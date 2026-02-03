Nowa Toyota RAV4 trzęsie rynkiem. 1720 sztuk w cztery tygodnie

Nowa Toyota RAV4 dosłownie rozbiła bank – w zaledwie miesiąc od uruchomienia rezerwacji sprzedano 1720 egzemplarzy. Co w tym najbardziej zaskakujące? Auto stało się hitem, zanim w ogóle pojawiło się w salonach. Polacy zamawiają nową generację w ciemno, nie czekają na jazdy próbne czy choćby obejrzenie samochodu na żywo. Zdecydowana większość wybiera samochody z napędem na cztery koła (1371 egz., 79% zamówień), a auta z napędem na przednią oś to 355 rezerwacji. Najczęściej wybieranym lakierem przez jest efektowny Avant-garde Bronze (16%), następnie metalizowany czarny Attitude Black (13%) dostępny bez dopłaty. Hitem jest też zarezerwowane dla w wersji Style dwukolorowe malowanie Avant-garde Bronze/Eclipse Black (13%) oraz klasyczne połączenie Platinum White Pearl/Eclipse Black (10%).

Reklama

Jeśli to rekordowe tempo się utrzyma, pula 10 000 sztuk przewidziana na polski rynek w 2026 roku wyparuje błyskawicznie. Tak ograniczony przydział to efekt ogromnego popytu w USA. Wniosek jest prosty: jeśli zastanawiasz się nad zakupem, nie warto zwlekać.

Stylistyka z genami Land Cruisera i technologia LED Matrix

Reklama

Choć nadwozie o długości 4,6 m zachowało wymiary zbliżone do poprzednika, wizualnie mamy do czynienia z rewolucją. Nowa RAV4 patrzy na świat przez zaawansowane reflektory LED Matrix. To oświetlenie, którego próżno szukać u wielu chińskich rywali – snop światła jest niezwykle jasny, a system automatycznie i precyzyjnie "wycina" pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka.

Przedni pas zdominowała przeprojektowana, sześciokątna krata wlotu powietrza. Osłony drzwi i nadproży plus trapezoidalne nadkola – jak w Toyocie Land Cruiser – sprawiają, że nowa RAV4 wygląda wybornie. Przy okazji nie wyprze się też genetycznego zamiłowania do bezdroży.

Cyfrowa rewolucja w otoczeniu klasycznych przycisków

Rozplanowanie wnętrza to nowy rozdział w stylistyce japońskiej marki. Widać dbałość o detale. Materiały – choć miejscami twarde – są porządnie spasowane. W wersji GR Sport skórzano-zamszowa tapicerka siedzeń czy obicia boczków drzwiowych aspirują do klasy premium.

Ergonomia wchodzi tutaj na zupełnie nowy poziom. Szeroki 12,9-calowy centralny ekran na jednej wysokości z konfigurowalnym wyświetlaczem wskaźników tworzą logiczne centrum informacji. Cały kokpit pomyślano jako przestrzeń, w której do obsługi funkcji auta wystarczy niewielki ruch dłonią lub rzut oka.

Absolutny debiut w Toyocie, to oparty na sztucznej inteligencji system operacyjny Arene. Wirtualny asystent błyskawicznie reaguje na komendy i dostosowuje się do przyzwyczajeń użytkownika. Jednostka sterująca jest teraz cztery razy szybsza i posiada osiem razy więcej pamięci (265 GB), eliminując jakiekolwiek opóźnienia przy obsłudze dotykowej. Całość dopełnia intuicyjne menu oraz system kamer 360 stopni, prezentujący otoczenie auta w wysokiej jakości obrazie 3D.

Co istotne dla komfortu kierowcy, Toyota nie zrezygnowała z klasyki: za sterowanie audio, trybami jazdy, klimatyzacją czy ogrzewaniem odpowiadają podświetlane, fizyczne przełączniki. Znajdziemy je również w zasięgu palców na kierownicy. Do pełni szczęścia dają wyświetlacz HUD. Miłym akcentem jest zgrabnie zaprojektowana ładowarka na dwa smartfony, a z tyłu 2 porty USB-C i podgrzewanie siedzeń.

Masz 186 cm wzrostu? Sprawdziliśmy przestronność i bagażnik miarką

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Siedzi się niżej niż w poprzedniku. Fotele z szerokim zakresem regulacji w razie potrzeby potrafią masować czy podpierać krzyż.

