paliwo : Benzyna 95

: Benzyna 95 Wada: Niewłaściwa prężność par.

📍 Wielkopolskie

Czarnków, ul. Rybaki 30B, Jespol

Paliwo : Olej napędowy

: Olej napędowy Wada: Niewłaściwa temperatura zapłonu (wynik negatywny w obu badaniach).

Bielewo 89A, Markowski

Paliwo : Benzyna 95

: Benzyna 95 Wada: Niewłaściwa prężność par.

📍 Zachodniopomorskie

Kołobrzeg, ul. Jasna 25A, Nobilitat (Intermarche)

Paliwo : Olej napędowy

: Olej napędowy Wada: Niewłaściwa temperatura zapłonu (potwierdzona badaniem powtórnym).

Trzeba pamiętać, że wyniki kontroli dotyczą konkretnej partii paliwa pobranej w dniu badania. Sytuacja na stacjach mogła ulec zmianie po interwencji służb.

Jak paliwo złej jakości może uszkodzić silnik? Uwaga na benzynę i diesla

Nieprawidłowości wykryte w dieslu dotyczyły czterech parametrów. Czym grozi zatankowanie kiepskiego oleju napędowego?

stabilność oksydacyjna – określa odporność ON na starzenie; niska objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania, co może prowadzić np. do zatykania filtrów paliwa czy zanieczyszczania zaworów wtryskowych;

– określa odporność ON na starzenie; niska objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania, co może prowadzić np. do zatykania filtrów paliwa czy zanieczyszczania zaworów wtryskowych; temperatura zapłonu – zbyt niska może stwarzać ryzyko wybuchu oparów oleju podczas nalewania z dystrybutora;

– zbyt niska może stwarzać ryzyko wybuchu oparów oleju podczas nalewania z dystrybutora; zawartość wody – kontrolerzy stwierdzili niezgodność pod tym względem w przypadku 2 próbek; obecność wody w paliwie wynika najczęściej z nieszczelności zbiornika, a może prowadzić do korozji układu paliwowego,

– kontrolerzy stwierdzili niezgodność pod tym względem w przypadku 2 próbek; obecność wody w paliwie wynika najczęściej z nieszczelności zbiornika, a może prowadzić do korozji układu paliwowego, zawartość siarki – siarka w paliwie przyczynia się do korozji elementów silnika i emisji szkodliwych tlenków siarki do atmosfery.

– siarka w paliwie przyczynia się do korozji elementów silnika i emisji szkodliwych tlenków siarki do atmosfery. zanieczyszczenia – nadmierna ilość zanieczyszczeń stałych lub wody w oleju napędowym prowadzi do korozji elementów silnika, zatykania filtrów paliwa oraz przyspieszonego zużycia aparatury wtryskowej.

W przypadku benzyny 95 ważne są trzy parametry. Jak kiepska 95-ka i 98-ka mogą zaszkodzić silnikowi?

prężność par – parametr ma różną wartość dla paliwa letniego i zimowego; od jego wysokości zależy łatwość uruchomienia silnika w temperaturze niskiej, w wysokiej zaś – skłonność do tworzenia się korków parowych;

– parametr ma różną wartość dla paliwa letniego i zimowego; od jego wysokości zależy łatwość uruchomienia silnika w temperaturze niskiej, w wysokiej zaś – skłonność do tworzenia się korków parowych; motorowa liczba oktanowa – zbyt niska liczba oktanowa może być powodem występowania w silniku spalania stukowego, co oznacza nieprawidłowy przebieg spalania, powodujący głośną i nierównomierną pracę silnika oraz większe zużycie paliwa;

– zbyt niska liczba oktanowa może być powodem występowania w silniku spalania stukowego, co oznacza nieprawidłowy przebieg spalania, powodujący głośną i nierównomierną pracę silnika oraz większe zużycie paliwa; indeks lotności – wpływa m.in. na łatwość rozruchu silnika.

Chrzczony gaz LPG może zniszczyć silnik

Jak gaz LPG może zaszkodzić silnikowi? UOKiK wskazuje dwie sytuacje: