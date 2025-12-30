Nowy SUV Geely EX5 hitem. Sprzedało się ponad 210 000 sztuk

Geely Auto to marka z korony największej prywatnej chińskiej grupy motoryzacyjnej Zhejiang Geely Holding. Jej założycielem i właścicielem jest Eric Li, czyli 120. najbogatszy człowiek świata z majątkiem wycenianym przez Forbesa na 20,1 mld dolarów (19. najbogatszy Chińczyk). Grupa zatrudnia ponad 50 000 osób, posiada 12 fabryk oraz pięć centrów rozwoju w Hangzhou, Ningbo, Göteborgu, Coventry i Frankfurcie. Działają też cztery studia projektowe w Szanghaju, Göteborgu, Mediolanie i Coventry, zatrudniające ponad 1000 specjalistów. Do miliardera należą również Volvo, Polestar, Zeekr, Proton czy Lotus. Jak sprzedają się te auta? Grupa Geely w 2025 roku na drogi wypuściła ponad 3 mln samochodów, to o 30 proc. więcej rok do roku. W tym 1,6 mln sztuk stanowiły auta zelektryfikowane (hybrydy i elektryki), co daje wzrost o niemal 70 proc. i odpowiada za ponad połowę wyniku. Znaczną część wyniku wypracowała imienna marka Geely – w tym czasie kierowcy kupili 2,2 mln aut hybrydowych i elektrycznych, czyli o 46 proc. więcej w porównaniu z zeszłym rokiem.

Dumą producenta jest najnowszy SUV EX5 – w zaledwie 15 miesięcy sprzedało się ponad 210 000 sztuk tego modelu. W Polsce Geely także notuje pierwsze sukcesy. Marka przebojem wjechała do Top10 najpopularniejszych chińskich firm motoryzacyjnych. Koniem pociągowym biznesu jest również EX5. Skąd to wzięcie?

Tak wygląda Geely EX5, czyli najładniejszy SUV

Geely EX5 to 4,6-metra technologii opakowanej w gładkie i modnie wystylizowane nadwozie ustawione na 19-calowych kołach. To pierwszy SUV zaprojektowany z myślą o rynkach światowych. W międzynarodowym konkursie Red Dot Design Award chiński model właśnie zdobył wyróżnienie Red Dot 2025 w kategorii "Design Produktu".

Przy czym forma nie jest jedynie na pokaz. EX5 szczyci się dopracowaną aerodynamiką. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu opływowej linii. Przecież jedną z największych przeszkód w walce o elektryczny zasięg jest opór powietrza. Na jego przezwyciężenie typowy EV poświęca niemal 2/3 energii. Redukcja Cx o zaledwie 0,01 zwiększa zasięg e-auta o około 2,5 proc. SUV Geely powinien mieć znacznie łatwiej, jego współczynnik oporu powietrza Cx wynosi ledwie 0,269 – producent twierdzi, że samochód jest bardziej opływowy niż pocisk (dla porównania Mercedes EQS, który jest niższą i smukłą limuzyną: 0,20). W SUV-ie to znakomity rezultat. Osiągnięto go dzięki zastosowaniu kilku technicznych trików, w tym aerodynamicznie ukształtowanych felg, tylnego spoilera wydłużającego dach, specjalnych kurtyn w przednim zderzaku i szczelin, które rozszerzają błotniki dla lepszego przepływu powietrza. Jednak zanim zakręcą się koła warto lepiej rozejrzeć się w środku…

Geely EX5 oferuje jakość wnętrza lepszą niż większość marek popularnych

Geely EX5 oferuje naprawdę przestronną kabinę. Szczególnie, że rozstaw osi to solidne 2,75 m. Miejsce kierowcy z wysoko poprowadzonym tunelem środkowym zdominowały dwa ekrany – 15,4-calowa stacja multimedialna w centrum oraz 10,2-calowy zestaw cyfrowych wskaźników.

Większy wyświetlacz pozwala obsługiwać wszystkie funkcje auta. Zaprogramowano również ponad 200 poleceń głosowych do zarządzania systemami bez odrywania rąk od kierownicy.

Wnętrze Geely EX5 jest dopracowane – solidny montaż i jakość tworzyw wykraczają poza standard popularnych marek. Ergonomicznie profilowana kierownica ze spłaszczeniem u dołu świetnie leży w dłoniach. Materiały w kluczowych miejscach są przyjemne w dotyku. W środku jest naprawdę dużo miejsca. Dzięki płaskiej podłodze i niemal 2,75-metowemu rozstawowi osi zapewnia swobodę na poziomie aut z wyższego segmentu. Fotele są obszerne, miękkie i z długim siedziskiem. Ten kierowcy ma 6-stopniową elektryczną regulację, a pasażera 4-stopniową oraz podnóżek rozkładany w trybie relaksu, w obu jest pamięć ustawień, podgrzewanie i wentylacja (wersja MAX).

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu poczujesz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje tyle luzu, że można założyć nogę na nogę.

Geely EX5 - jaka pojemność bagażnika? Pod podłogą pojemna wnęka

Geely EX5 jest też pakowny. W codziennej eksploatacji pomoże jeden z większych w tej klasie aut bagażnik z regulowaną podłogą – zapewni od 410 l do 1877 litrów pojemności (po złożeniu asymetrycznie dzielonej kanapy). Do tego jest lampka LED, dwa solidne haki na siatki z zakupami i specjalna wnęka na mokre czy brudne rzeczy. Jeśli ktoś się uprze, to może w niej przewieźć na stojąco np. rośliny.

Geely EX5 jest mocny i szybki. Jaki silnik?

Wreszcie napęd. Geely EX5 wykorzystuje baterie, które są wyjątkowe na tle innych rozwiązań. Powstały bez użycia kobaltu i mają konstrukcję litowo-żelazowo-fosforanową (LFP). Takie połączenie gwarantuje im wysoką wydajność i żywotność bez efektu pamięci. Ich pojemność brutto to 60 kWh. Do tego akumulatory Geely pomyślnie przeszły rygorystyczne międzynarodowe testy bezpieczeństwa, w tym ośmioigłowy test penetracyjny akumulatora bez ognia lub eksplozji. Silnik zapewnia prawie 220 KM mocy i 320 Nm. Przyspieszenie od zera od 100 km/h zajmuje ledwie 6,9 sekundy.

Maksymalny zasięg wynosi do 430 km. Pokładowa instalacja obsługuje szybkie ładowanie z mocą 100 kW. Stąd uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. potrwa 28 minut. Zwiększenie zasięgu o 135 km zajmuje jedynie 10 minut. To bardzo dobry wynik.

Ile kosztuje nowe Geely EX5?

Geely EX5 na chińskim rynku to wydatek od 109 800 juanów, czyli ok. 56 000 zł. W Polsce Geely EX5 (220 KM) kosztuje od 169 900 zł. Maksymalnie 40 000 zł rządowej dopłaty z programu NaszEauto obniży cenę SUV-a do 129 000 zł. To świetna oferta za tak duże auto. Do tego przewidziano finasowanie z rozsądną ratą za użytkowanie – EX5 można mieć za 699 zł netto miesięcznie. Do tego dają wallbox za 1 zł oraz serwis przez 3 lata także za złotówkę.