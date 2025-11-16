dR Automobiles wjeżdża do Polski. Nowa marka rusza z biznesem

DR Automobiles istnieje od 1985 roku. Założył ją włoski kierowca wyścigowy Massimo Di Risio, który z czasem wymyślił sobie, że warto zająć się sprzedażą samochodów na szerszą skalę. Stąd w 2000 roku dogadał się z producentami z Chin i od 2007 roku oferuje we Włoszech modele Chery, BAIC czy JAC, ale z charakterystycznym logo dR.

Auta są montowane w systemie SKD, czyli z gotowych elementów dostarczonych z Chin do zakładu DR Automobiles w regionie Molise, leżącym w środkowej części Półwyspu Apenińskiego. Przy czym samochody są dostosowane do wymogów europejskiej homologacji. Obecnie DR ma 412 salonów i 421 serwisów we Włoszech. Firma sprzedaje swoje auta także w Hiszpanii, Belgii, Luksemburgu, Słowacji i Czechach. A teraz wchodzi do Polski. Co dostana kierowcy?

Instalacja LPG w całej gamie. Gwarancja na 5 lat i ubezpieczenie assistance

Grupa DR Automobiles składa się z sześciu marek. Z tego aż pięć będzie oferowanych w Polsce, czyli: dR, EVO, Sportequipe, ICH-X i Tiger. Sprzedaż ruszy w pierwszym kwartale 2026 roku. Wszystkie modele obejmie gwarancja na 5 lat lub 100 000 km oraz ubezpieczenie assistance.

– Bardzo się cieszę, że wracam do Polski, aby rozwijać ten projekt – powiedział Alessandro Renda, który wcześniej nad Wisłą zarządzał marką Peugeot. – Szeroka gama modeli SUV grupy idealnie odpowiada potrzebom polskich klientów. Włoski styl, nowoczesne technologie, maksymalne bezpieczeństwo, bogate wyposażenie seryjne oraz dostępność silników z fabrycznie montowaną instalacją LPG w całej gamie to nasze atuty – podkreślił szef DR Automobiles w Polsce. Jak te okrągłe słowa przekładają się ofertę?

EVO Cuatro ma silnik 1.5 i kosztuje od 85 000 zł

EVO Cuatro to najmniejszy i najtańszy SUV w gamie. Ma 4,4 m długości, 1,83 m szerokości i 1,65 m wysokości. Rozstaw osi – 2,6 m. Nowy gracz wymiarami wpisuje się w segment kompaktowych crossoverów. Co oznacza, że w Polsce stawi czoło takim modelom jak Toyota C-HR czy Renault Captur. Pod maską pracuje czterocylindrowy silnik benzynowy 1.5 o mocy 117 KM połączony z 5-bigową skrzynia manualną. Producent deklaruje zużycie paliwa na poziomie 8,2 l/100 km. Auto przewidziano także z fabrycznie montowaną instalacja LPG (marki BRC). Wyposażenie obejmuje m.in. fotel kierowcy sterowany elektrycznie w 6 kierunkach, dach panoramiczny, 7-calowy wyświetlacz zegarów i 10,25 calowy ekran stacji multimedialnej.

EVO Cuatro kosztuje od 85 000 zł

Nowy SUV DR5 z fabryczną instalacją LPG

DR5 to 4,3-metrowy SUV wyposażony m.in. w elektrycznie sterowane siedzenia z tapicerką w ekoskóry, panoramiczny dach, automatyczną klimatyzację, 7-calowy wirtualny kokpit, stację multimedialną 10 cali czy tempomat adaptacyjny. Pod maską pracuje silnik benzynowy 1.4 Turbo o mocy 160 KM połączony z 7-biegową dwusprzęgłową skrzynią. Napęd trafia na przednie koła.

DR5 kosztuje od 99 000 zł. W ofercie będzie także wariant z LPG

Tak wygląda DR6, czyli 4,5-metrowy SUV za 119 000 zł

DR6 to kompaktowy SUV o długości 4,5 metra, który pod maska skrywa benzynowy silnik 1.5 Turbo o mocy 188 KM. Napęd na przednią oś przenosi 7-biegowy dwusprzęgłowy automat. Wyposażenie seryjne obejmuje m.in. elektrycznie sterowane fotele z tapicerką w ekoskóry i z pamięcią ustawień, automatyczną klimatyzację, szklany dach, 10-calowy wyświetlacz zegarów, 12,3-calową stację multimedialną z Android Auto i Apple CarPlay, ładowarkę indukcyjną telefonów, tempomat adaptacyjny czy system kontroli pasa ruchu.

