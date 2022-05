Reklama

Renault Scenic z wysokiego vana zmieni się w crossovera o awangardowym nadwoziu. To kolejna rewolucja w historii producenta. Kurtyna opadła podczas tajnego pokazu w Paryżu. Embargo przestało obowiązywać i oto pierwsze wrażenia…

Scenic Vision serwuje nam niespotykane dotąd w autach Renault proporcje. Dwubarwna sylwetka z ostro pochyloną kabiną i niską linią szyb bardziej przypomina przyczajone coupe z piątką drzwi niż SUV-a. Stoi na szeroko rozstawionych 21-calowych (!) kołach, jakby w każdej chwili był gotów wbić się w zakręt. Dolne listwy drzwi oraz przednie i tylne osłony podwozia mają matowe wykończenie typowe dla pochodzącego z recyclingu włókna węglowego.

Na osobny akapit zasługują obręcze kół wyposażone w specjalne klapki optymalizujące właściwości aerodynamiczne. Kiedy samochód jest w ruchu (powyżej prędkości 10 km/h), klapki zamykają się, by usprawnić przepływy powietrza. Kiedy tylko prędkość spada poniżej 10 km/h, klapki otwierają się dla chłodzenia układu hamulcowego. Koła są wyposażone w dodatkowy mechanizm, który poziomuje logo umieszczone na obręczy, aby zawsze znajdowało się w pozycji pionowej, kiedy Scenic jest w ruchu. Niczym w modelach Rolls Royce...

Renault Scenic nowej generacji zostanie crossoverm

Show zaczyna się po dotknięciu małego logo marki. Czujnik komunikuje się z kamerką niczym w telefonie, po chwili samochód rozpoznaje kierowcę. Kliknięcie i drzwi otwierają się automatycznie. Nie ma środkowego słupka, stąd wsiadanie jest bajecznie wygodne. Szczególnie, że fotele ustawiono wyżej, jak w modnych obecnie crossoverach.

Renault Scenic i wnętrze z wyższej klasy, ładnie nas urządzili

W środku tak odważnie jeszcze nikt nie zaszalał. Deska rozdzielcza jest tak cienka, że niemal symboliczna. Kokonowe poduszki powietrzne zostały schowane w fotelach. Miejsca jest mnóstwo niczym w limuzynie o dwie klasy wyżej. Płaska podłoga powstała z tworzywa pochodzącego w 100 proc. z recyklingu odpadów spożywczych i przemysłowych (45 proc. - butelki po mleku, 55 proc. - przewody z tworzywa).

Scenic Vision jest wyposażony w ogromy wyświetlacz umieszczony na styku przedniej szyby i deski rozdzielczej, jak najbliżej linii horyzontu, by zapewnić kierowcy najlepszą widoczność. Wszystkie potrzebne informacje są prezentowane w dwóch różnych częściach ekranu, każda ma swojego adresata – kierowcę i pasażera.

Renault Scenic z panoramicznym wyświetlaczem na całą szybę i 10 mniejszych ekranów

Oprócz głównego wyświetlacza we wnętrzu znajdziemy także 10 małych ekranów widżetów, które można dowolnie konfigurować. Cztery widżety na desce rozdzielczej po prawej stronie kierownicy dają dostęp do muzyki, wideo, nawigacji czy ustawień temperatury. Pokazują też poziom zanieczyszczenia na zewnątrz oraz pomiar tętna kierowcy.

Dwa kolejne po lewej stronie umożliwiają wybór ustawienia automatycznej skrzyni biegów, blokowanie/odblokowywanie drzwi oraz prezentują poziom naładowania akumulatora i zasięg,

Pasażerowie z tyłu także mają swoje ekraniki. Dwa na konsoli środkowej i po jednym z lewej i prawej strony drzwi. Dzięki nim możliwa jest regulacja pozycji fotela, otwieranie/zamykanie drzwi, sterowanie szybami, ustawienie kolorów oświetlenia ambientowego czy wybór muzyka.

Nowe Renault Scenic na drogach w 2024 roku, jaki napęd?

Renault Scenic Vision to prototyp, ale pod względem stylistycznym w 99 proc. oddaje samochód produkcyjny, który trafi na rynek w 2024 roku. Nowy Scenic - jako samochód elektryczny i hybryda - będzie powstawać we Francji. Rozwiązania zastosowane na pokładzie pojawię się w autach seryjnych, jednak znacznie później. To będzie druga i trzecia faza rewolucji.

