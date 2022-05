Reklama

Mercedes Vision AMG jest niższy niż elektryczna limuzyna EQS o wysokości 1,5 m i korzysta z zupełnie nowej platformy AMG.EA opracowanej w mateczniku AMG w Affalterbach. To na niej powstaną kolejne modele EV o wysokich osiągach, czyli piekielnie szybkie auta na prąd. Ujawniony sportowiec będzie pierwszym. Ale po kolei…

Vision AMG na rogach karoserii ma rozstawione gigantyczne koła z centralną nakrętką - rozwiązaniem prosto ze świata aut wyścigowych. Patrzy na świat lampami LED w kształcie trójramiennej gwiazdy i szczerzy się podświetlanym grillem niczym rekin. Zdradza styl oraz technikę auta, które stanie w szranki z takim tuzem jak Porsche Taycan.

To będzie nowy Mercedes do walki z Porsche

Srebrne nadwozie z opadającą linią dachu przypomina kroplę wody. Wygląda futurystycznie, ale niezwykła forma nie jest jedynie pokazem fantazji designerów zapatrzonych w dawne auta wyścigowe z gwiazdą. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu doskonałej aerodynamiki. Przecież jedną z największych przeszkód w walce o elektryczny zasięg podczas szybkiej jazdy jest opór powietrza. Na jego przezwyciężenie typowy samochód elektryczny poświęca niemal 2/3 energii. Stąd też płaszczyzny karoserii ze zredukowanymi do minimum łączeniami.

Mercedes AMG z wnętrzem dla czterech osób

Mocno nachylony tył zamyka aktywny spojler, który wydłuża profil samochodu i jednocześnie poprawia docisk auta do drogi. Układ sześciu tylnych lamp przypomina rozgrzany do czerwoności okład wydechowy spalinowego AMG po szaleństwach na torze. Sportowe proporcje najlepiej widać z boku. Tylną oraz boczne szyby pokrywa ten sam srebrny kolor Alubeam, co karoserię. We wnętrzu przewidziano miejsce dla czerech osób.

Mercedes wprowadza elektryczny napęd przyszłości

A pod ekstrawaganckim nadwoziem kryje się wyrafinowana inżynieria. Wszystkie komponenty zespołu napędowego zostały opracowane całkowicie od podstaw: nie tylko sama platforma AMG.EA, ale i specjalny wysokowydajny akumulator trakcyjny oraz rewolucyjna technika napędu.

Potężne serce Vision AMG stanowi innowacyjny silnik o strumieniu osiowym, opracowany przez spółkę zależną Mercedesa – YASA. Dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji generuje on znacznie wyższą moc niż konwencjonalne jednostki elektryczne. Liczby? Te spece z AMG trzymają w tajemnicy. Jednak obraz wydajności dają parametry Mercedesa EQXX, który pokonał ponad 1000 km na jednym ładowaniu. Sprawność tego modelu wynosi 95 proc., czyli nawet do 95 proc. energii z akumulatora trafia na koła. W przypadku najbardziej wydajnego układu z silnikiem spalinowym parametr ten wynosi około 30 proc., a przeciętnego biegacza długodystansowego 50 proc.

Nowy Mercedes na rynku w 2025 roku

Kiedy nowość z gwiazdą Mercedesa zadebiutuje na drogach? - AMG wymyśla siebie na nowo - powiedział Philipp Schiemer, dyrektor generalny Mercedes-AMG. - Prezentując nowe studium, możemy teraz po raz pierwszy przybliżyć, jak będzie wyglądał transfer DNA AMG do całkowicie elektrycznej przyszłości – a wszystko zacznie się w 2025 r. - zdradził.