Renault Arkana przełamuje schemat i sprawia, że dotychczas dostępne dla nielicznych, motoryzacyjne "haute couture", w końcu będzie w zasięgu ręki statystycznego Kowalskiego. Oczywiście pod warunkiem, że zarabia trochę powyżej przeciętnej krajowej, ale w ramach kariery nie musi jeszcze regularnie odwiedzać pól golfowych, uprawiać crossfitu i mieszkać w apartamentowcu.

Renault Arkana przyciąga spojrzenia niebanalną stylistyką, a pod maską skrywa sprawdzone i niedrogie rozwiązania. Francuzi pokazują, że kompaktowy SUV z dynamicznym nadwoziem coupe nie musi kosztować 200-300 tys. zł. Sprawdzamy, czy w tym przypadku bycie modnym może oznaczać równocześnie bycie praktycznym.

Renault Arkana i konkurencja

Koncepcja SUV-a o nadwoziu coupe to rynkowa nisza spopularyzowana przez BMW X6 i Mercedesa GLE Coupe. Później zapotrzebowanie rynkowe okazało się na tyle duże, że powstały mniejsze modele, znów w segmencie premium: Audi Q2 czy BMW X2. Zupełnie niedawno przyszedł czas na przedstawiciela tego segmentu wśród marek popularnych. Zadania podjęło się Renault i na razie trudno wyszukać bezpośrednią konkurencję dla Arkany. Jednak co rusz pojawiają się nowe modele w zbliżonych kategoriach wagowych, czego przykładem może być Toyota C-HR czy Volkswagen Taigo.

Renault Arkana i Captur, czym się różnią?

Renault Arkana szybko znalazło swoich odbiorców na rynku i zaskakująco szybko ugruntowało pozycję w gamie modelowej Renault. Po niedługim czasie od debiutu model wskoczył na sam szczyt listy przebojów francuskiego producenta, pozostawiając w tyle model Captur, od którego pożyczył płytę podłogową. Na szczęście dla włodarzy francuskiej marki nie była to bratobójcza walka.

Wprowadzenie Renault Arkana na europejski rynek nie było pochopną decyzją. Samochód o podobnym wyglądzie, ale zbudowany na platformie Dacii Duster zadebiutował już wcześniej w Rosji i na rynkach wschodnich, a w Korei występuje nawet ze znaczkiem Samsunga.

Klienci w Europie oczekują zupełnie innego poziomu komfortu i wykonania wnętrza. Stąd decyzja o zbudowaniu "europejskiej" Arkany na modułowej platformie CMF (Clio i Captur). Inżynierowie rozciągnęli rozstaw osi z 2639 mm (w modelu Captur) do 2721 mm. Pozostałe gabaryty wyraźnie odróżniają Arkanę od mniejszego brata. SUV o nadwoziu coupe ma 4545 mm długości i 1820 mm szerokości. Dla porównania Captur ma 4227 mm długości i 1797 mm szerokości.

Renault Arkana ma pojemne i wygodne wnętrze, pojemność bagażnika

Różnica jest zauważalna zaraz po zajęciu miejsca w przednim lub tylnym rzędzie foteli. W Arkanie jest więcej miejsca niż w Capturze, a do tego mimo opadającej linii nadwozia nie ma problemu z miejscem nad głową. Przynajmniej dla pasażerów o wzroście do 1,85 m. Wyżsi pasażerowie mogą już wycierać głową o ciemną podsufitkę. Narzekać można tylko na zbyt krótkie podparcie ud, co daje się we znaki podczas długich podróży. Przy dwóch pasażerach z tyłu miejsca na szerokość jest sporo, a wysuwany podłokietnik pozwala wygodnie podeprzeć łokcie.

Wersja wyposażenia R.S. Line w przypadku Arkany serwuje wiele sportowych smaczków w kabinie pasażerskiej. Począwszy od lekko wyprofilowanych przednich foteli, przez czerwone przeszycia i plastik przypominający włókno węglowe. Producent nie zaburzył równowagi serwując te dodatki. Dzięki temu wnętrze Arkany jest bardzo wygodne, a do tego funkcjonalne. Co do jakości wykończenia wnętrza trudno mieć zastrzeżenia. Dużym plusem jest bardzo dobre wyciszenie wnętrza. Dopiero przy prędkościach autostradowych hałas zaczyna docierać do kabiny.

