BMW iX3. Pierwszy SUV Neue Klasse

Nowe BMW iX3 z poprzednikiem ma wspólną tylko nazwę. Technicznie, niewiele łączy go również z aktualną generacją modelu X3. To pierwszy SUV z rodziny Neue Klasse, a przy okazji zapowiedź kilkudziesięciu nadchodzących samochodów. Neue Klasse to jasne nawiązanie do serii z lat 60. Podobnie jak przed laty, dziś marka z Monachium stoi u progu wielkich zmian.

Przedstawiciele marki zaznaczają, że niemal wszystko zostało zaprojektowane od nowa. Nie chodzi jedynie o warstwę wizualną i powrót do małych "nerek". W nowym BMW iX3 wykorzystano stworzoną od podstaw platformę, 800-woltową architekturę, która przekłada się na imponującą moc ładowania i znakomity zasięg. Nie oszczędzano nawet na takich elementy jak opracowany wewnętrznie sterownik ABS i ESP, pracujący pod kontrolą chłodzonego cieczą komputera. Rewolucja nie ominęła również wnętrza - BMW Panoramic iDrive, spektakularny wyświetlacz head-up ciągnący się przez całą szerokość przedniej szyby czy przedziwna, ale anatomicznie dopasowana kierownica to tylko wybrane przykłady - takiego BMW nie było jeszcze nigdy. To najważniejszy model marki od lat.

BMW iX3 wjeżdża na rynek

Jak wygląda iX3? Ile osób, tyle opinii. Wrażenie jest takie, że styliści narysowali nadwozie raczej ostrożnie i bez kontrowersji - nowy język stylistyczny, którego pokaz widzimy w iX3 to m.in. pionowe „nerki”, rezygnacja z chromowanych wykończeń na rzecz świetlnych emblematów i duże, przeszklone powierzchnie, brak ostrych przetłoczeń. Przednie lampy są podwójne, co, podobnie jak atrapa chłodnicy, ma nawiązywać do historycznych modeli. Całość została zaprojektowana z myślą o aerodynamice - współczynnik oporu Cd wynosi zaledwie 0,24. Standardowo, nowe BMW wyjedzie z salonu na 20-calowych kołach, ale wśród opcji znajdą się warianty 21, a nawet 22-calowe. Koniec końców, na żywo, samochód prezentuje się znakomicie - naszym zdaniem jeszcze lepiej niż na zdjęciach.

Wymiary? Nowe iX3 ma 4782 mm długości, 1895 mm szerokości i 1635 mm wysokości. Bagażnik mieści 520 litrów, a po złożeniu siedzeń dostępna przestrzeń rośnie do 1750 l. Bawarczycy wygospodarowali również przestrzeń na 58-litrowy frunk. Właściwości praktyczne podnosi również uciąg, który w odmianie iX3 50 xDrive wynosi 2000 kg.

Nowe BMW iX3 - zasięg, moc, osiągi

Zastosowana w iX3 800-woltowa architektura przynosi wiele korzyści w kwestii zasięgu i mocy ładowania. Napęd szóstej generacji oznacza m.in. nowe baterie o 20% wyższej gęstości niż w piątej generacji napędu. Wykonany w technologii cell to pack akumulator jest ogromny - jego pojemność to 108,7 kWh. BMW chwali się, że to integralny element konstrukcji samochodu, co podnosi sztywność nadwozia i pozwala zaoszczędzić cenne miejsce. Zasięg to aż 805 km według WLTP.

iX3 jest szybkie, ale jak na standardy aut elektrycznych nie szokuje osiągami. Moc w wersji, która jako pierwsza trafi do salonów wynosi 469 KM, a systemowy moment obrotowy to 645 Nm. Dwa silniki elektryczne umieszczono po jednym na osi. Pierwsza setka pojawia się na liczniku po 4,9 s. Prędkość maksymalna została ograniczona do 210 km/h.

