Nowa Kia K4 kombi już w Polsce. To następca modelu Ceed

Nowa Kia K4 kombi dowodzi, że świat nie kończy się na SUV-ach, a kierowcy wciąż potrzebują klasycznych, przystępnych cenowo samochodów. Rodzinny model narysowano z rozmachem, łącząc zwinność kompaktów z przestronnością limuzyn segmentu D. Materiał na hit? Już wymiary mogą stanowić odpowiedź...

K4 kombi ma 4695 mm długości, co oznacza, że jest o blisko 10 cm dłuższa niż schodzący z rynku Ceed. Co istotne, nowa Kia przerosła też największych rywali – Skoda Octavia kombi, Toyota Corolla TS, Volkswagen Golf Variant czy Opel Astra Sports Tourer są krótsze od koreańskiej propozycji. Linia dachu biegnie o 3 cm niżej, za to nadwozie poszerzono o 50 mm (do 1850 mm). Nowa platforma pozwoliła rozciągnąć rozstaw osi aż o 70 mm (do 2720 mm). W efekcie auto zyskało eleganckie proporcje i pewnie stoi na 18-calowych kołach, jakby w każdej chwili było gotowe do ataku na zakręt.

Nowy styl robi wielką różnicę: Tak wygląda Kia K4 kombi

Wyróżniający się design to zasługa kilku sztuczek projektantów. Pierwszą z brzegu jest dach "lewitujący" nad resztą karoserii – to złudzenie powstaje dzięki czarnym słupkom i wizualnemu odcięciu przy tylnym spojlerze. Pionowe reflektory optycznie poszerzają sylwetkę, a przewaga blachy nad powierzchnią szyb zbliża koreańską nowość do aut klasy premium. Dzięki funkcji Digital Key 2.0 auto można "obudzić" telefonem – efektowna animacja świateł LED sygnalizuje gotowość do jazdy. Jednak zanim zakręcą się koła, warto rozejrzeć się środku...

Czy to najwygodniejsze wnętrze w klasie? 30-calowy ekran robi robotę

Wnętrze K4 kombi robi wrażenie wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne. Kokpit oparto na czytelnych interfejsach: panoramiczny panel o przekątnej niemal 30 cali obejmuje cyfrowe zegary, ekran klimatyzacji oraz stację multimedialną z przyciskami i pokrętłem. Miejsce kierowcy pomyślano jako przestrzeń, w której do obsługi funkcji wystarczy niewielki ruch dłonią. Na szczęście Kia nie zrezygnowała z klasyki – poniżej ekranów znajdziemy fizyczne klawisze do obsługi ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Konsola środkowa mieści ładowarkę indukcyjną, uchwyty na napoje i pojemny schowek. Bezprzewodowa obsługa Apple CarPlay i Android Auto jest standardem.

System multimedialny korzysta z nawigacji online, a listę wyposażenia uzupełnia opcjonalne nagłośnienie Harman Kardon. Oprogramowanie K4 można aktualizować bezprzewodowo (OTA) za pośrednictwem sklepu Kia Connect – wystarczy kilka kliknięć, by auto zyskało nowe funkcjonalności.

Kompaktowe kombi przestronne jak limuzyna. Jaka pojemność bagażnika?

Kompaktowa Kia K4 zapewnia przestronność znaną z wyższych segmentów. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Trzyramienna kierownica z łopatkami idealnie leży w dłoniach, a głębiej profilowane fotele z podgrzewaniem i wentylacją gwarantują komfort jazdy i podparcie na zakrętach. Pasażerowie drugiego rzędu również nie będą narzekać – Kia deklaruje najlepszą w klasie przestrzeń na nogi (964 mm) oraz duży zapas miejsca nad głowami.

Pod tylną klapą czeka bagażnik o pojemności 604 litrów (13 l więcej niż SUV Sportage; Octavia kombi – 640 l). Po złożeniu asymetrycznej kanapy przestrzeń rośnie do 1439 litrów, tworząc niemal płaską powierzchnię. Praktycznym dopełnieniem całości są solidne haczyki na zakupy.

Trzy silniki benzynowe i oszczędna hybryda

Kia K4kombi jest dostępna z silnikami benzynowymi. Ofertę otwiera 1.0 Turbo (115 KM) z 6-biegową skrzynią manualną. W tej wersji samochód ma od 0 do 100 km/h ma przyspieszać w 12,3 sekundy. Szału nie ma, ale na pociechę powinien zużywać tylko 5,8 l benzyny na 100 km.

Większą frajdę zapewni jednostka 1.6 Turbo dostępna w dwóch wariantach mocy: 150 KM i 180 KM. Oba współpracują z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową. Słabszy do "setki" przyspieszy w 8,7 sekundy, przy średnim zużyciu benzyny na poziomie 6,3 l/100 km.

180-konna Kia K4 kombi sprint od 0 do 100 km/h dwukonną w 8 sekund. Apetyt na paliwo też ucieszy - samochód powinien zużywać 6,7 l/100 km.

