Renault świętuje w tym roku 50. urodziny jednej z największych legend w swojej historii. Dlatego od kilku tygodni pojawiają się nowe informacje o kolejnym wcieleniu Renault 5 i jego ekstremalnych wersjach. Samochód w nowej odsłonie trafi już w przyszłym roku do produkcji. Tymczasem również w tym roku wypadają 40. urodziny premiery ekstremalnej wersji Turbo. Z tej okazji Francuzi przygotowali coś specjalnego.

Renault podgrzewa atmosferę wokół nowego samochodu do czerwoności. Kilka dni temu pojawiły się pierwsze zdjęcia zdradzające pierwsze szczegóły ekstremalnego konceptu nawiązującego do wersji Turbo. Teraz przyszedł czas na odsłonięcie pierwszych zdjęć prototypu - Renault R5 Turbo 3E.

Renault R5 Turbo 3E to elektryczny hołd dla klasyków - Turbo 1 i Turbo 2

Renault R5 Turbo 3E już na pierwszy rzut oka zdradza inspirację legendarnymi poprzednikami produkowanymi w latach 80. Chodzi oczywiście o Renault 5 Turbo i Turbo 2, które pojawiając się na ulicach regularnie przyprawiały wszystkich fanów motoryzacji o szybszą akcję serca.

Koncepcyjny model bardzo podobne kształty jak protoplasta, co nie jest zaskoczeniem. Prototypowe auto jest bardzo szerokie - 202 cm. To o 27 cm więcej od pierwszej generacji Turbo. Długość koncepcyjnego samochodu to 401 cm, a wysokość to 132 cm. Całość postawiono na 19-calowych obręczach przednich i 20-calowych obręczach z tyłu.

Tylne, mocno poszerzone błotniki mają takie same wloty powietrza jak oryginał. Nie zabrakło ich również w przednim zderzaku. Nie pełnią tam funkcji dekoracyjnej tylko poprawiają chłodzenie i siłę docisku nadwozia. Jednym z charakterystycznych akcentów w wyglądzie nadwozia są kwadratowe światła przeciwmgłowe. Jest to również ukłon w kierunku dawnych czasów. Wszystkie elementy oświetlenia wykorzystują oszczędną i wydajną technologię LED. W przednim wlocie powietrza umiejscowionym w pokrywie silnika zamontowano gniazdo do ładowania.

Renault R5 Turbo 3E to następca kultowego Turbo 2

"Trójka" w nazwie modelu nie jest dziełem przypadku. To wyraźny znak, że koncept jest kontynuacją klasycznego Renault 5 Turbo 2. Z tą różnicą, że nowy samochód został przystosowany do aktualnych realiów i motoryzacyjnych trendów, o czym informuje literka "E" oznaczająca napęd elektryczny.

W modelach sprzed czterech dekad dach i drzwi wykonano z odlewu lekkiego aluminium, a błotniki z tworzyw sztucznych. Nadwozie wersji koncepcyjnej również wykorzystuje lekkie i wytrzymałe materiały, ale tym razem jest to włókno węglowe. Dla obniżenia wagi szyby zamontowano szyby z tworzywa sztucznego – pleksiglasu.

Renault R5 Turbo 3E, elektryczny silnik i tylny napęd

Mając za przodka Renault 5 Turbo, w nowym modelu nie mogło zabraknąć najlepszego, sportowego DNA. Napęd trafia w całości na tylną oś za sprawą dwóch silników elektrycznych. Łączna moc takiego zestawu to 380 KM i 700 Nm maksymalnego momentu obrotowego. To ponad dwa razy więcej niż w spalinowych wcieleniach Renault 5 Turbo – poprzednie generacje miały skrywały pod maską zaledwie 160 KM.

Z dzisiejszej perspektywy osiągi nie były oszałamiające, ale wówczas Renault mogło grać w jednej lidze z niektórymi supersamochodami. Dla przykładu produkowane w tamtych czasach Ferrari 208 GTB oferowało zaledwie 155 KM maksymalnej mocy. Koncepcyjny model oferuje osiągi, które znów mogą zaskakiwać.

Zwłaszcza, że sportowy elektryk rozpędza się od 0 do 100 km/h w 3,5 sekundy. To wartość nadal zarezerwowana dla sportowych i supersportowych samochodów. Prędkość maksymalna podawana przez producenta to 200 km/h, a pojemność akumulatorów trakcyjnych wynosi 42 kWh.

Renault R5 Turbo 3E to ukłon w kierunku lat 80. i gier wideo

Koncepcyjny samochód jest mocno zakorzeniony w klimacie lat 80. i gier wideo. Nawiązanie do gry Cyberpunk 2077 nie jest w tym przypadku nadużyciem. Na nadwoziu pokrytym maskującą teksturą zainstalowano diody w kolorze niebieskim, różowym i żółtym. Tworzą świecące i migające pasy, w momencie kiedy samochód driftuje.

W kabinie również nie brakuje nawiązania do świata gier wideo. Wnętrze pomieści tylko dwóch pasażerów, a na fotelach i desce rozdzielczej pojawiły się podobne akcenty kolorystyczne jak na nadwoziu. Deska rozdzielcza składa się z dziesięciu cyfrowych wyświetlaczy prezentujących różne parametry samochodu w kultowym 8-bitowym stylu. Oczywiście w tym dziele nie ma w tym przypadku, gdyż w klasycznej wersji Renault 5 Turbo znajdowała się identyczna liczba zegarów. Z tą różnicą, że analogowych.

Jedną z ciekawostek jest brak przycisku "start" uruchamiającego silnik elektryczny. Zamiast tego znajdziemy przycisk "free play", który będzie uruchamiać maszynę.

Renault R5 Turbo 3E dostępne w technologii blockchain

Nowe Renault R5 Turbo 3E będzie miało swój odpowiednik w wirtualnym świecie. Cyfrowa wersja modelu będzie dostępna w grach dostępnych w ramach technologii "Web3", czyli zdecentralizowanej sieci internetowej, w której serwisy i platformy korzystają z technologii blockchain.

Nowe Renault 5 zadebiutuje w Paryżu

Oficjalna premiera nowego Renault R5 Turbo 3E odbędzie się 25 września podczas konkursu elegancji Chantilly Arts et Élégance 2022, a od 17 października zadebiutuje podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu.

Standardowa wersja Renault 5 pojawi się w produkcji już w przyszłym roku, a tymczasem losy ekstremalnego konceptu nie są jeszcze znane. Protoplastów R5 Turbo 3E produkowano seryjnie, ale w bardzo limitowanym nakładzie. Pierwsze Renault 5 Turbo wyszło z fabryki w nakładzie 1820 sztuk, a druga generacja liczyła 3167 sztuk.