A co z tyłu? Pasażerowi o podobnej posturze pozostaje ok. 11 cm luzu przed kolanami. Sprawdziłem miarką. Drzwi otwierają się bardzo szeroko, co jest wybawieniem dla rodziców mocujących się z fotelikami dziecięcymi.

Bagażnik o pojemności 514 litrów oferuje podwójną podłogę i solidne haki na torby. Po złożeniu tylnej kanapy powstaje ładownia o długości niemal 2 m – ideał dla rodziny.

Jak jeździ nowa hybryda 2.5? Mniej koni, lepsze osiągi, niskie spalanie

Pod maską pracuje najnowsza, 2,5-litrowa hybryda. Co ciekawe, mimo nieco niższej mocy systemowej (192 KM w AWD-i oraz 183 KM w wersji FWD), auto jest szybsze od poprzednika. Inżynierowie ubytek mocy spalinowej nadrobili mocniejszymi silnikami elektrycznymi.

Wolnossący silnik benzynowy pracujący w ekonomicznym cyklu Atkinsona i dwa silniki elektryczne charakteryzują się większą efektywnością. Zespół korzysta z nowej baterii litowo-jonowej, która ma większą moc i jest bardziej responsywna. Zwiększono także moc przedniego silnika elektrycznego, co poprawiło osiągi oraz gwarantuje szybszą reakcję na gaz. Dlatego w wersji przednionapędowej przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmie 8 sekund (o 0,4 s lepiej). Nowa RAV4 z układem 4x4 ten sprint wykona w 7,7 s (poprzednik 8,1 s).

Lepsze osiągi nie są okupione wysokim spalaniem. Zdaniem producenta osiągniecie zużycia paliwa na poziomie 4,9-5,2 l/100 km nie powinno wymagać specjalnych starań.

Nowa hybryda plug-in to japońska rakieta dla dużej rodziny

Prawdziwą gwiazdą w nowej gamie jest jednak hybryda typu plug-in. Zapomnijcie o nudnych eko-autach – nowa RAV4 PHEV to japońska rakieta ukryta w nadwoziu rodzinnego SUV-a. Pod maską współpracuje 2,5-litrowy silnik spalinowy i mocarny "elektryk" (204 KM), co daje łącznie 268 KM mocy systemowej w nowej wersji z napędem na przód. Mało? Wariant 4x4 oferuje aż 304 KM.

Co to oznacza w praktyce? Ten SUV ma temperament rasowego sportowca. Sprint do "setki" zajmuje mu zaledwie 5,8 sekundy. Żeby było ciekawiej: to obecnie trzecia najszybsza Toyota w ofercie, zaraz po takich legendach jak GR Supra i GR Yaris.

100 km na prądzie i ładowanie szybkie jak zakupy

Jeśli macie lekką nogę, RAV4 Plug-in odwdzięczy się czystą jazdą na prądzie. Dzięki większej baterii (22,7 kWh) przejedziecie w trybie EV nawet 100 kilometrów. To wynik, który pozwala zapomnieć o tankowaniu przez całe tygodnie, jeśli tylko kręcicie się po mieście.

Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Toyota w końcu rozwiązała problem długiego ładowania. Teraz wystarczy zjechać na szybką ładowarkę (DC 50 kW), by w pół godziny dobić baterię od 10 do 80%. Potrzebujecie dodatkowych 50 km zasięgu? Wystarczy 15 minut – czyli dokładnie tyle, ile schodzi na szybkie zakupy i kawę. Dzięki temu z uroków "wtyczkowozu" mogą wreszcie skorzystać osoby, które nie mają własnego gniazdka w garażu.

Bateria "pusta", a auto dalej oszczędne? Wyjaśniamy ten fenomen

Często pojawia się pytanie: co się dzieje, gdy w hybrydzie typu plug-in skończy się prąd? Czy auto nagle zacznie palić jak smok? Testy pokazują coś zupełnie innego. W mieście nowa RAV4 spala około 5,8 litra na setkę i – co najciekawsze – ten wynik jest niemal identyczny bez względu na to, czy ruszyliśmy z pełną, czy z "rozładowaną" baterią.