Przy (odpowiednio mocnej) ładowarce zaczyna się prawdziwa magia - BMW obiecuje, że maksymalna moc, z jaką nowe iX3 potrafi pobierać prąd to 400 kW. Nie tylko maksymalna moc robi wrażenie, bowiem korzystna krzywa ładowania umożliwia doładowanie 372 km zasięgu w czasie 10 minut. Na uzupełnienie stanu naładowania od 10 do 80 procent wystarczą z kolei 21 minuty, co jak na baterię o tej pojemności jest imponującym wynikiem. Wbudowana ładowarka AC pozwala z kolei ładować akumulator z mocą 11 kW w standardzie. W opcji można będzie zamówić również ładowarkę 22 kW. W iX3, podobniej jak w nadchodzących modelach Neue Klasse są również dostępne funkcje V2L (Vehicles to Load), V2H (Vehicles to Home) i V2G (Vehicle to Grid).

Wnętrze BMW iX3

Co z rewolucją we wnętrzu? Nie chodzi tylko o czteroramienną kierownicę, która wygląda jak próba wymyślenia koła na nowo. Przy okazji - trzeba przyznać, że wieniec wyprofilowano tak, że rewelacyjnie leży w dłoniach. BMW proponuje zupełnie nowe materiały wykończeniowe, a nowy system BMW Panoramic iDrive oparty o BMW Operating System X jest bardziej intuicyjny. Sposób, w jaki wyświetlane są informacje robi wrażenie - Panoramic iDrive wykorzystuje całą szerokość przedniej szyby. Wyświetlacz z soczewką pokazuje najbardziej przydatne informacje i sprawia, że nie trzeba na dłuższą chwilę odrywać wzroku od drogi. Nowe, opracowane z myślą o rodzinie Neue Klasse są również dźwięki napędu, kierunkowskazów i alertów systemów wsparcia kierowcy.

Przycisków we wnętrzu zostało już bardzo niewiele, choć te na kierownicy i drzwiach są umieszczone w wygodny sposób. System został zoptymalizowany z myślą o obsłudze głosowej lub z poziomu głównego ekranu. BMW Intelligent Personal Assistant rozumie teraz znacznie więcej komend i wykorzystuje model językowy AI, który w naturalny sposób odpowiada na prośby i rozumieć polecenia wydawane swobodnym językiem. Świetne wrażenie robią nowe fotele opracowane z myślą o komforcie w dalekich podróżach, tylna kanapę komfortową niczym wysokiej klasy sofa z prestiżowego salonu meblowego i sporo schowków, półek i miejsc do przechowywania, wygospodarowanych dzięki możliwościom, które daje elektryczna architektura i miniaturyzacja podzespołów. Wnętrze może zmieniać oblicze dzięki szerokim możliwościom personalizacji - w ofercie są tapicerki Econeer, Veganza i M Perform Tex. W wariancie BMW Individual dostępne są też wykończenia prawdziwą skórą Merino.

BMW iX3 - wyposażenie i cena

Podobnie jak w modelach, które są już obecne na rynku, klienci będą mogli wybrać jedną z linii wyposażenia. W gamie znajdą się warianty bazowy, M Sport oraz M Sport Pro. Wnętrze można personalizować w oparciu o wersje Essential, Contemporary, M Sport oraz BMW Individual.

W standardowym wyposażeniu znajdzie się dwustrefowa klimatyzacja, komfortowy (czyli bezkluczykowy) dostęp, automatyczna, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, alarm, a także bezprzewodowa ładowarka do smartfona. Dopłaty nie wymagają również zaawansowane systemy wsparcia kierowcy - BMW chwali się, że adaptacyjny tempomat na pokładzie ma rozszerzony zakres działania - nowa wersja systemy nie wyłącza się po każdym, delikatnym hamowaniu, wspiera kierowcę podczas zmiany pasa i ma umożliwiać niemal autonomiczną jazdę po autostradach. Asystent jazdy po mieście ma z kolei wykrywać sygnalizację drogową i samodzielnie zatrzymywać auto na czerwonym świetle i ponownie ruszać, gdy wykryje, że sygnał zmienił się na zielony. Nad wszystkim czuwają aż cztery wydajne komputery, które kontrolują działanie cyfrowych asystentów i pokładowych funkcji.

Globalny model BMW do europejskich salonów wjedzie wiosną 2026 roku. Ile kosztuje iX3? Cena startuje z poziomu 310 000 zł. Za model w pakiecie sportowym M trzeba zapłacić 329 500 zł, a wariant M Pro to wydatek 342 100 zł. To ceny wariantu 50 xDrive. Pewne jest, że z czasem do cennika dołączy także tańsza wersja.