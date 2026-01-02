Toyoty Proace City dostarczy dietę z pudełka. Mobilne chłodnie na podwoziu lidera rynku

Dostarczenie świeżych posiłków do tysięcy klientów w całej Polsce każdej nocy to ogromne wyzwanie logistyczne. Aby zagwarantować najwyższą jakość i zachowanie ciągu chłodniczego, Diety od Brokuła zdecydowały się na potężną inwestycję w flotę dostawczą.

Wszystkie zamówione pojazdy to modele Toyoty Proace City, które zostały wyposażone w zabudowę izotermiczną polskiej firmy Steeler. Każdy samochód posiada agregat chłodniczy, co pozwala na utrzymanie temperatury niezbędnej do bezpiecznego transportu żywności.

– Naszym priorytetem jest dostarczanie posiłków w warunkach gwarantujących najwyższą jakość, świeżość i bezpieczeństwo. Po testach różnych marek wybraliśmy Toyotę Proace City. Łączy ona niezawodność, rozbudowaną sieć serwisową i nowoczesne systemy bezpieczeństwa, jak monitorowanie zmęczenia kierowcy – mówi Kamil Bogdanowicz, kierownik floty w firmie Diety od Brokuła.

Milion kilometrów gwarancji – argument, który przekonuje biznes

Jednym z najmocniejszych punktów oferty Toyota Professional jest Gwarancja PRO. Obejmuje ona okres do 3 lat lub limit aż 1 000 000 kilometrów. Co istotne dla przedsiębiorcy, ochrona ta uwzględnia również specjalistyczną zabudowę izotermiczną.

Dodatkowym wsparciem dla floty jest Gwarancja Mobilności, która minimalizuje ryzyko przestojów w pracy. Cała operacja 150 aut została sfinansowana w ramach programu KINTO One, a za realizację kontraktu odpowiada salon Toyota Carter Gdańsk (Grupa Chodzeń).

Dlaczego Toyota Proace City rządzi w rankingach?

Toyota Proace City to obecnie najchętniej wybierany samochód dostawczy w Polsce. Przedsiębiorcy doceniają go za:

Pojemność: Do 4,4 m³ przestrzeni ładunkowej.

Do 4,4 m³ przestrzeni ładunkowej. Ładowność: Nawet do 1000 kg.

Nawet do 1000 kg. Elastyczność: Możliwość montażu specjalistycznych zabudów bez utraty fabrycznej gwarancji.

Możliwość montażu specjalistycznych zabudów bez utraty fabrycznej gwarancji. Napędy: Od oszczędnych diesli 1.5 D-4D (100-130 KM), przez silniki benzynowe, aż po wersję w pełni elektryczną o zasięgu do 330 km.

Odmiana dostawcza występuje w dwóch długościach nadwozia – Standard oraz Long, w wersjach wyposażenia Active, Comfort i jako Furgon Brygadowy Active.