Reklama

Nowy Nissan X-Trail to już czwarta generacja samochodu, który przez ostatnie dwie dekady przepoczwarzył się z mało urodziwego, ale funkcjonalnego auta terenowego w eleganckiego SUV-a z bogatym wyposażeniem, nowoczesnym wzornictwem i jakością wykonania godną producentów ocierających się o segment premium.

Nowy Nissan X-Trail ma wszystkie cechy, które mogą spowodować dużo zamieszania w segmencie SUV D, gdzie przez ostatnie lata mocno rozpychały się takie modele jak Honda CR-V, Peugeot 5008, Toyota RAV4 czy Skoda Kodiaq. Tymczasem Nissan X-Trail miał swoje wierne grono odbiorców, ale pozostawał w cieniu. W końcu pojawiła się okazja, żeby zabłysnąć i ukraść show.

Nowy Nissan X-Trail zaskakuje nowym wyglądem. To elegancki SUV

Reklama

Nissan X-Trail czwartej generacji prezentuje się bardzo nowocześnie i dynamicznie. Ostre kształty i śmiałe linie nadają modelowi statecznego i atletycznego wyrazu, przez które nie sposób pomylić go z innym modelem oferowanym przez Japończyków. Przednią część nadwozia ozdobiono efektownymi, wąskimi reflektorami wtopionymi w zderzak. Światła dzienne połączono z kierunkowskazami i poprowadzono wzdłuż linii wyznaczonej pokrywą silnika.

Muskularne nadkola podkreślają charakter samochodu i przypominają o terenowych genach modelu, które w najnowszej odsłonie odgrywają już znacznie mniejszą rolę. Stąd obecność 20-calowych felg i niskoprofilowych opon dających jasny sygnał, jakie jest przeznaczenie nowej generacji. Dla podkreślenia elegancji plastikowe elementy nadwozia zrównoważono srebrnymi wstawkami o satynowym wykończeniu i chromowanymi akcentami.

Nowy Nissan X-Trail ma teraz 4680 mm długości, 2065 mm szerokości i 1725 mm wysokości, a rozstaw osi to 2705 mm. W wyglądzie nadwozia można znaleźć wiele konotacji z mniejszym modelem Qashqai. Oba samochody współdzielą nawet tę samą platformę podłogową CMF-C, która na potrzeby X-Traila odpowiednio zmodyfikowana.

Reklama

Nowy Nissan X-Trail to popis zdolności projektantów

Pudełkowate nadwozia typu SUV są zawsze ogromnym wyzwaniem dla projektantów, którzy za wszelką cenę starają się zmniejszyć opory powietrza. W Nissanie X-Trail styliści przygotowali kilka zaskakujących rozwiązań, które poprawiają przepływ powietrza.

Kluczowymi elementami są owiewki 3D nad przednimi kołami, aktywna przesłona wlotu powietrza do komory silnika, specjalny kształt przedniego słupka, osłony podwozia sterujące przepływem powietrza pod samochodem oraz unikatowe wloty powietrza z przodu, które precyzyjnie kierują strumień powietrza na boki pojazdu. Czytając opis zaawansowanych zabiegów inżynieryjno-stylistycznych można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia ze sportowym bolidem.

Nowy Nissan X-Trail zaskakuje kolorami i jakością wykończenia

Klienci nie powinni narzekać na możliwości personalizacji wyglądu nowego X-Traila. Nissan wprowadził do oferty 10 kolorów nadwozia oraz 5 dwukolorowych połączeń. W sumie konfigurator umożliwia wybór jednej z 15 kombinacji. Wnętrze modelu to kolejny dowód na to, że nowy model jest jeszcze bardziej wyrafinowany.

Materiały wykończeniowe oraz kontrastująca, pikowana skóra w karmelowym odcieniu sprawia wrażenie, że mamy do czynienia z samochodem ocierającym się o segment premium. Gdyby na kierownicy zamienić znaczek Nissana na Infiniti, nikt nie miałby pretensji.

Przyjemne w dotyku materiały i miękkie tworzywa znalazły się nie tylko tam, gdzie sięga wzrok. Japońska marka przez ostatnie lata solidnie odrobiła lekcje z oczekiwań europejskich klientów. Nie bez znaczenia jest tutaj doświadczenie wyniesione z wieloletniego aliansu Nissana z marką Renault.

Nowy Nissan X-Trail jest naszpikowany technologią, ale z umiarem

Nowy X-Trail poczynił również technologiczny skok pod względem wyposażenia w kabinie. W tej kwestii wielu producentów próbuje uszczęśliwić pasażerów ponad miarę - usuwa klasyczne przyciski i montuje potężne ekrany dotykowe, których obsługa nastręcza więcej problemów niż pożytku.

Nissan podszedł do tematu zdroworozsądkowo. Są dwa duże wyświetlacze, a jeden z nich to system multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej 12,3 cala. Jest obsługa Apple CarPlay i Android Auto, która dzisiaj jest już standardem rynkowym nawet w najtańszych modelach. Jednak najważniejsze w tym wszystkim jest to, że jakimś cudem udało się zachować fizyczne przyciski i pokrętła, które pozwalają w mgnieniu oka uzyskać dostęp do najważniejszych funkcji.

