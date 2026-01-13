Strefy Czystego Transportu szkodzą ludziom? Mocne słowa ministra

Strefy Czystego Transportu (SCT) wyrastają w polskich miastach jak grzyby po deszczu. Choć ich celem jest walka ze smogiem, Dariusz Klimczak ostrzega: to rozwiązanie wdrażane "bez głowy" może przynieść więcej szkód niż pożytku.

Reklama

Gdzie już działają lub powstaną SCT?

Obecnie mapa ograniczeń dla starszych aut w Polsce wygląda następująco:

Warszawa : Obowiązuje od niemal dwóch lat. Od 1 stycznia 2026 wprowadzono zaostrzone rygory (zakaz dla aut benzynowych sprzed 2000 r. i diesli sprzed 2009 r.).

: Obowiązuje od niemal dwóch lat. Od 1 stycznia 2026 wprowadzono zaostrzone rygory (zakaz dla aut benzynowych sprzed 2000 r. i diesli sprzed 2009 r.). Kraków : Największe kontrowersje wzbudza SCT, która ruszyła 1 stycznia 2026 roku, obejmując ok. 60 proc. miasta.

: Największe kontrowersje wzbudza SCT, która ruszyła 1 stycznia 2026 roku, obejmując ok. 60 proc. miasta. Wrocław i Katowice : Samorządy są na etapie przygotowań i konsultacji społecznych.

: Samorządy są na etapie przygotowań i konsultacji społecznych. Poznań i Łódź: Trwają analizy nad wyznaczeniem granic stref.

Minister o SCT: To czysta ideologia, która uderza w ludzi

W wywiadzie dla Radia ZET szef resortu infrastruktury nie gryzł się w język. Polityk PSL wprost ocenił, że obecny sposób wdrażania SCT wymaga natychmiastowej refleksji. – To nie jest dobre rozwiązanie – stwierdził.

Wdrażane bez głowy?

Zdaniem Klimczaka, choć intencja dbania o czyste powietrze jest słuszna, wykonanie pozostawia wiele do życzenia. Minister uważa, że w wielu miastach proces ten stał się narzędziem ideologicznym.

– Wszelkie przepisy, które mają dbać o nasze zdrowie, powinny być wdrażane z głową. Tymczasem SCT w niektórych miastach Europy są wprowadzane bardzo ideologicznie – punktował Klimczak.

Problem z polską żywnością: Rolnicy nie dowiozą żywności

Wiceprezes ludowców zwrócił uwagę na aspekt, który jego zdaniem umyka radnym: bezpieczeństwo żywnościowe. Wskazał na dwa problemy:

Bariera dla rolników : Wielu dostawców ekologicznej żywności korzysta ze starszych aut dostawczych, które teraz mają zakaz wjazdu do centrów miast.

: Wielu dostawców ekologicznej żywności korzysta ze starszych aut dostawczych, które teraz mają zakaz wjazdu do centrów miast. Efekt rykoszetu: Brak okresów przejściowych uderza w lokalne targowiska. – W efekcie nie mamy bardzo dobrej, czystej, polskiej żywności w miastach – zaznacza minister.

Reklama

Kraków jako negatywny przykład?

Dariusz Klimczak przypomniał, że prawo powinno być przewidywalne. Skrytykował pośpiech i brak odpowiednich rozwiązań w uchwałach, co doprowadziło do licznych protestów w Krakowie, gdzie od początku 2026 roku system opłat i kontroli kamerami wzbudza ogromny opór społeczny. Dochodzi nawet do niszczenia znaków wyznaczających SCT.

Mandaty i opłaty za wjazd do SCT w 2026 roku

Jeśli samochód nie spełnia norm, wjazd do centrum Warszawy czy Krakowa może słono kosztować. Oto aktualny taryfikator:

1. Ile wynosi mandat?

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń (art. 96c), za nieuprawniony wjazd do SCT grozi mandat 500 zł. Co ważne:

W Warszawie dozwolone są 4 wjazdy w roku dla aut niespełniających norm. Mandat dostaniesz przy piątej wizycie.

W Krakowie w 2026 r. wprowadzono system opłat przejściowych – zamiast mandatu można legalnie wjechać, jeśli zapłacisz "za bilet".

2. Cennik SCT Kraków w 2026

Kraków jako jedyny wprowadził tzw. system opłat przejściowych, który obowiązuje do końca 2028 r.:

Opłata godzinowa : 2,50 zł

: 2,50 zł Opłata dzienna : ok. 5 zł (wjazd do końca danego dnia)

: ok. 5 zł (wjazd do końca danego dnia) Abonament miesięczny: 100 zł (idealny dla osób dojeżdżających do pracy)

Brak opłaty to ryzyko mandatu 500 zł.

3. Czy trzeba mieć naklejkę SCT?

Kontrola automatyczna : W obu miastach porządku pilnują inteligentne kamery, które skanują tablice i sprawdzają normę Euro w systemie CEPiK.

: W obu miastach porządku pilnują inteligentne kamery, które skanują tablice i sprawdzają normę Euro w systemie CEPiK. Naklejki (za 5 zł): Są wymagane głównie dla aut objętych wyjątkami (np. samochody seniorów 70+ lub mieszkańców SCT, których auta są starsze niż przewidują ograniczenia). Jeśli auto spełnia normy, brak naklejki nie jest karany mandatem, o ile system kamer potwierdzi uprawnienia wjazdu do SCT.

Kto może wjechać do SCT mimo starego auta?

Mimo rygorystycznych przepisów, w 2026 roku przewidziano szereg wyjątków. Do SCT mogą wjechać:

Seniorzy: Osoby powyżej 70. roku życia, które były właścicielami pojazdów przed wprowadzeniem uchwały.

Osoby z niepełnosprawnością: Samochody odpowiednio oznakowane kartą parkingową.

Auta zabytkowe: Posiadające żółte tablice rejestracyjne.

Służby ratunkowe: Straż pożarna, karetki oraz policja.