W 2026 roku do gamy dołączy hybryda (HEV) o mocy 136 KM, znana z modelu Niro. Wykorzystuje ona wolnossący silnik 1.6 GDI i skrzynię 6DCT, a jej średnie zużycie paliwa powinno oscylować w granicach 4,5 l/100 km.

Bezpieczeństwo i technologie

Nad bezpieczeństwem czuwa armia asystentów. System kamer potrafi wyświetlić obraz z martwego pola bezpośrednio na zegarach, a inteligentny tempomat nie tylko utrzyma dystans, ale w razie zasłabnięcia kierowcy bezpiecznie zatrzyma pojazd. K4 potrafi także samodzielnie zmieniać pas ruchu i reaguje na pieszych oraz rowerzystów. Wyposażenie obejmuje również:

  • sterowanie głosowe wspierane przez AI,
  • streaming muzyki oraz hotspot Wi-Fi,
  • system audio klasy premium Harman Kardon.
Nowa Kia K4 kombi vs popularne SUV-y i kompakty

Model Długość nadwozia Rozstaw osi Pojemność bagażnika Cena
Nowa Kia K4 kombi 470 cm 272 cm 604 l od 115 490 zł
Kia Sportage (SUV) 454 cm 268 cm 591 l od 135 500 zł
VW Tiguan (SUV) 454 cm 268 cm 652 l od 158 400 zł
Toyota Corolla TS 465 cm 270 cm 596 l od 130 000 zł

Nowa Kia K4 kombi jest nie tylko o 16 cm dłuższa od Sportage, ale ma też większy rozstaw osi, co przekłada się na wygodę pasażerów. Wybierając K4 zamiast SUV-a, można zyskać więcej miejsca w kabinie i porównywalny bagażnik, oszczędzając minimum 20 tys. zł. Liczby nie kłamią.

Ile kosztuje nowa Kia K4 kombi? Oto cennik

Kia K4 kombi jest dostępna w trzech wersjach wyposażenia – M, L, oraz GT-Line. K4 GT-Line seryjnie ma na pokładzie właściwie wszystkie elementy wyposażenia (jedyną opcją pozostaje dach panoramiczny). Ceny K4 w wersji kombi są o 6000 zł wyższe od modelu hatchback.

Kia K4 kombi M L GT Line
1.0 T-GDI/115 KM 6MT 115 490 zł 130 490 zł -
1.6 T-GDI/150 KM 7DCT 124 490 zł 139 490 zł 160 490 zł
1.6 T-GDI/180 KM 7DCT - 160 490 zł 164 490 zł

Wyposażenie standardowe jest bogate. Już bazowy model w wersji M zapewnia:

  • System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów oraz hamowania na skrzyżowaniach,
  • Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu (LFA),
  • 7 poduszek powietrznych, w tym centralna poduszka powietrzna w fotelu kierowcy,
  • Kamera wewnętrzna monitorująca poziom koncentracji kierowcy,
  • Światła dzienne, mijania i drogowe wykonane w technologii LED,
  • System otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka Smart Key,
  • System powiadamiania ratunkowego E-Call,
  • Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold,
  • Elektrycznie regulowane i składane oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne z kierunkowskazem LED,
  • Dwuramienna skórzana (syntetyczna) kierownica z przyciskami do sterowania systemem audio i obsługi systemu Bluetooth,
  • Potrójny zestaw ekranów składający się z 4-calowego elektronicznego zestawu wskaźników kierowcy, 5.3-calowego dotykowego ekranu sterowania klimatyzacją oraz 12.3-calowego centralnego ekranu nawigacji satelitarnej,
  • Bezprzewodowy interfejs Apple CarPlay / Android Auto, usługi cyfrowe Kia Connect,
  • Kamera cofania,
  • 16-calowe felgi aluminiowe,
  • Przednie i tylne czujniki parkowania,
  • Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa,
  • Tempomat aktywny (SCC dla skrzyni biegów 6MT) z funkcją Stop & Go (SCC 2 dla skrzyni biegów DCT),
  • Asystent jazdy po autostradzie (HDA) (dla skrzyni biegów DCT),
  • Relingi dachowe (dla wersji kombi).
Kia K4 kombi w wersji L. Jakie wyposażenie?

  • Przednie lampy w stylistyce Star Map ze światłami drogowymi w stylistyce sześciu kostek,
  • Światła tylne wykonane w technologii LED,
  • Przednie światła przeciwmgielne,
  • Potrójny zestaw ekranów składający się z 12.3-calowego elektronicznego zestawu wskaźników kierowcy, 5.3-calowego dotykowego ekranu sterowania klimatyzacją oraz 12.3-calowego centralnego ekranu nawigacji satelitarnej
  • Fotochromatyczne lusterko wsteczne,
  • Przyciemniane szyby tylne,
  • Podgrzewane fotele przednie z trójstopniową regulacją,
  • Podgrzewana kierownica,
  • Elektryczna regulacja fotela kierowcy,
  • Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego odcinka kręgosłupa w fotelu kierowcy,
  • Tapicerka skórzana (skóra syntetyczna),
  • Indukcyjna ładowarka do telefonu,
  • System monitorowania martwego pola z automatyczną korektą toru jazdy oraz monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego zatrzymania (BCA),
  • Czujnik deszczu z automatycznymi wycieraczkami,
  • Nawiewy systemu wentylacji dla drugiego rzędu w konsoli centralnej,
  • 17-calowe felgi aluminiowe,
  • Elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika (dla wersji kombi).
Nowa Kia w wersji GT-Line wygląda bojowo. Jakie wyposażenie?

