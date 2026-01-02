Odcinkowy pomiar prędkości bardziej skuteczny niż fotoradar. Trzy nowe OPP już aktywne

Odcinkowy pomiar prędkości, fotoradary, nieoznakowane radiowozy i system RedLight, którego kamery wyłapują przejazd na czerwonym świetle – to cztery typy rozwiązań wykorzystywanych w sieci CANARD. Przy czym za lwią cześć ujawnionych wykroczeń odpowiadają urządzenia OPP.

Do dziś CANARD dysponował 73 systemami odcinkowego pomiaru prędkości. Sieć CANARD właśnie urosła o kolejne trzy aktywne OPP...

Najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości już rejestruje kierowców. Od 2 stycznia ostrożnie z gazem

2 stycznia na opolskim fragmencie autostrady A4 (Prądy – Prószków) urządzenia nowego OPP przełączono w tryb rejestracji wykroczeń. Kamery pojawiły się między węzłem Opole Zachód a Miejscem Obsługi Podróżnych w Prószkowie – to najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce.

OPP na autostradzie A4 Prądy – Prószków już kontroluje kierowców

W przypadku samochodów osobowych na odcinku A4 Prądy – Prószków obowiązuje ograniczenie do 140 km/h, a ciężarowych do 80 km/h. Mandat dostanie każdy, kto przejedzie ten fragment trasy szybciej niż w 6 minut. Na tym jednak nie koniec…

Już działa nowy odcinkowy pomiar prędkości drodze ekspresowej S7 Kopana – Grójec

Kolejny odcinkowy pomiar o długości 7,4 km na drodze ekspresowej S7 Kopana – Grójec także 2 stycznia przełączono w tryb rejestracji. W tej lokalizacji OPP kierowcy samochodów osobowych nie mogą przekroczyć 120 km/h. Auta ciężarowe obowiązuje ograniczenie do 80 km/h.

Nowy odcinkowy pomiar na S2 na odcinku Warszawa – Zgórze. Jakie ograniczenie?

Trzeci nowy OPP uruchomiony 2 stycznia już kontroluje kierowców jadących drogą ekspresową S2 na odcinku Warszawa – Zgórze. Żółte kamery rozmieszczono od siebie w odległości 10,3 km. W przypadku samochodów osobowych obowiązuje tam ograniczenie do 100 km/h, a ciężarowych do 80 km/h.

O ile szybciej można jechać na odcinkowym pomiarze prędkości żeby nie dostać mandatu?

Kierowcy po wjechaniu w strefę kontroli zazwyczaj karnie trzymają się dopuszczalnej prędkości, a nawet zwalniają znacznie poniżej limitu. Jednak mało kto wie, że kamery OPP mają ustawiony próg wyzwolenia, który uwzględnia możliwość błędu pomiarowego. Określono go na 10 km/h na całym fragmencie drogi objętym przez odcinkowy pomiar prędkości.

W praktyce oznacza to, że jeżeli ograniczenie jest do 120 km/h, a kierowca pojedzie 130 km/h to mandatu nie dostanie. Za wszystkie wykroczenia powyżej 11 km/h już tak – najwyższa możliwa kara wynosi 2500 zł (o 71 km/h i więcej). W przypadku recydywy mandat jest podwójny. Przy czym najczęściej średnie przekroczenie dozwolonej prędkości wynosi około 21 km/h. Około 2 proc. kierujących przekracza limit o więcej niż 50 km/h.

W 2026 roku kierowców dopilnuje 730 urządzeń z kamerami

Do połowy 2026 roku liczba wszystkich urządzeń, jakimi dysponuje CANARD zwiększy się o 128. Zamontowanych zostanie w sumie 70 nowych fotoradarów, 43 systemy odcinkowego pomiaru prędkości, 10 systemów rejestrujących wjazd na czerwonym świetle na skrzyżowanie oraz 5 systemów rejestrujących wjazd na czerwonym świetle na przejeździe kolejowo-drogowym. Automatyczny nadzór nad ruchem drogowym będzie prowadzony przez blisko 730 urządzeń.

Odcinkowy pomiar prędkości w 43 nowych miejscach

Główny Inspektorat Transportu Drogowego na początku stycznia 2025 podpisał umowę na dostawę i montaż 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości. Całość będzie kosztować 85 mln zł. Nowe kamery obejmą nadzorem blisko 400 km dróg ekspresowych i autostrad. Po zakończeniu tego etapu rozbudowy CANARD będzie dysponował 114 OPP, które będą kontrolować kierowców na ponad 650 km dróg. Łącznie to niemal cztery razy więcej kilometrów niż obecnie i niemal tyle, ile liczy, np. trasa z Gdańska do Zakopanego. Szansa na spotkanie OPP w trasie staje się coraz większa. Gdzie pojawią się te przyrządy?

400 km autostrad i dróg ekspresowych pod nadzorem kamer

Nowy odcinkowy pomiar prędkości zostanie ustawiony w każdym województwie. Miejsca montażu wytypowano przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza ruchem na drogach krajowych oraz policją (lokalizacje zebrano w poniższej tabeli). Z 43 lokalizacji 26 ustawią na dziewięciu drogach ekspresowych, a 17 przy pięciu autostradach.