Cyfrowe zegary i charakterystyczny tablet zamontowany w centralnej części kokpitu to już dobrze znane rozwiązania dostępne w modelach Renault od kilku lat. Poprzez 9,3-calowy ekran dotykowyt można obsługiwać radio, multimedia i nawigację. Natomiast przyciski i pokrętła najważniejszych urządzeń pozostawiono w starym stylu. Dzięki temu szybko można jednym ruchem ręki ustawić temperaturę klimatyzacji i kierunek nadmuchu, podgrzewane fotele (i kierownicę).

Największą obawą klientów w przypadku SUV-ów o nadwoziu coupe jest ilość miejsca w bagażniku. Renault Arkana oferuje 510 litrów. To wynik, który zaspokoi nawet potrzeby rodzinnego podróżowania. System obniżanej podwójnej podłogi pozwala wpakować większe przedmioty.

Renault Arkana z silnikiem 1.3 od Mercedesa i Dacii

Renault Arkana skrywa pod maską turbodoładowany silnik benzynowy 1.3 TCe. Wiele osób nadal będzie przecierać oczy z niedowierzania, ale z niewielkiej jednostki udało się wydobyć 160 KM maksymalnej mocy oraz 270 Nm momentu obrotowego. Oprócz francuskiej marki ten sam silnik można spotkać w samochodach produkowanych przez Dacię i Mercedesa. W ofercie jest jeszcze słabszy wariant o mocy 140 KM, ale warto dopłacić 4 tys. zł, żeby cieszyć się większą mocą. Wszystkie wersje są napędzane wyłącznie na przednią oś, a napęd 4x4 nie jest dostępny nawet za dopłatą.

Jednostka pracuje żwawo i bardzo sprawnie radzi sobie z masą pojazdu wynoszącą 1347 kg. Jednak szybko można odnieść wrażenie, że jej zapędy skutecznie gasi dwusprzęgłowa, 7-biegowa skrzynia EDC – jedyny dostępny wariant skrzyni biegów. Przekładnia ma tendencje do zbyt długiego „myślenia”. Jedną szansą na przyspieszenie czasu reakcji jest użycie łopatek przy kierownicy do natychmiastowej zmiany biegów.

Renault Arkana z silnikiem mild hybrid 140 KM, ile zużywa paliwa?

Wbrew pozorom wysilona jednostka zamontowana pod maską sporego SUV-a ma bardzo ograniczony apetyt na paliwo. Wystarczy spokojna jazda poza miastem, a komputer pokazuje wyniki poniżej 6 l/100 km. Dynamiczna jazda w mieście wiąże się ze spalaniem w okolicach 7-7,5 l/100 km. To bardzo dobre wartości, w których spory udział ma 12-woltowy układ miękkiej hybrydy. Rozwiązanie wykorzystuje silnik elektryczny zintegrowany z rozrusznikiem do wspomagania jednostki spalinowej podczas ruszania i przyspieszania. Podczas zatrzymywania się i postoju, np. na światłach, jednostka spalinowa jest możliwie często wyłączana. W ten sposób, kropelka po kropelce udaje się zaoszczędzić paliwo w baku.

Renault Arkana ma sportowy wygląd, ale jak jeździ?

Jaskrawy kolor nadwozia, sportowe akcenty wersji R.S Line i potężne felgi mogą sugerować, że Renault miało ambicje, żeby stworzyć sportowego SUV-a o nadwoziu coupe. Jednak rzeczywistość jest zupełnie inna. Arkana ma bardzo mocno wspomagany elektrycznie układ kierownicy, a zawieszenie dość miękko wybiera nierówności, ale na jego plus trzeba zaznaczyć, że nie doprowadza do mocnych przechyłów w zakrętach. Jedynie 18-calowe koła mogą dawać lekkie poczucie "twardości" zawieszenia.

Już na wstępie trzeba mieć świadomość, że Renault Arkana mimo wyglądu nawet w wersji R.S. Line nie jest sportowym coupe z nadwagą, spełniającym się wśród górskich, asfaltowych przełęczy. Nawet przełączenie systemu "My Sense" w tryb Sport, który wyostrza reakcję pedału gazu i usztywnia pracę układu kierowniczego nie zmienia charakteru tego modelu. To po prostu bardzo przyzwoity i praktyczny miejski SUV, który równie dobrze sprawdzi się podczas dłuższych międzymiastowych podrózy.

