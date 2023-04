Reklama

Renault Clio jest z nami od 1990 roku. Model pierwszej generacji w Polsce był reklamowany jako "Clio prosto z raju". Do dziś na świecie sprzedano blisko 16 mln sztuk pięciu generacji tego auta. Nie ma bardziej popularnego francuskiego samochodu. A teraz Renault podbija stawkę…

Nowe Clio ustawione na czarnych 16-calowych diamentowanych alufelgach z udawaną centralną nakrętką zapowiada falę poważnych zmian w stylistyce Renault. Teraz pięciodrzwiowy hatchback ma długość 4053 mm przy szerokości 1988 mm i wysokości 1439 mm. Wprawne oko zauważy, że proporcje i rozmiary są niemal identyczne jak wcześniej, jednak ujawnione auto przy poprzednim wcieleniu wygląda jakby awansowało przynajmniej o klasę wyżej. Wydaje się większe. To zasługa sztuczek designerów...

Nowe Renault Clio wygląda jak Scenic z przyszłości

Clio w nowej odsłonie zapowiada falę zmian w stylistyce Renault. Światła do jazdy dziennej w kształcie połówek rombów staną się niebawem znakiem szczególnym kolejnych modeli. A tu pojawiają się pierwszy raz w aucie seryjnym - zaczerpnięto je z prototypowego modelu Scenic Vision.

Już od bazowej wersji producent zaoferuje wąskie reflektory w technice LED – lampy o ostrym spojrzeniu składają się z nawet pięciu modułów (poprzednio z trzech) i potrafią automatycznie regulować światło poprzez zmianę wiązki ze świateł mijania na drogowe. Wielki grill przypomina szachownicę. Na środku pyszni się nowe, duże logo dwóch zazębiających się rombów z satynowego chromu. Specjalna listwa ze świata bolidów Alpine F1 poszerza nadwozie.

Renault Clio w nowej odsłonie podkrada ze świata Alpine F1

Tył Clio także jest nowy, zyskał aerodynamiczne wloty powietrza. Dolna część jest polakierowana na czarny mat w niższych poziomach wyposażenia, w wersji Techno – na czarny błyszczący kolor, a w topowej odmianie Esprit Alpine ma matowy kolor Szary Schiste. modernizowane tylne światła mają przezroczyste klosze o kryształowym szlifie. Boczny wzór tylnych świateł także nawiązuje do nowego układu przednich lamp.

Nowe Clio jest dostępne w sześciu kolorach: Biel Alpejska, Czarny Etoilé, Szary Schiste, Niebieski Iron, Czerwony Flamme, Pomarańczowy Valencia oraz w nowym kolorze Szary Rafale. Ten ostatni to lakier trójwarstwowy niemetalizowany, ale przy bliższym spojrzeniu sprawia wrażenie perłowego. Niezależnie od wersji lusterka boczne są pokryte lakierem Czarny Etoilé, podobnie jak antena w kształcie płetwy rekina w wersjach Techno i Esprit Alpine.

Renault Clio w nowej odsłonie, wyposażenie to m.in. cyfrowe zegary w każdej wersji

We wnętrzu nowego Clio debiutuje nowy cyfrowy wyświetlacz bez obramowania o przekątnej od 7 do 10 cali. W wersjach z największym wyświetlaczem dostępna jest funkcja klonowania map nawigacji i funkcja personalizacji ustawień w zależności od trybu jazdy i ustawień systemu MULTI-SENSE.

Samochód zyskał też nowy zastęp asystentów kierowcy (ADAS). Listę otwiera system Active Driver Assist, który stanowi połączenie aktywnego regulatora prędkości (z funkcją Stop & Go) i asystenta utrzymania samochodu na pasie ruchu. Renault określa to rozwianie jako 2. poziom jazdy autonomicznej. Kolejną nowinka jest aktywne wspomaganie nagłego hamowania - jeśli kierowca z jakiejś przyczyny nie zareaguje na zagrożenie, system automatycznie zacznie hamować. Oprócz funkcji parkowania bez użycia rąk, nowy model jest także wyposażony w system kamer 360°, który zapewnia widok z góry złożony z czterech obrazów – to dla ułatwienia manewrowania i wykrycia przeszkód.