DR6 kosztuje od 119 000 zł

Tiger Six z silnikiem 1.5 Turbo i LPG

Tiger Six to odpowiednik oferowanego w Polsce modelu BAIC 5. Nowy SUV ma 4,6 m długości, 1,9 szerokości i 1,7 wysokości. Ponad 2,7 m rozstawu osi przekłada się na przestronne wnętrze. Tiger Six pod maską skrywa silnik benzynowy 1.5 Turbo o mocy 176 KM (300 Nm) połączony z automatyczną 7-biegowową dwusprzęgłową skrzynią. Napęd trafia na przednie koła. Producent obiecuje, że jego SUV od 0 do 100 km przyspieszy w ok. 7 sekund. Samochód ma zużywać 7,9 l benzyny na 100 km lub 10,4 l LPG na setkę.

Tiger Six kosztuje od 129 000 zł.

Tiger Six z instalacją LPG wymaga od 135 000 zł

Tiger Eight spala 10 l gazu LPG na 100 km. Ile kosztuje?

Tiger Eight to SUV z silnikiem benzynowym 1.5 Turbo/176 KM i automatyczną 7-biegowową dwusprzęgłową przekładnią. Taki samochód na 100 km ma średnio zużywać 7,8 l benzyny lub 10,3 l gazu LPG. Wyposażenie obejmuje m.in. tapicerkę z alkanatry czy automatycznie otwierana klapę bagażnika.

Tiger Eight kosztuje od 139 000 zł

Tiger Eight z fabrycznie założoną instalacją LPG to wydatek 145 000 zł

Sportequipe 6 wygląda drapieżnie. Ile kosztuje?

Sportequipe 6 z agresywnie stylizowanym 4,6-metrowym nadwoziem może wpaść w oko. Na pokładzie system kamer 360 stopni i prawie 16-calowy ekran stacji multimedialnej z Android Auto i Apple CarPlay. Mocy dostarcza silnik 1.6 Turbo/186 KM połączony z 7-biegową automatyczną skrzynią biegów DCT, który na 100 km powinien zużywać 7,6 l benzyny lub 9,9 l LPG.

Sportequipe 6 kosztuje od 145 000 zł

Sportequipe6 wyposażony w instalację LPG wymaga 177 000 zł

Sportequipe 7 z silnikiem 1.6 i instalacją LPG

Sportequipe 7 nie jest tak spektakularny jak "szóstka", ale ma dłuższe 4,7-metrowe nadwozie. Silnik 1.6 Turbo/185 KM powinien zużywać 9,9 l benzyny lub 11,2 l LPG na 100 km.

Sportequipe 7 kosztuje od 150 000 zł

Tak wygląda Sportequipe 8 GT. Cena?

Sportequipe 8 GT ustawiony na 20-calowych kołach ma 4,7-metrowe nadwozie z wąskimi reflektorami w technice LED. Silnik benzynowy 1.6 Turbo/185 KM może współpracować z fabrycznie montowana instalacją LPG.

Sportequipe 8 GT kosztuje od 168 000 zł

Terenowy ICH-X K3 to JETOUR T2 w przebraniu z Włoch

ICH-X K3 powstał na bazie terenowego modelu JETOUR T2. Oferowany przez Włochów samochód ma silnik benzynowy 2.0 Turbo/245 KM w parze z układem 4x4. Standardem jest dwusprzęgłowa automatyczna skrzynia biegów. Na żywo wygląda masywnie jak Toyota Land Cruiser czy Land Rover Defender. Zresztą w nadwoziu ustawionym na 20-calowych kołach jak na dłoni widać inspirację japońskim czy brytyjskim modelem.

ICH-X K3 kosztuje w Polsce od 184 000 zł

ICH-X K3 wyposażony w instalację LPG to wydatek od 193 000 zł

Kanciasty ICH-X K2 jest wyposażony w silnik Diesla 2.0

ICH-X K2 wygląda jak złożony z klocków. Kwadratowe nadwozie ma 4,6 m długości. Pod długą maską pracuje silnik Diesla 2.0 o mocy 162 KM (390 Nm). Do tego napęd 4x4 i 22 cm prześwitu. Producent obiecuje zużycie oleju napędowego na poziomie 10 l/100 km.

ICH-X K2 kosztuje od 234 000 zł

Pikap Evo Cross 4 ma podwójną kabinę

Evo Cross 4 to ponad 5,3-metrowy pikap wyposażony w 2-litrowy silniki Diesla o mocy 136 KM, sześciobiegową przekładnię manualną oraz napęd 4x4. Samochód od 0 do 100 km/h przyspieszy w 11,5 sekundy i nie pojedzie szybciej niż 150 km/h.