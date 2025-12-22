Nowe ceny paliw na stacjach. Ile kosztuje benzyna na święta?

Ceny paliw przed świętami pozytywnie zaskoczą kierowców. Analitycy e-petrol.pl zauważają wyraźny spadek kosztów tankownia.

Reklama

Benzyna 95 kosztuje aż o 8 groszy mniej niż w pierwszej dekadzie grudnia, czyli 5,79 zł/l. Diesel potaniał o 6 groszy, dlatego za litr ON płaci się 6,17 zł. Cena gazu LPG wzrosła o 2 grosze do poziomu 2,64 zł/l.

Cud na stacjach paliw. Donald Tusk: Mogę zwrócić grosika?

Premier Donald Tusk opublikował zdjęcie, na którym są zestawione ceny paliw z okresu rządów PiS oraz obecne stawki. Na fotografii z 11 października 2022 roku olej napędowy kosztuje 7,99 zł/l, a benzyna 95 - 6,78 zł/l. Z kolei na zdjęciu z 21 grudnia 2025 roku cena diesla wynosi 5,47 zł/l, a benzyna 95 kosztuje 5,18 zł/l. – Paliwo po 5,18. Mogę być winny grosika? –napisał szef rządu.

Reklama

Skolim obniża ceny paliw. 4,99 zł za litr benzyny

Od poniedziałku 22 grudnia rajem dla kierowców jadących na święta może być stacja paliw, którą Skolim prowadzi w miejscowości Czeremcha (woj. podlaskie). Piosenkarz obniżył cenę benzyny 95 do 4,99 zł/l. Olej napędowy kosztuje tam po 5,19 zł/l. Z kolei użytkownicy samochodów z instalacją LPG mogą tankować ulubione paliwo za 2,29 zł/l.

Orlen rusza ze świąteczną promocją

Orlen wystartował ze świąteczna akcją rabatową, która potrwa aż do 6 stycznia 2026 roku. Podstawową zniżkę 20 groszy za każdy litr paliwa otrzyma każdy uczestnik programu VITAY, który aktywuje świąteczny kupon. Z kolei zakup np. kawy, hot doga, napoju czy innego produktu z asortymentu sklepu stacji daje 35 groszy rabatu.

Promocja obejmuje trzy tankowania w tym okresie. Każde po maksymalnie 50 litrów. Oznacza to, że w ramach świątecznej akcji można kupić do 150 litrów benzyny czy diesla ze zniżką.

MOL obniża ceny paliw o 30 groszy

Sieć stacji Mol także ruszyła z promocją – akcja potrwa do 6 stycznia 2026. W aplikacji MOL Move są dostępne dwa kupony, które uprawniają do tańszego benzyny, oleju napędowego i gazu LPG.

Rabaty wynoszą 30 gr/l na paliwa premium, 20 gr/l na paliwa standardowe oraz 10 gr/l na LPG. Po wykorzystaniu pierwszego kuponu w aplikacji automatycznie pojawi się drugi, o takiej samej wartości. Drugi kupon będzie ważny przez 14 dni.

50 groszy taniej za paliwo na Circle K

Z kolei sieć Circle K wszystkim użytkownikom programu Circle K extra udostępniła pakiet nagród. W aplikacji można wybierać pomiędzy rabatem na paliwo do 50 gr/l, darmowym hot-dogiem, darmową kawą lub myjnią za 5 zł. Oszczędności mogą być znaczące, a w przypadku wyboru najwyższego programu myjni mogą sięgać nawet 46 zł.

Gdzie w Polsce sprzedają najtańsze paliwo?

Benzyna 95 najmniej kosztuje w województwie wielkopolskim – za litr trzeba zapłacić 5,70 zł. Najtańszy diesel jest dostępny w województwie lubuskim – ceny są tam na poziomie 6,01 zł/l. Gaz LPG z ceną 2,58 zł/l jest najtańszy na Górnym Śląsku.

Najdroższa benzyna 95 jest zaś na Mazowszu, Kujawach i Pomorzu – litr kosztuje tam średnio 5,91 zł. W województwie kujawsko-pomorskim najwięcej płaci się także za olej napędowy – 6,24 zł/l. Najdroższy gaz LPG jest województwie zachodniopomorskim – kierowcy płacą tam po 2,74 zł/l.