Kolejny wielki plus dla projektantów Nissana za montaż dwóch standardów złącza USB. Wielu producentów montuje już tylko wejścia w standardzie USB-C, a tymczasem jeszcze wiele urządzeń korzysta ze starszego typu A.

Nowy Nissan X-Trail oferuje dwa lub trzy rzędy siedzeń

Nowy X-Trail jest jeszcze bardziej przestronny. W pierwszym i drugim rzędzie siedzeń nawet bardzo wysokie osoby nie będą polerować głowy o podsufitkę, a kolana nie będą ocierać o oparcia foteli. Tylna kanapa oferuje regulowany kąt oparcia oraz możliwość przesuwania w zakresie 220 mm. Dzięki temu komfort jest daleki od przesiadywania na taborecie. Przy okazji warto wspomnieć o trzeciej strefie klimatyzacji z nawiewami na tył.

Samochód jest dostępny w wersji 5- lub 7-osobowej, ale w przypadku większego wariantu trzeci rząd foteli trzeba traktować jako miejsce dla dzieci. Zajmowanie miejsca w ostatnim rzędzie wymaga gibkości podwórkowego kota. Docenić należy dostęp do tylnej kanapy za sprawą drzwi, które otwierają się pod kątem 89 stopni.

Pojemność bagażnika jest uzależniona wybranej wersji oraz konfiguracji tylnej kanapy. Producent podaje 585 l w sytuacji, gdy tylna kanapa jest ustawiona w środkowym położeniu, a oparcie jest lekko pochylone.

Nowy Nissan X-Trail z dwoma silnikami, ale 85 proc. klientów wybiera hybrydę

Nissan X-Trail trafia na polski rynek z dwoma wariantami silnikowymi do wyboru. Podstawowa wersja ma pod maską turbodoładowany silnik benzynowy 1.5 ze zmiennym stopniem sprężania. Oferuje 163 KM (300 Nm) i napędza przednią oś za pośrednictwem bezstopniowej skrzyni biegów Xtronic. Jednostka napędowa jest wspomagana przez 12-woltową instalację miękkiej hybrydy. Podczas przyspieszania można uzyskać dodatkowy moment obrotowy o wartości do 6 Nm.

Polski oddział Nissana poinformował, że zainteresowanie klientów powyższą wersją jest niszowe. Aż 85 proc. zamówień dotyczy wersji z rewolucyjnym napędem hybrydowym e-Power. To zupełnie nowe rozwiązanie, które już wcześniej mieliśmy okazję sprawdzić w modelu Qashqai. To zupełnie inna technologia niż w hybrydach produkowanych przez Toyotę.

Nowy Nissan X-Trail z silnikiem e-Power i napędem e-4ORCE, jak się prowadzi?

Technologia e-Power to szeregowa hybryda, w której napęd trafia na koła bezpośrednio z silnika elektrycznego o mocy 204 KM, z pominięciem jednostki spalinowej. Oferta modelu X-Trail zawiera jeszcze wersję e-Power napędzaną na cztery koła (e-4ORCE). Wtedy pojawia się jeszcze jedna jednostka elektryczna o mocy 136 KM zainstalowana przy tylnej osi. Łączna moc systemowa wynosi wtedy 213 KM. W obu przypadkach całość uzupełnia silnik spalinowy 1.5 (158 KM), który nie napędza samochodu tylko służy do wytwarzania energii elektrycznej i ładowania niewielkiego akumulatora (2 kWh).

Takie rozwiązanie daje namiastkę jazdy samochodem elektrycznym. Moment obrotowy dostępny w maksymalnej wartości praktycznie od momentu rozpoczęcia jazdy rozwija się bardzo płynnie. W wersji napędzanej wyłącznie na przednią oś kierowca ma do dyspozycji 330 Nm, a w wariancie 4x4 drugi silnik generuje dodatkowe 195 Nm.

Reakcja na gaz jest bardzo dynamiczna - jak w elektryku, a sprint od 0 do 100 km/h trwa zaledwie 7 sekund. Warto wspomnieć, że prędkość maksymalna została ograniczona do 180 km/h. Jednak w tym modelu nie chodzi o ściganie się na prostej tylko płynność i komfort jazdy. X-Trail spełnia powyższe wymagania na piątkę. Kolejnym punktem przewagi nad rozwiązaniami stosowanymi u konkurencji jest brak charakterystycznego odgłosu silnika znanego z przekładni CVT. Pasażerowie mogą podróżować w błogiej ciszy.

Nowy Nissan X-Trail z napędem e-Power, ile zużywa paliwa?

Kiedy układ napędowy modelu X-Trail przechodzi z trybu elektrycznego w tryb ładowania akumulatora, słychać delikatny pomruk dochodzący z komory silnika. Jednak już po kilku kilometrach nie zwraca się na to uwagi. Zużycie paliwa deklarowane przez producenta wynosi 5,8-5,9 l/100 km dla wersji z napędem na przednią oś oraz 6,3-6,4 l/100 km dla wariantu z napędem e-4ORCE.

