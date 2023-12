Toyota RAV4 vs Ford Kuga - starcie hybryd

Toyota postawiła na technologię hybrydową lata temu, a dziś zbiera słodkie owoce wytrwałej pracy. Inni producenci nie pozostają jednak dłużni - masowo wprowadzają hybrydy do oferty i dopracowują swoje autorskie rozwiązania, kusząc klientów niskim spalaniem i niezłymi osiągami.

Ford Kuga również doczekał się hybrydowej odmiany i nietrudno odnieść wrażenie, że Błękitny Owal postawił na sprawdzony, całkiem klasyczny przepis. Hybryda Forda działa na podobnej zasadzie co ta w Toyocie, ale w czasie testu znaleźliśmy również pewne istotne różnice. Jakimi zaletami przekonują porównywane SUV-y?

Toyota RAV4 - dane techniczne

Na początek nieco teorii. Toyota RAV4 ma pod maską silnik benzynowy o pojemności 2,5 litra. W zależności od napędu do dyspozycji mamy 218 KM (FWD) lub 222 KM (AWD). Napęd na 4 koła realizowany jest dodatkowym silnikiem elektrycznym umieszczonym na tylnej osi, a za przenoszenie mocy układu na przednie koła odpowiada przekładnia e-CVT. Klasyczne rozwiązania dały się już poznać jako trwałe i oszczędne. RAV4 z napędem na obie osie rozpędza się do setki w czasie 8,1 s.

Ford Kuga - dane techniczne

Ford sięgnął po sprawdzony przepis, przygotowany "po swojemu". Kuga w hybrydowej wersji również ma pod maską benzynowy, wolnossący silnik 2.5 i skrzynię bezstopniową. Jakie są jednak różnice? W Fordzie mamy klasyczny napęd na 4 koła z mechanicznym połączeniem między osiami, a także oprogramowanie skrzyni biegów, które symuluje zmiany biegów. 190 KM i 9,8 s od 0 do 100 km/h. Jak napęd Kugi wypada w praktyce?

Hybryda na dwa sposoby

Oba rozwiązania mają mocne strony. Toyota jest wybitnie oszczędna, bo podczas miejskiej jazdy pali jeszcze mniej niż Ford, który również nie jest przesadnie łasy na paliwo. RAV4 na krótkich trasach w mieście, w zimowych warunkach zużywa około 6,5 l/100 km - w Fordzie wynik zazwyczaj jest o około 0,3-0,4 l większy. Wystarczy pojeździć jednak nieco dłużej, dać podzespołom nabrać temperatury, by zobaczyć wyniki rzędu 5-5,5 l/100 km! Zarówno Ford jak i Toyota potrafią zużywać paliwo w skromnych ilościach, choć trzeba zauważyć, że Toyota jest przy tym nieco bardziej dynamiczna. W Fordzie podobać się może z kolei symulacja zmiany biegów przez co nawet mocniejsze konięcie gazu nie powoduje irytującego wycia silnika spalinowego, a sama jednostka benzynowa jest lepiej wyciszona niż ta w Toyocie. Jeśli chodzi o napęd, to AWD w Fordzie potrafi skierować na tylną oś nieco więcej momentu obrotowego - uślizgi przedniej osi na mokrej nawierzchni się tu nie zdarzają. Toyocie zdarzy się pomyśleć ułamek sekundy dłużej, a przód dysponuje wyraźnie większym momentem obrotowym.

Ford kontra Toyota. Pojedynek SUV-ów

Mimo niewielkich różnic oba napędy pracują w zbliżony sposób, a pomysły na hybrydę Forda i Toyoty nie różnią się drastycznie, większa skala różnic ukazuje się na drodze. W tym przypadku trudno wyłonić zwycięzcę - RAV4 i Kuga prowadzą się po prostu inaczej. Ford jest wyraźnie sztywniejszy - cierpi na tym komfort jazdy, ale zyskuje prowadzenie. Kuga jest wyjątkowo sprężysta i pasuje jej dynamiczna jazda. Zestrojenie układu jezdnego sprawia, że czuć niemal każdą nierówność, ale auto praktycznie nie przechyla się w zakrętach i nie nurkuje zbytnio przy hamowaniu. Gruba, mięsista kierownica to wisienka na torcie - czucie samochodu jest ponadprzeciętne.

Toyota, mimo zastosowania sztywnej platformy nie nadąża za Kugą w zakrętach, bo została dostrojona z myślą o komforcie. Układ jezdny japońskiego SUV-a lepiej wybiera nierówności i maskuje ubytki w nawierzchni. Jazda jest przyjemna, choć w zupełnie inny sposób niż w Fordzie.

