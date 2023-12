Samochody z napędami hybrydowymi to już żadna nowość na rynku motoryzacyjnym. Hybrydy jednak możemy podzielić na kilka rodzajów. Obecnie funkcjonuje kilka skrótów określających typ napędu w samochodzie. Są to: ICE, BEV, PHEV, MHEV, albo HEV. Czy wiecie, co oznaczają wszystkie z nich i jak działają różne napędy hybrydowe?