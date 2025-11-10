Nowy rekord sprzedaży samochodów w Polsce

Sprzedaż samochodów w Polsce ustanowiła nowy rekordy. Od początku roku zarejestrowano ponad 536 000 aut osobowych i dostawczych. Rynek idzie w górę zarówno w segmencie aut popularnych, jak i premium. W październiku odnotowano najwyższą sprzedaż w historii, jeśli wziąć pod uwagę wyłącznie rejestracje osobówek – to czwarty miesiąc z rzędu wzrostu rok do roku. Skąd to wzmożenie ruchu w salonach?

Wygląda na to, że Polacy rzucili się na zakupy w obawie przed zaostrzeniem przepisów podatkowych. Od 1 stycznia 2026 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące odliczeń wydatków związanych z samochodem. Prawo dotknie osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym również jednoosobową.

Nowe przepisy od 1 stycznia 2026 to cios w samochody spalinowe

W życie wejdą trzy limity odpisów amortyzacyjnych. Najmocniej ucierpią samochody, których emisja CO 2 jest równa lub większa niż 50 g/km. Tak wyglądają nowe stawki:

225 000 zł – to limit przysługujący w przypadku samochodów elektrycznych BEV oraz aut z ogniwami wodorowymi;

150 000 zł – przysługuje posiadaczom samochodów ze średnią emisją CO 2 poniżej 50 g/km, w ten sposób premiowany jest m.in. zakup aut z napędem hybrydowym typu plug-in (ładowane z gniazdka, np. Toyota C-HR PHEV, Lexus NX 450h+, Skoda Kodiaq PHEV czy Superb PHEV);

100 000 zł – nowy i obniżony o 50 000 zł limit obowiązujący w przypadku klasycznych samochodów spalinowych (z emisją CO 2 równą lub większa niż 50 g/km). Do tej kategorii zaliczają się także klasyczne hybrydy (m.in. Toyota Corolla 1.8 Hybrid ze średnią emisją CO 2 na poziomie 104 g/km czy Hyundai Tucson 1.6 GDi HEV).

Do urzędu skarbowego oddasz nawet 11 000 zł

To ile stracą kierowcy? Przykładowo samochód za niecałe 161 000 zł brutto z rabatem dziś mieści się limicie dającym odliczenie 100 proc. wydatków. Jednak od 1 stycznia 2026 roku możliwe będzie odliczenie jedynie 69 proc. Na dzisiejszych warunkach w ramach 5-letniego leasingu można zaoszczędzić blisko 34 900 zł. Po zmianie od stycznia 2026 roku kwota oszczędności spadnie do 23 900 zł. Czyli suma oszczędności na podatku dochodowym oraz składce zdrowotnych, zmniejszy się o ponad 11 000 zł.

Kiedy kupić samochód?

Zakup samochodu spalinowego czy hybrydowego do końca 2025 roku i wprowadzenie go do środków trwałych firmy, pozwoli na skorzystanie z obecnych, korzystniejszych limitów (150 000 zł w przypadku samochodów spalinowych z silnikiem Diesla lub benzynowym; 225 000 zł dla aut elektrycznych). Polacy czują pismo nosem i widać to w statystykach rejestracji. Jakie samochody są dziś hitem?

Toyota sprzedaje 335 samochodów dziennie. Corolla 1.8 Hybrid hitem

Toyota nie ma sobie równych od początku roku. Japońska firma sprzedała już ponad 76 000 samochodów osobowych i trzyma w garści ponad 16 proc. rynku. Ze statystyk zebranych w październiku wynika, że dziennie rejestruje się 335 aut tej marki. Najpopularniejszym modelem po 10 miesiącach jest Corolla – w przypadku tego auta aż 80 proc. sprzedaży stanowi 140-konna hybryda z silnikiem 1.8.

Skoda z dotychczasową sprzedażą na poziomie prawie 52 000 aut jest na drugiej lokacie, a Octavia to najchętniej wybierany model (najlepiej z silnikiem 1.5 TSI i skrzynią DSG). W wydziałach komunikacji w październiku dziennie zgłaszano 274 auta czeskiego producenta. Volkswagen zamyka podium – Polacy do tej pory kupili przeszło 34,5 tys. osobówek niemieckiej marki. Czwarta jest Kia, a za nią podąża BMW i Audi.

Kia Sportage ulubieńcem Kowalskiego. Lexus zdobywa rynek

Najpopularniejszym autem wśród klientów indywidualnych została Kia Sportage (5967 szt.), która wyprzedziła Toyotę C-HR. Wśród marek premium Lexus z wynikiem 1200 rejestracji ucieka Volvo i depcze po piętach niemieckiej trójki. Dziennie Polacy rejestrowali 52 auta japońskiego producenta. Koniem pociągowym biznesu są SUV-y i hybrydy, czyli NX, LBX, RX i UX. Szczególnie wyróżnia się najtańszy z nich, czyli LBX – od stycznia do końca października 2025 roku zarejestrowano 2441 egzemplarzy tego auta. Z udziałem w segmencie na poziomie 60 proc. jest liderem.

Jakie samochody kupują Polacy i za ile? Musisz odłożyć 30 pensji

Dziś średnia cena sprzedaży nowego auta w Polsce to 186 400 zł – wynika z wyliczeń instytutu Samar. Z kolei średnie wynagrodzenie wg. GUS wynosi 6295 zł netto. To oznacza, że na zakup nowego samochodu trzeba przeznaczyć 30 miesięcznych pensji

W rocznym zestawieniu 10 najpopularniejszych samochodów aż 5 swoich przedstawicieli ma Toyota. Samochody tej firmy zdominowały także pięć rynkowych segmentów. Niżej Top10 najpopularniejszych modeli po 10 miesiącach 2025:

Toyota Corolla – 19 858 egz. Skoda Octavia – 16 732 Toyota C-HR – 11 993 Kia Sportage – 11 738 Toyota Yaris Cross – 10 931 Hyundai Tucson – 9718 Toyota Yaris – 8960 Volkswagen T-Roc – 8236 Toyota RAV4 – 7802 Dacia Duster – 6995

Top 10 chińskich samochodów w Polsce z podziałem na modele

MG HS – 6400 szt. Jaecoo 7 – 4956 Omoda 5 – 4780 MG ZS – 4061 Beijing 5 – 1909 BYD Seal U – 1753 Omoda 9 – 1308 Leapmotor T03 – 1206 Beijing 3 – 1067 MG3 – 1044

Jak sprzedają się chińskie samochody w Polsce?

Z Top10 marek chińskich najpopularniejsza jest MG Motor należąca do koncernu SAIC – w tym roku sprzedało się w Polsce ponad 11 700 aut tego producenta. Wynik daje 14. miejsce. W Top30 jest jeszcze Omoda, Jaecoo, BAIC i BYD. Łącznie od stycznia sprzedało się w Polsce 34 235 samochodów z Państwa Środka. Analitycy spodziewają się, że do końca 2025 roku liczba rejestracji "chińczyków" dojdzie do 45 tys. egzemplarzy. Tyle już dawno sprzedała sama Skoda, a Toyota niemal podwoiła ten wynik.

Top 10 najpopularniejszych marek w Polsce po 10 miesiącach 2025

Toyota – 76 336 egz. Skoda – 51 823 Volkswagen – 34 568 Kia – 26 236 BMW – 25 487 Audi – 24 329 Mercedes – 24 075 Hyundai – 23 702 Dacia – 17 753 Renault – 16 978

Top 10 marek Chińskich w Polsce – rejestracje po 10 miesiącach 2025