Jak to możliwe? To prosty trik inżynieryjny. Toyota tak zaprogramowała system, by akumulator nigdy nie wyładował się do zera. W zapasie zawsze zostaje bufor ok. 18-20% energii. Dzięki temu, nawet gdy zasięg elektryczny pokaże "zero", RAV4 nie staje się zwykłym autem spalinowym, ale zmienia się w klasyczną, bardzo wydajną hybrydę. Silnik elektryczny nadal wspomaga ten benzynowy przy każdym ruszaniu, co pozwala utrzymać niskie spalanie i dynamikę na stałym poziomie.

Nowa Toyota RAV4 - wyposażenie i systemy bezpieczeństwa

Nowa RAV4 nie tylko dobrze wygląda, ale też pilnuje kierowcy na każdym kroku – i robi to z ogromną precyzją. Toyota wyposażyła SUV-a w systemy, które realnie odciążają człowieka. Na przykład układ ostrzegania o ruchu poprzecznym to zbawienie na zatłoczonych skrzyżowaniach, gdzie łatwo o zagapienie. Do tego dochodzi znacznie sprawniejszy czujnik martwego pola, który teraz nie tylko widzi auto obok, ale też ostrzega przed pojazdami szybko nadjeżdżającymi z tyłu.

Prawdziwym „mózgiem” jest jednak system wczesnego reagowania. Samochód "widzi" teraz znacznie więcej: motocyklistów, rowerzystów i przeszkody, których wcześniej elektronika mogła nie wyłapać. Jeśli system uzna, że nie zdążysz zahamować, zrobi to za Ciebie, by uniknąć stłuczki. A na deser? Gadżet, który robi wrażenie na parkingu: system Advanced Park. Dzięki niemu możesz wysiąść z auta i zaparkować je w ciasnym miejscu, sterując wszystkim z poziomu smartfona.

Ile kosztuje nowa Toyota RAV4? Wersja Executive najpopularniejsza

Nowa Toyota RAV4 jest dostępna w czterech wersjach wyposażenia – Comfort, Style, GR SPORT i Executive. Paleta lakierów obejmie aż 17 wersji kolorystycznych, do tego cztery wzory felg oraz pięć wariantów tapicerki wnętrza.

Kierowcy w Polsce nie żałują sobie przy konfiguracji i najczęściej wybierają najbogatszą odmianę Executive. Ten wariant to aż 41% zamówień (709 aut) w pierwszym miesiącu przedsprzedaży. Samochód kosztuje od 215 900 zł lub od 225 200 zł z napędem AWD-i. Wyposażenie to m.in:

adaptacyjne światła drogowe Matrix LED,

podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej kanapie,

asystent parkowania Toyota Teammate Advanced Park,

dwie bezprzewodowe ładowarki do smartfonów,

porty USB-C z przodu mają aż 45 W mocy,

20-calowe felgi aluminiowe w czarnym kolorze ze srebrnym wykończeniem

dwa warianty kolorystyczne skórzanej tapicerki foteli (szary lub czarny),

pakiet Skyview (6000 zł) obejmuje sterowany elektrycznie dach panoramiczny z funkcją otwierania i uchylania, można zamówić do auta z napędem na cztery koła.

Toyota RAV4 w odmianie Style kosztuje od 199 300 zł

Następna pod względem popularności jest wersja Style – 574 zamówień (33%). RAV4 w takiej odmianie kosztuje od 199 300 zł. Model z napędem AWD-i wymaga od 208 500 zł. Wyposażenie obejmuje:

20-calowe alufelgi w kolorze czarnym,

dach w kolorze fortepianowej czerni,

czarną podsufitkę,

tapicerkę zamszowo-skórzaną w kolorze czarnym z niebieskimi przeszyciami,

fotele przednie są wentylowane i podgrzewane,

fotel pasażera z elektryczną regulacja,

fotel kierowcy z pamięcią ustawień,

poddrzewnie kierownicy i przedniej szyby,

drzwi bagażnika można otwierać ruchem stopy,

bezprzewodową ładowarkę do smartfonów.

Do wersji Style można zamówić pakiet VIP (7500 zł), który rozszerzy wyposażenie o monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni z efektem 3D, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu, wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie oraz asystenta zmiany pasa ruchu.

