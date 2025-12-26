Przekroczysz limit? Prawo dotyczy każdego kierowcy

Kierowcy od 26 grudnia, czyli w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia nie mają co liczyć na taryfę ulgową. Policja rzuciła na drogi dodatkowe siły, a kontrole są prowadzone w całej Polsce. W okresie świąt jazda na podwójnym gazie zdarza się częściej niż zazwyczaj. Powód?

Reklama

Eksperci przyczynę upatrują m.in. zjawisku tzw. nieświadomej nietrzeźwości. Kierowcy często zakładają, że jeżeli sięgnęli po kilka drinków wieczorem, to rano będą mogli już bezpiecznie wyruszyć w drogę. Jednak w większości przypadków wcale nie jest to tak oczywiste.

Ile alkoholu zostaje we krwi rano 26 grudnia?

– Wystarczy 250 ml podwójnego rumu z colą lub ginu z tonikiem, nieco ponad litr mocnego piwa, czy 250 ml wódki. Jeżeli kierowca spożyje taką ilość napojów alkoholowych pomiędzy 21.00 a północą, to wsiadając za kierownicę o 8.00 następnego dnia wciąż może mieć alkohol we krwi – wyjaśnia Hunter Abbott, ekspert ds. bezpieczeństwa AlcoSense Laboratories. – Oczywiście, jego samopoczucie może być dobre i jest to czynnik, który najczęściej skłania kierowców do wyruszenia w drogę. Warto jednak wspomnieć, że problemy z koordynacją ruchową, tak potrzebną do bezpiecznego prowadzenia pojazdu, zaczynają się już od 0,3 promila. Taki kierowca potencjalnie naraża się więc nie tylko na mandat. Może stanowić realne zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych podróżujących – podkreśla.

Sytuacja będzie wyglądać analogicznie w przypadku innych napojów alkoholowych. Wypite przed północą 400 ml wina wzmocnionego lub 800 ml wina zwykłego, 180 ml tequili czy 1,2 l koktajlu typu Aperol Spritz również sprawią, że alkohol będzie wykrywalny w krwi kierowcy jeszcze następnego dnia.

Ile godzin po alkoholu można wsiąść za kierownicę? Później niż myślisz

Reklama

Jedno piwo to około 25 g etanolu, jeden kieliszek wódki to 20 g etanolu, a w lampce (150 ml) wina jest około 18 g etanolu. Zakłada się, że na przetrawienie 30 g czystego alkoholu, ciało potrzebuje średnio 3 godzin. Czyli ile czasu po alkoholu można prowadzić?

Odpowiedź na to pytanie zna dobry alkomat. Alternatywą jest badanie trzeźwości na komendzie policji, jednak na taki test lepiej nie jechać samochodem.

Przekroczysz limit? Stracisz samochód

– Osoby prowadzące pojazd w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości nie mogą czuć się bezkarne, bowiem prawdopodobieństwo ujawnienia takiego czynu jest bardzo duże, a konsekwencje będą przykre, jak np. utrata prawa jazdy. Przypominam również, o przepisach pozwalających na konfiskatę samochodu za 1,5 promila alkoholu we krwi kierowcy – mówi dziennik.pl podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Z danych policji wynika, że od 14 marca 2024 r., czyli od wejścia w życie przepisów pozwalających zarekwirować samochód, którego kierowca miał 1,5 promila lub więcej alkoholu w organizmie, mundurowi odebrali 13 592 pojazdy. Najwięcej w województwach: śląskim, mazowiecki i lubelskim.

W tym samym okresie ujawniono łącznie ponad 75 000 przypadków prowadzenia pojazdu po pijanemu. Najwięcej w województwach: śląskim (8396), wielkopolskim (7490) oraz na terenie działania KWP z siedzibą w Radomiu (5920).

Ile promili po jednym piwie?

Dorosły mężczyzna ważący 80 kg, po wypiciu jednego piwa o zawartości 5 proc. alkoholu, ma w organizmie około 0,2-0,3 promila. Z kolei kobieta ważąca 60 kg po jednym piwie "wydmucha" 0,4-0,5 promila.

Ile promili ma się po winie?

Z kolei przyjmując, że kieliszek wina to 100 ml (o mocy 12 proc.), to ten sam mężczyzna będzie mieć ok. 0,1 promila po ok. godzinie od spożycia. Kobieta ważąca ok. 50 kg po godzinie będzie mieć ok. 0,35 promila.

Ile promili po wódce?

Kieliszek wódki o pojemności 50 ml i stężeniu 40 proc. to 15,8 g alkoholu. 80-kilogramowy mężczyzna po godzinie "wydmucha" wynik ok. 0,15 promila. Kobieta o wadze ok. 50 kg – 0,45 promila.

Limit alkoholu dla kierowców w Polsce. Kiedy stan po spożyciu alkoholu? 2500 zł kary

W przypadku pijaków za kierownicą przepisy obowiązujące w Polsce przewidują dwie kwalifikacje. Stan po spożyciu alkoholu to stężenie alkoholu we krwi zawierające się między 0,2 i 0,5 promila (bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza) – tu mamy do czynienia z wykroczeniem. Jaka kara? Kodeks w Art. 87. stanowi, że:

§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych. § 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Przepisy są jasne. Wystarczy przekroczyć dopuszczalny limit alkoholu choćby o 0,1 promila (0,21 promila), by pożegnać się z prawem jazdy na co najmniej 6 miesięcy.

Kiedy stan nietrzeźwości i jaka kara?

Stan nietrzeźwości, czyli powyżej 0,5 promila we krwi, to już przestępstwo. Konsekwencje? Kodeks karny w Art. 178a § 1. 134 stanowi, że:

Kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Po alkoholu na elektrycznej hulajnodze to mandat do 2500 zł

Przedstawiciel KGP przestrzega też przed powrotem z zakrapianej imprezy na elektrycznej hulajnodze czy rowerze. W tych przypadkach jazda po użyciu alkoholu (do 0,5 promila) jest karana mandatem 1000 zł, a stan nietrzeźwości to już mandat 2500 zł.