  • System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów, hamowania na skrzyżowaniach oraz aktywnego wspomagania ruchu kierownicą w celu uniknięcia kolizji (FCA 2)
  • Asystent jazdy po autostradzie (HDA 2) rozbudowany o funkcję automatycznej zmiany pasa ruchu, unikania kolizji przy niskich prędkościach w przypadku zajechania drogi oraz unikania kolizji z samochodem jadącym sąsiednim pasem niebezpiecznie zbliżającym się do naszego samochodu
  • System monitorowania martwego pola rozszerzony o funkcję wyświetlania obrazu na wyświetlaczu centralnym (BVM),
  • System kamer monitorujących otoczenie pojazdu 360° (SVM),
  • System monitorujący przestrzeń za pojazdem podczas cofania mogący aktywować hamulce w celu uniknięcia kolizji z przeszkodą (PCA),
  • Elektroniczna blokada otwarcia drzwi tylnych od wewnątrz,
  • Łopatki do zmiany biegów,
  • Kluczyk cyfrowy Digital Key pozwalający otworzyć i uruchomić samochód bez posiadania fizycznego kluczyka,
  • Kameralne oświetlenie wnętrza,
  • 12,3-calowy kolorowy wyświetlacz Head-up Display,
  • System nagłośnienia Harman Kardon,
  • Boczne czujniki parkowania,
  • Podgrzewane skrajne tylne siedzenia,
  • Wentylowane fotele przednie SVAB02
  • Funkcja pamięci ustawień fotela kierowcy,
  • Zderzak przedni i tylny w stylistyce GT-Line,
  • Zewnętrzne listwy progowe i nadkola lakierowane na czarno o wysokim połysku,
  • Lusterka zewnętrzne lakierowane na czarno o wysokim połysku,
  • Metalowe nakładki na pedały,
  • 18-calowe felgi aluminiowe.
Kia K4 kombi - dane techniczne, wymiary, silniki, wyposażenie

Model K4 Kombi
Zespół napędowy Benzynowy
Silnik 1.0 Turbo GDI 1.6 Turbo GDI
Przekładnia 6-biegowa mechaniczna 7-biegowa DCT
Przeniesienie napędu na przednie koła
Maksymalna moc (KM) 115 150/180
Długość (mm) 4695
Szerokość (mm) 1850 (bez lusterek)
Wysokość (mm) 1435
Rozstaw osi (mm) 2720
Zwis z przodu (mm) 905
Zwis z tyłu (mm) 1070
Prześwit (mm) 140
Wysokość wnętrza (mm, bez okna dach.) 1. rząd 1033
2. rząd 997
Miejsce na nogi (mm) 1. rząd 1074
2. rząd 964
Szerokość na wys. ramion (mm) 1. rząd 1434
2. rząd 1390
Szerokość na wys. siedzenia (mm) 1. rząd 1355
2. rząd 1317
Pojemność bagażnika (l, VDA) 604/1439 (po złożeniu oparcia kanapy)
Pojemność zbiornika paliwa (l) 47
Wyposażenie Asystent AI, Kluczyk cyfrowy Digital Key 2.0 pozwalający otworzyć i uruchomić samochód bez posiadania fizycznego kluczyk, podgrzewane i wentylowane fotele, sprzęt audio renomowanej firmy Harman Kardon (opcja), zdalne aktualizacje over-the-air (OTA), dostęp do serwisów streamingowych muzyki, hotspot Wi-Fi, cyfrowy zestaw wskaźników i system multimedialny Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), bezprzewodowe interfejsy Apple CarPlay i Android Auto, bezprzewodowa ładowarka
Systemy asystujące ADAS System monitorowania martwego pola rozszerzony o funkcję wyświetlania obrazu na wyświetlaczu centralnym (BVM), System monitorowania martwego pola z automatyczną korektą toru jazdy oraz monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego zatrzymania (BCA), Tempomat aktywny (SCC dla skrzyni biegów 6MT) z funkcją Stop & Go (SCC 2 dla skrzyni biegów DCT), Asystent jazdy po autostradzie (HDA 2) rozbudowany o funkcję automatycznej zmiany pasa ruchu, unikania kolizji przy niskich prędkościach w przypadku zajechania drogi oraz unikania kolizji z samochodem jadącym sąsiednim pasem niebezpiecznie zbliżającym się do naszego samochodu, Asystent unikania kolizji z tyłu (RCCA), System kamer monitorujących otoczenie wokół pojazdu (SVM), System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów, hamowania na skrzyżowaniach oraz aktywnego wspomagania ruchu kierownicą w celu uniknięcia kolizji (FCA 2)