Renault Arkana, cena i wyposażenie w Polsce

Renault Arkana jest dostępne w polskich salonach od 121 900 zł w wersji z silnikiem mild hybrid 140 EDC. W porównaniu z Capturem jest to zupełnie inny przedział cenowy (dostępny od 81 500 zł), ale jeszcze do niedawna w ofercie francuskiej marki występował model Kadjar, który cenowo był pozycjonowany dużo bliżej, ale zakończył żywot na rzecz nadchodzącego modelu Austral, który mieliśmy okazję całkiem sprawdzić.

Model Arkana w wersji wyposażenia Equlibre z silnikiem mild hybrid 140 EDC kosztuje 121 900 zł, ale producent oferuje alternatywnie napęd E-Tech full hybrid 145 za 129 900 zł. W tym wariancie nie jest dostępna wersja ze wzmocnionym, 160-konym silnikiem. W wersji Equilibre znajdziemy następujące wyposażenie: klimatyzacja automatyczna, karta Renault Hands Free z odblokowaniem przy zbliżeniu, system kontroli bezpiecznej odległości (DW), system rozpoznawania znaków drogowych (TSR), aktywny system wspomagania nagłego hamowania (AEBS), system utrzymywania pasa ruchu (LKA), kamera cofania, wspomaganie parkowania tył, system easy link z 7” ekranem (6 głośnikami i funkcją replikacji smartfona), zespół zegarów z 4,2” wyświetlaczem kolorowym TFT (mild hybrid), zespół zegarów z 7” wyświetlaczem kolorowym TFT (w wersji E-Tech full hybrid), reflektory przednie Full LED, 17” felgi aluminiowe.

Wersja Techno jest dostępna w trzech wersjach silnikowych. Podstawowa jednostka mild hybrid 140 EDC kosztuje od 132 900 zł, mocniejsza mild hybrid 160 EDC od 136 900 zł, a hybrydowa E-Tech full hybrid 145 od 140 900 zł. W ramach wersji wyposażenia Techno są dostępne wybrane elementy wersji Equilibre oraz: system multi-sense, funkcja zmiany świateł mijania na drogowe (AHL), system ostrzegania o nadmiernej prędkości (OSP/TSR), system kontroli martwego pola (BSW), system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem (RCTA), system easy link 9.3” z nawigacją, wspomaganie parkowania przód / tył, zespół zegarów z 10,25” kolorowym wyświetlaczem TFT, ładowarka indukcyjna, tapicerka materiałowa z elementami skóry TEP, przyciemniane tylne szyby, 18” felgi aluminiowe.

Wersja R.S Line jest dostępna tylko z silnikami mild hybrid 140 i 160 EDC, które kosztują 144 900 i 148 900 zł. Wyposażenie standardowe R.S. Line obejmuje wybrane elementy wersji Techno, a także: elektrochromatyczne bezramkowe lusterko wewnętrzne, elektryczna regulacja foteli przednich, podgrzewane przednie fotele, skórzana kierownica, aktywny regulator prędkości stop&go (ACC STOP&GO), wspomaganie parkowania bok + system easy park assist, tapicerka Alcantara łączona ze skórą TEP w kolorze czarnym, z czerwonymi akcentami, pakiet stylistyczny wnętrza R.S. Line, pakiet stylistyczny nadwozia R.S. Line, 18” felgi aluminiowe, lakier metalizowany pomarańczowy Valencia.

Topowa wersja E-Tech engineered jest dostępna wyłącznie z napędem hybrydowym E-Tech full hybrid 145. Auto w takim wydaniu jest dostępne od 154 900 zł. Na liście wyposażenia obejmuje wybrane elementy wyposażenia R.S. Line oraz: 18” felgi aluminiowe silverstone grafitowe, dolne osłony zderzaków w kolorze czarnym, końcówki wydechu w kolorze złotym, listwa F1 w kolorze złotym, czarne logotypy Renault, czarna osłona chłodnicy, spoiler na tylnej klapie w kolorze czarnym, oznakowanie zewnętrzne E-Tech engineered, tapicerka Alcantara łączona ze skórą TEP w kolorze czarnym, ze złotymi akcentami.