Są to bardzo realne wartości, które są możliwe do osiągnięcia poprzez spokojną jazdę z poszanowaniem ograniczeń prędkość. Biorąc pod uwagę gabaryty oraz bogate wyposażenie dużego SUV-a - to bardzo dobry wynik.

Nowy Nissan X-Trail z napędem 4x4, jak działa e-4ORCE?

Pierwsze generacje Nissana X-Trail były chwalone za skuteczny napęd na cztery koła i właściwości jezdne poza utwardzonymi szlakami. W nowym wcieleniu zachowano wysoki prześwit (198 mm), ale zniknął wał napędowy. Zamiast tego zamontowano dodatkowy silnik przy tylnej osi. Dlatego napęd na cztery koła w nowym modelu trzeba traktować raczej w kategoriach rekreacyjnych. Co ciekawe, silnik elektryczny uzyskuje odpowiednią siłę napędową na tylnej osi 10 tys. razy szybciej niż mechaniczny układ napędu na cztery koła.

Mimo tych zmian X-Trail bez większych problemów poradzi sobie ze śliską, błotnistą, luźną nawierzchnią oraz na głębokich wybojach. Bez większych obaw można się nim poruszać po rozmokłej drodze w lesie lub ośnieżonych, pagórkowatych trasach w pobliżu kurortów narciarskich. Poradzi sobie na tyle, na ile pozwoli mu szosowy bieżnik w oponach.

Poza asfaltem doskonale spisuje się system kamer 360, a podczas jazdy na wzniesieniach sytuację ratuje kamera zamontowana w osłonie chłodnicy.

Nowy Nissan X-Trail w polskich salonach, ile kosztuje?

Nissan X-Trail jest dostępny w polskich salonach od 181 500 zł. Tyle kosztuje wersja z silnikiem spalinowym 1.5 V-CT MHEV (163 KM) XTRONIC 2WD w wariancie 5-osobowym z wyposażeniem N-Connecta. Za dodatkowy rząd foteli trzeba dopłacić 4 tys. zł. Najdroższa wersja wyposażenia Tekna z tym silnikiem kosztuje od 199 850 zł.

Najtańszy wariant z układem napędowym e-Power (204 KM) i napędem na przednie koła kosztuje od 196 200 zł w wyposażeniu N-Connecta, a w wersji Tekna od 215 550 zł. Nissan X-Trail z silnikiem e-Power i napędem e-4ORCE (213 KM) kosztuje od 206 200 zł (N-Connecta). Droższy wariant (Tekna) jest dostępny od 225 550 zł. Najdroższe warianty w cenniku kosztują od 210 200 zł (N-Connecta) lub od 228 550 zł (Tekna).

Podstawowe wyposażenie N-Connecta obejmuje m.in.: 18-calowe felgi ze stopu metali lekkich, przyciemniane szyby tylne, relingi dachowe, światła przednie FULL LED, system multimedialny NissanConnect z 12,3-calowym ekranem dotykowym, trójstrefowa klimatyzacja automatyczna, inteligentny system kamer 360, cyfrowe zegary z wyświetlaczem TFT 12,3-cala.

Topowa wersja wyposażenia Tekna obejmuje następujące elementy: 19-calowe felgi ze stopu metali lekkich, światła przeciwmgielne LED, system audio BOSE, system ProPILOT Assist, wyświetlacz head-up 10,8-cala, inteligentny asystent automatycznego parkowania ProPILOT Park (w wersji e-POWER), elektryczne i bezprzewodowe sterowanie klapy bagażnika.

W zależności od wybranego lakieru klient będzie musiał dopłacić od 3 200 zł za lakier metaliczny do aż 6 200 zł za lakier dwukolorowy. Dopłata za pakiet Premium obejmujący panoramiczne okno dachowe i skórzaną tapicerkę kosztuje 17 100 zł.

Nowy Nissan X-Trail, dla kogo jest ten model?

Nowy Nissan X-Trail spełni oczekiwania osób poszukujących oszczędnego i rodzinnego SUV-a wyposażonego we wszystkie aktualne nowinki techniczne. Ciekawy wygląd, bogate wyposażenie i nowoczesna technologia napędowa mogą przekonać do siebie sceptyków, którzy do tej pory nie zaglądali do salonów japońskiej marki.

Japoński SUV przekonuje komfortem jazdy i praktycznością, którą uzupełnia nieskomplikowany, ale bardzo skuteczny napęd na cztery koła. Samochód nie jest tani, ale dotychczasowe wybory klientów (85 proc. wybrało najdroższą wersję e-Power e-4ORCE) pokazują, że cena nie jest barierą nie do przeskoczenia. Wszystko wskazuje na to, że X-Trail będzie częstym widokiem na polskich drogach.

Nowy Nissan X-Trail – dane techniczne