Moskwicz ponownie będzie produkowany. Renault pozbyło się swoich aktywów w Rosji. Co dalej? Oto plany Francuzów i Rosjan na najbliższą przyszłość.

Najpierw gruchnęła wieść z Paryża. – Rada dyrektorów Grupy Renault zatwierdziła jednogłośnie podpisanie umowy o zbyciu 100 proc. udziałów w spółce Renault Russia, należących do Grupy, na rzecz miasta Moskwa oraz 67,69 proc. udziałów w AwtoWAZ na rzecz NAMI (Centralny Instytut Badawczo-Rozwojowy Pojazdów i Silników) – poinformował francuski koncern.

Renault zrywa z Rosją, jakie auta produkowali Francuzi?

Renault zastrzegło w umowie możliwość odkupienia swoich udziałów w AwtoWAZ przez sześć lat. Do tej pory francuski gigant zapewniał największej rosyjskiej spółce motoryzacyjnej m.in. platformy i układy napędowe. Moskiewski zakład produkował modele SUV (Duster i Captur) oraz terenowego Nissana Terrano na rynek rosyjski. Rocznie z taśmy zjeżdżało 180 tys. aut. Z kolei moskiewski instytut NAMI odpowiada m.in. za opracowanie modelu Aurus Senat, czyli opancerzonej limuzyny zbudowanej na potrzeby Władimira Putina.

Aktywa Renault sprzedane Moskwie za "symbolicznego rubla"

Szczegóły finansowe transakcji pozostają tajemnicą. Jednak rosyjski minister przemysłu i handlu Denis Manturow mówił wcześniej, że francuski koncern planuje sprzedać swoje rosyjskie aktywa za "symbolicznego rubla".

– Podjęliśmy dziś trudną, ale konieczną decyzję. Jest to decyzja świadcząca o pełnym poczuciu odpowiedzialności za 45 tys. naszych pracowników w Rosji, a jednocześnie zabezpieczająca wyniki Grupy i możliwość naszego powrotu do tego kraju w przyszłości, w odmiennym kontekście. Wierzę w zdolność Grupy Renault do przyspieszenia transformacji i przekroczenia celów średnioterminowych – oświadczył Luca de Meo, dyrektor generalny Grupy Renault.

Moskwicz wraca do produkcji w miejsce Renault, skąd części?

Strona rosyjska zdaje się mieć plan dla fabryk osieroconych przez Renault. Mer Moskwy Siergiej Sobianin ogłosił na swoim blogu, że władze miasta zdecydowały o wznowieniu produkcji samochodów osobowych pod marką Moskwicz. Ten ruch ma zapewnić pracę większości osób zatrudnionych w moskiewskiej fabryce.

– Zagraniczny właściciel postanowił zamknąć moskiewski zakład Renault. To prawda, ale nie możemy pozwolić, aby tysiące pracowników pozostało bez pracy – stwierdził Sobianin. – Postanowiłem przejąć fabrykę na własność miasta i wznowić produkcję samochodów osobowych pod historyczną marką Moskwicz. W 2022 otworzymy nową kartę w historii Moskwicza – podkreślił.

Moskwicz najpierw jako samochód spalinowy, a następnie elektryczny

Głównym partnerem technologicznym odrodzonej Fabryki Samochodów Osobowych w Moskwie będzie KAMAZ. W obliczu sankcji nałożonych na Rosję ministerstwo przemysłu ma pomóc w uruchomieniu własnej produkcji części do przyszłych aut reaktywowanej marki Moskwicz.

– W pierwszym etapie zostanie zorganizowana produkcja klasycznych samochodów z silnikiem spalinowym, a w dalszej perspektywie - samochodów elektrycznych – zapowiedział Sobianin.