Hulajnogą elektryczną można jeździć z maksymalną prędkością do 20 km/h. Niedawno policjanci grupy Speed zatrzymali w Grudziądzu kierującego, który poruszał się takim sprzętem znacznie szybciej. Pędził 50 km/h, czyli o 30 km/h za dużo. Amator jednośladu na prąd nie miał kasku, czy ochraniaczy. Takie zachowanie to prosta droga do nieszczęścia.

Policja bije na alarm. - Przykłady niedawnych zdarzeń pokazują, że tego zjawiska nie można bagatelizować. Kierujący hulajnogami w tym roku uczestniczyli w 72 wypadkach drogowych, w których jedna osoba zginęła oraz 74 osoby ranne. Brali udział również w 166 kolizjach - wyliczył kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Hulajnogi elektryczne i plaga wypadków, policja rusza z akcją

Z danych policji wynika, że średnio w co trzecim zdarzeniu kierujący hulajnogami elektrycznymi byli sprawcami - 26 wypadków i 73 kolizje.

- Sezon na jednoślady w pełni, stąd ogólnopolska akcja "Jednośladem bezpiecznie do celu" i prośba o bezpieczną jazdę - wyjaśnił.

Policjant przypomina jednocześnie, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem, a jej użytkownik to kierujący. Dlatego wiążą się z tym zarówno przywileje, jak i obowiązki. - Bardzo ważne jest, aby osoby poruszające się na e-hulajnogach korzystały z właściwych części drogi - podkreślił przedstawiciel KGP.

- Kierujący e-hulajnogami są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, tym bardziej powinni dbać o swoje bezpieczeństwo. Ich zachowanie na drodze ma też znaczący wpływ na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych, dla których potrącenie przez rozpędzoną hulajnogę może skończyć się dotkliwymi obrażeniami - wskazał.

Hulajnoga elektryczna, czyli dozwolona prędkość i którą drogą można jechać?

Żeby nie podpaść policji jadąc hulajnogą elektryczną należy korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. A dopuszczalna prędkość to 20 km/h.

W przypadku gdy nie ma drogi dla rowerów czy pasa ruchu dla rowerów wtedy na hulajnodze elektrycznej można jechać po jezdni z maksymalną prędkością 20 km/h. Warunek – tylko wtedy, gdy na tej jezdni dozwolona prędkość nie większa niż 30 km/h.

Hulajnogą elektryczną można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, jeśli brakuje drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, a maksymalna dozwolona prędkość na jezdni jest wyższa niż 30 km/h. W takiej sytuacji jadąc hulajnogą na prąd po chodniku należy utrzymywać prędkość zbliżoną do prędkości pieszego, czyli ok. 6 km/h.

Jadący hulajnogą elektryczną po chodniku ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym.

Hulajnoga elektryczna, jaki mandat i kiedy 30 tys. zł kary w sądzie

Mandat 200 zł – za korzystanie podczas jazdy z telefonu (słuchawka lub mikrofon trzymane w ręku).

– za korzystanie podczas jazdy z telefonu (słuchawka lub mikrofon trzymane w ręku). Przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku będzie karane mandatem w wysokości 100 zł.

Za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka mandat wyniesie od 300 do 500 zł.

lub podobnie działającego środka mandat wyniesie Za przejeżdżanie wzdłuż przejścia dla pieszych przewidziano karę w wysokości 100 zł.

Osoba na hulajnodze elektrycznej, która będzie jechać chodnikiem szybciej niż pieszy czy nie ustąpi mu pierwszeństwa musi liczyć się z mandatem do 500 zł.