Toyota RAV4 i Ford Kuga - nowe technologie

Toyota niedawno przeszła lifting, który polegał przede wszystkim na aktualizacji technologicznej - nowy system multimedialny i cyfrowe zegary zawitały do wnętrza, a nadwozie przeszło symboliczną kurację odmładzającą. Dzięki tej drobnej modernizacji RAV4 wyprzedza Kugę w kwestii multimediów. System SYNC w Fordzie jest bardzo prosty, ale nie zawsze działa płynnie, a do tego nie obsługuje bezprzewodowo interfejsu Apple CarPlay. Toyota radzi sobie z tym zadaniem całkiem nieźle, a ekran dotykowy jest większy i ma nieco wyższą rozdzielczość. Cyfrowe zegary są w japońskim aucie trochę zawiłe i dość skomplikowane w obsłudze. Ford ma też więcej trybów jazdy, a w zależności od wybranej opcji zmienia się szata graficzna zestawu wskaźników.

RAV4 czy Kuga? Który bardziej przestronny?

Trzeba przyznać, że Ford Kuga fantastycznie ukrywa swoje prawdziwe wymiary. Na żywo wygląda na auto nieco mniejsze od RAV4, a gdy spojrzymy na suche dane - niespodzianka! Kuga ma większy rozstaw osi niż RAV4 (2690 mm vs 2710 mm). W środku przestrzeni jest pod dostatkiem w obu autach. Pod względem ilości miejsca na wysokość nieco lepiej wypada Toyota, za to Ford oferuje odrobinę więcej miejsca na długość w drugim rzędzie siedzeń. Różnice są jednak minimalne, podobnie jak w przypadku wielkości bagażnika. W RAV4 do zagospodarowania jest 580 litrów. W Fordzie jest to od 475 do 645 litrów, w zależności od położenia tylnej (regulowanej!) kanapy.

Ford Kuga czy Toyota RAV4? Cena

Rywalizacja między tymi autami jest zacięta na każdym polu i widać to również w cennikach. Ile kosztują hybrydowe Ford Kuga i Toyota RAV4?

Na początku porównajmy cenę podstawowych wariantów. Najtańsza hybrydowa Kuga to wydatek 173 290 zł. Za taką kwotę wyjedziemy z salonu autem w wersji Titanium X i z napędem na przednią oś. Dla porównania, RAV4 Hybrid w wersji Comfort i z napędem 4x2 została wyceniona na 175 200 zł. Różnica jest symboliczna! Zajrzyjmy więc do wyposażenia obu modeli.

Najtańszy Ford Kuga Hybrid proponuje LED-owe reflektory, nagłośnienie B&O, system bezkluczykowego dostępu, a także czujniki parkowania z tyłu i z przodu. Przyzwoity zestaw - Toyota nie ma w standardzie systemu bezkluczykowego, za to bez dopłaty możemy mieć adaptacyjny tempomat. Ponownie… Ciężko wskazać tu przewagę jednego lub drugiego auta.

A jak kształtują się ceny testowanych wersji? W przypadku Forda jest to ST Line X, a w Toyocie weźmiemy pod lupę wersję GR Sport. Porównujemy auta z napędem na 4 koła i nagle rozbieżność cenowa robi się wyraźniejsza. RAV4 w topowej odmianie GR Sport kosztuje 218 700 zł. Kuga ST Line X to z kolei wydatek 189 890 zł.Nawet najdroższa Kuga (208 890 zł za Graphite Tech Edition) nie sięga więc pułapu RAV4 w najwyższej wersji wyposażenia.

Hybrydowa Kuga czy hybrydowa RAV4? Wybór nie jest łatwy, ale…

W obiektywnych kategoriach trudno wskazać zwycięzcę dlatego podsumowanie testu nie może być inne - Ford Kuga Hybrid i Toyota RAV4 Hybrid to samochody kierowane do różnych kierowców. Oba doskonale radzą sobie ze swoją główną misją - są oszczędne, przestronne i wygodne. RAV4 jest szybsza, ale bardziej komfortowa, za to Kuga u niejednego obudzi chęć do dynamicznej jazdy, mimo nieco słabszych osiągów. Toyota ma nowocześniejsze multimedia, ale Kuga - lepszy system audio. Toyota zużyje mniej paliwa w mieście, za to Ford popisuje się świetnym wyciszeniem na trasie. Można tak wymieniać i wymieniać. Złego wyboru w tej parze zwyczajnie nie ma - sprowadza się on do indywidualnych preferencji.