Wnętrze Renault Clio z nowych materiałów, skóry nie dostaniesz

Renault mocny nacisk kładzie na szerokie wykorzystanie materiałów z recyklingu. Stąd debiutujące Clio jest pierwszym autem koncernu, w którym siedzenia, panele drzwiowe i kokpit pokrywa ekologiczna tkanina tencel. Włókna tego materiału są cenione ze względu na wyjątkową miękkość, a powstają w 60 proc. z celulozy drzewnej pozyskiwanej z półnaturalnych lasów europejskich.

Za żadne pieniądze nie dostaniesz skórzanej tapicerki. Została zastąpiona materiałem łączącym tkaninę skóropodobną z włókien pochodzących z pozyskanych ekologicznie oraz poliestru, które wymagają mniejszej ilości wody i energii do barwienia niż włókna farbowane w tradycyjnym procesie.

Renault Clio Esprit Alpine, usportowiona wersja na szczycie

Z kolei usportowiona wersja Clio Esprit Alpine wyróżnia się m.in. bardziej sprężystymi i głębiej profilowanymi fotelami. W boczne przeszycia wstawiona jest niebiesko-biało-czerwona flaga, symbol Francji. Także kierownica w stylu Alpine dostała przeszycia w trzech kolorach narodowych. Deskę rozdzielczą zdobi wyhaftowana francuska flaga, a przednie i tylne pasy bezpieczeństwa (z wyjątkiem środkowego) wyróżniają się niebieskimi krawędziami. Pedały są wykonane z aluminium. Całość wygląda świetnie.

Nowe Renault Clio jako hybryda, czyli silnik benzynowy i dwa elektryczne

Wreszcie silniki. Renault szczególnie dumne jest z autorskiego napędu E-Tech full hybrid, który ma zapewnić Clio dobre przyspieszenie i niskie zażycie paliwa. Jest to hybryda szeregowo-równoległa, która łączy dwa silniki elektryczne (silnik elektryczny o mocy 36 kW i wysokonapięciowy rozrusznik-alternator typu HSG – High-Voltage Starter Generator o mocy 18 kW) z 4-cylindrowym benzynową jednostką 1.6/94 KM, współpracującym z bezsprzęgłową wielotrybową skrzynią biegów i akumulatorem trakcyjnym o pojemności 1,2 kWh. Przekłądania posiada 4 biegi do obsługi silnika benzynowego i 2 biegi do obsługi głównego silnika elektrycznego. Napęd E-Tech full hybrid oferuje do 14 kombinacji współpracy silnika spalinowego z elektrycznym. Stąd hybrydowe Clio zawsze rusza "na prąd", do tego zdaniem producenta może nawet 80 proc. czasu jazdy pokonywać w trybie EV, a zużycie paliwa może być nawet o 40 proc. niższe niż w wersji z silnikiem spalinowym.

Nowe Renault Clio TCe 100 LPG z fabryczną instalacją LPG

Polskich kierowców ucieszy jednak prostsza konstrukcja. Nowe Clio dostanie nowy, 3-cylindrowy turbodoładowany silnik TCe 100 LPG z fabrycznie montowaną instalacją gazową. Zdaniem Renault dwupaliwowe zasilanie w zestawieniu ze zwykłą jednostką benzynową oferuje lepsze osiągi przy znacznie niższym zużyciu paliwa i emisji CO 2 . Zasięg Clio TCe 100 LPG na dwóch pełnych zbiornikach wynosi łącznie ponad 1000 km.

Nie jest tajemnicą, że Renault przy nowym Clio z LPG wykorzystało doświadczenia zdobyte przy Dacii. Od 2009 r. w Europie na drogi trafiło 625 tys. aut rumuńskiej marki zasilanych LPG. Obecnie po świecie jeździ 28 mln samochodów z LPG, w tym 3,3 mln z Polski. Łączny udział wersji z LPG w całej sprzedaży Dacii w Polsce to 51 proc.!

Bazowe Renault Clio TCe 90 to 3-cylindrowy turbodoładowany silnik benzynowy o mocy 90 KM i momencie obrotowym 160 Nm. Jednostka współpracuje z 6-stopniową manualną skrzynią biegów.