Najwięcej OPP przewidziano w woj. mazowieckim. Spis obejmuje aż 8 odcinkowych pomiarów prędkości:

autostrada A2 (węzeł Mińsk Mazowiecki – węzeł Janów)

droga ekspresowa S2 (węzeł Konotopa – węzeł Opacz)

droga ekspresowa S7 to odcinkowy pomiar prędkości w dwóch nowych lokalizacjach (węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska oraz węzeł Radom Północ – węzeł Wolantów);

droga ekspresowa S8 to odcinkowy pomiar prędkości w trzech nowych miejscach (węzeł Zielonka – węzeł Wołomin/Nowy Janków, Nadarzyn, węzeł Opacz – węzeł Puchały);

droga ekspresowa S17 (Garwolin Zachód – Garwolin Południe).

Cztery nowe OPP pojawią się w woj. pomorskim. Odcinkowy pomiar prędkości na drodze ekspresowej S7 dopilnuje kierowców w dwóch lokalizacjach: węzeł Gdynia Chwarzno – węzeł Gdynia Wielki Kack oraz węzeł Dworek – węzeł Nowy Dwór Gdański. Dwa kolejne to droga ekspresowa S6 (węzeł Gdańsk Owczarnia – węzeł Gdańsk Lotnisko oraz w. Karczemki – Gdańsk ul. Jabłoniowa).

Warmińsko-mazurskie to również aż cztery nowe lokalizacje OPP. Droga ekspresowa S7 w tym województwie będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w trzech miejscach: Rychnowo – Olsztynek, węzeł Pasłęk Północ – węzeł Marzewo oraz węzeł Rączki – węzeł Nidzica Południe. Ekspresówka S51 to OPP między węzeł Olsztyn Południe a Stawigudą.

Zachodniopomorskie także przywita kierowców czterema nowymi zestawami żółtych kamer. Odcinkowy pomiar prędkości "dostanie": autostrada A6 (węzeł Dąbie - węzeł Rzęśnica), droga ekspresowa S3 w dwóch lokalizacjach (Goleniów Północ – Pucie oraz Parłówko – Brzozowo), droga ekspresowa S6 to OPP w Kołobrzegu.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości w woj. śląskim będzie kontrolować kierowców na autostradach. Autostrada A1 to aż trzy nowe lokalizacje (węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki, wysokość miejscowości Brodowe – węzeł Mykanów oraz węzeł Zabrze Północ – węzeł Zabrze Zachód). Z kolei autostrada A4 to nowy OPP od węzeł Mikołowska do węzeł Murckowska.

Nowy OPP na 9 drogach ekspresowych i 5 autostradach

Odcinkowy pomiar prędkości w pozostałych województwach opisuje tabela (niżej). Jeśli chodzi o zagęszczenie na poszczególnych trasach, to najwięcej nowych lokalizacji przewidziano na autostradzie A4 (8 OPP), autostradzie A1 (5 OPP) i drodze ekspresowej S7 (8 OPP).

Autostrada A4 będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w pięciu województwach. Odpowiednio są to:

Dolnośląskie (węzeł Kąty Wrocławskie - węzeł Wrocław Południe oraz węzeł Krzyżowa - węzeł Krzywa),

Małopolskim (węzeł Kurdwanów - węzeł Wielicka, węzeł Tarnów Centrum - MOP Jawornik i węzeł Brzesko - węzeł Tarnów Mościce),

Opolskie (węzeł Opole Zachód - MOP Prószków),

Podkarpackie (węzeł Rzeszów Wschód - węzeł Rzeszów Zachód

Śląskie (węzeł Mikołowska - węzeł Murckowska).

Będzie 8 odcinkowych pomiarów prędkości na autostradzie A4 i 5 OPP na A1

Autostrada A1 trafi pod nadzór pięciu systemów OPP w dwóch województwach. Spis obejmuje odpowiednio:

Łódzkie (węzeł Piotrków Trybunalski Południe – węzeł Kamieńsk oraz węzeł Kutno – węzeł Piątek),

Śląskie (węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki, wysokość miejscowości Brodowe – węzeł Mykanów oraz węzeł Zabrze Północ – węzeł Zabrze Zachód).

Droga ekspresowa S7. Gdzie uważać na odcinkowy pomiar prędkości?

Droga ekspresowa S7 będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w czterech województwach. Odpowiednio są to:

Pomorskie (węzeł Gdynia Chwarzno – węzeł Gdynia Wielki Kack oraz węzeł Dworek - węzeł Nowy Dwór Gdański),

Warmińsko-mazurskie (Rychnowo – Olsztynek, węzeł Pasłęk Północ - węzeł Marzewo oraz węzeł Rączki - węzeł Nidzica Południe),

Mazowieckie (węzeł Tarczyn Południe – węzeł Mszczonowska oraz węzeł Radom Północ – węzeł Wolantów),

Świętokrzyskie (S7 Kajetanów - węzeł Kielce Północ).

Odcinkowy pomiar prędkości w 43 miejscach. Lista lokalizacji w 2026 roku