Tak wygląda nowa Toyota RAV4 w wersji GR Sport

Toyota RAV4 GR Sport jest dostępna wyłącznie z napędem AWD-i – na tę wersję zdecydowało się do tej pory 16% kupujących (281 aut). Samochód kosztuje od 225 500 zł. Standard obejmuje.:

zmodyfikowane zawieszenie przednie i tylne,

20-calowe felgi aluminiowe GR Sport,

ostrzej profilowane przednie i tylne zderzaki,

efektowny grill charakterystyczny dla aut z linii GR Sport,

poszerzone nadkola,

czerwone zaciski hamulcowe oraz emblematy wersji GR Sport na osłonie chłodnicy i klapie bagażnika.

monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni z efektem 3D,

system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu,

wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie HUD,

asystenta zmiany pasa ruchu, system Premium Audio JBL z 9 głośnikami,

opcjonalnie można zamówić szyberdach z ręcznie sterowaną roletą.

Najtańsza Toyota RAV4 na szarym końcu

Nowa RAV4 w wersji Comfort kosztuje od 181 600 zł – ten najtańszy model stanowi tylko 9 proc. zamówień (162 szt.). Wersja z napędem AWD-i to wydatek od 190 900 zł. Wyposażenie obejmuje m.in.:

18-calowe felgi aluminiowe,

fotel kierowcy z elektryczną regulacją,

przyciemniane tylne szyby,

cyfrowy wyświetlacz na tablicy wskaźników 12,3 cala,

obsługiwany za pomocą 12,9-calowego ekranu dotykowego

system multimedialny Toyota Smart Connect+ z wyświetlaczem 12,9 cala

nawigacja Connected działająca w trybach online i offline,

kamerę cofania,

elektrycznie unoszone drzwi bagażnika,

dwustrefową klimatyzację automatyczną,

automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne i relingi dachowe.

Do tego jest pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE obejmuje m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów, inteligentny tempomat adaptacyjny system monitorowania martwego pola, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem czy asystenta bezpiecznego wysiadania.

Toyota kontra Chińczycy: To nie jest walka, to egzekucja

Nowa RAV4 debiutuje w najgorętszym momencie – gdy marki takie jak MG, BYD czy Chery ruszają na Europę z rozmachem. Chińczycy kuszą wielkimi ekranami i agresywną ceną, ale Toyota właśnie wjechała na ring z argumentem, którego nie da się przebić: gigantycznym zaufaniem.

Podczas gdy nowi gracze zza Wielkiego Muru walczą o każdego klienta, Toyota sprzedaje 1720 sztuk w zaledwie cztery tygodnie – i to w ciemno, zanim auta stanęły salonach. Fakt, że aż 79% zamawiających bez wahania dopłaca do napędu 4x4, a najpopularniejszym wyborem są topowe, bogato wyposażone wersje, pokazuje jedno: Polak nie szuka najtańszego gadżetu, on chce sprawdzonej jakości w najlepszym wydaniu.

Z ceną startową na poziomie 181 600 zł, nowa RAV4 wcale nie ucieka w kosmos – staje się realną i, co ważniejsze, bezpieczną alternatywą dla chińskich SUV-ów aspirujących do klasy premium. Dlaczego Polacy wolą czekać w kolejce po "Japończyka"? Bo Toyota oferuje coś, czego nie kupi się za żadne pieniądze: święty spokój. Gdy chińska konkurencja wciąż jest wielką niewiadomą pod kątem utraty wartości, RAV4 to "waluta" sama w sobie – to auto, które przy odsprzedaży trzyma cenę jak mało które.

Technologia, która nie "puchnie" na trasie

Najważniejsze dzieje się jednak pod maską. Podczas gdy chińscy rywale często oferują imponujące osiągi tylko "na papierze", a na trasie straszą wysokim spalaniem, hybrydowa RAV4 6. generacji ośmiesza konkurencję wydajnością. To właśnie ten miks – legendarnej trwałości, rekordowo niskiego spalania i pewności, że auto nie straci połowy wartości po trzech latach – sprawia, że nowi gracze z Chin mają teraz twardy orzech do zgryzienia. Jeśli tempo rezerwacji się utrzyma, to zanim rywale zdążą zareagować, pula 10 000 sztuk na 2026 rok po prostu wyparuje.

Nowa Toyota RAV4 - cennik 2026