Renault Rafale wyskoczył z pudełka podczas specjalnego show w Paryżu. Czas i miejsce debiutu nowego modelu nie są przypadkowe. Właśnie rusza 54. Międzynarodowy Salon Aeronautyki i Kosmosu w Le Bourge (Paris Air Show), czyli francuskie święto wszystkiego co lata. A'propos samolotów. Inspiracją do wyboru nazwy była działalność Renault przemyśle lotniczym. Żeby zrozumieć powiązania producenta samochodów z aeronautyką trzeba cofnąć się aż do początku XX wieku. Wtedy Renault było pionierem w dziedzinie produkcji silników spalinowych do samochodów, ale również do pociągów (tzw. Autorail) i do samolotów. W 1933 roku Renault kupiło Caudron, firmę produkującą samoloty – w ten sposób powstała spółka Caudron-Renault. Wszystkie samoloty nosiły nazwy wiatrów. Jednomiejscowy samolot sportowy C460, zaprojektowany z myślą o biciu rekordów, w 1934 roku został modelem Rafale.

Słynna Helene Boucher za jego sterami pobiła wiele rekordów prędkości, w tym rekord kobiet - na dystansie ponad 1000 km osiągnęła 445 km/h (11 sierpnia 1934 r.). Nazwa Rafale do dziś funkcjonuje w siłach zbrojnych. Niedawno francuskie wojska lotnicze i kosmiczne (Armée de l’Air et de l’Espace) poinformowały o odbiorze pierwszej sztuki doświadczalnego samolotu wielozadaniowego Dassault Rafale w najnowszej wersji F4 (oznaczony jako F4.1). Czas jednak na lądowanie. Wróćmy do głównego bohatera paryskiego pokazu Renault…

Renault Rafale to nowy SUV coupe! Nazwa wzięła się z nieba. Dosłownie

Renault Rafale jako SUV coupe segmentu D oficjalnie powiększa rodzinę francuskiej marki. Producent wraca do gry w klasie średniej z zupełnie nową nazwą i nadwoziem zgodnym z modą oraz oczekiwaniami kierowców. W końcu teraz sprzedaje się wszystko, co jest wyżej zawieszone nad drogą, a nadwoziem przypomina terenówkę skrzyżowaną z autem sportowym.

Renault Rafale i nowa stylistyka samochodów francuskiej marki

Rafale otwiera nową erę w stylistyce marki. Bojowa sylwetkaz wcześniej opadającą do tyłu linią dachu świadczy o szlachetności. To pierwszy samochód w całości zaprojektowany zgodnie ze świeżym językiem stylistycznym marki, wprowadzonym przez Gillesa Vidala po objęciu kierownictwa działu designu Renault. Żarty się skończyły! Francuski producent wdraża w życie rozwiązania, które zadebiutowały w widowiskowym Scenic Vision pokazanym w maju 2022 roku. Kolejne auta mają być równie spektakularne, co Rafale…

Renault Rafale i wyposażenie, oto nowy SUV większy niż Austral i ponad Espace

Rafale korzysta z platformy CMF-CD, opracowanej przez alians Renault-Nissan-Mitsubishi. Ta sama architektura posłużyła za bazę 5-miejscowego Renault Austral oraz 4,7-metrowego Espace, który niedawno został dużym 5- i 7-osobowym SUV-em. Rafale ma 4,71 m długości, 1,86 m szerokości, 1,61 m wysokości i staje na szczycie wszystkich modeli francuskiej firmy.

Dzięki dużemu rozstawowi osi (2,74 m, jak w Espace) Rafale szczyci się wyprofilowaną linią dachu, która zapewnia dostateczną ilość miejsca nad głowami pasażerów w drugim rzędzie bez konieczności załamywania jego kształtu. Kąt nachylenia tylnej szyby wynosi 17°, co ma kluczowe znaczenie dla efektywności aerodynamicznej i eliminuje konieczność montażu wycieraczki, by utrzymać ją w czystości. Czy ten patent sprawdzi się w rzeczywistości? Czas zweryfikuje pomysł Francuzów…

Renault Rafale i silnik, czyli hybryda 200 KM i układ 4x4 300 KM

W nowym Renault Rafale platforma wspólna z Espace determinuje m.in. napęd. Stąd pod maską SUV-a coupe dostaniemy hybrydę E-Tech złożoną z benzynowego trzycylindrowego silnika 1.2 Turbo o mocy 130 KM oraz 70-konnej jednostki elektrycznej. Do tego mamy jeszcze 25-konny rozruszniko-generator.

Moc systemowa całego układu hybrydowego to 200 KM! Napęd na przednie koła trafia za pośrednictwem kłowej skrzyni biegów, której konstrukcję oparto o rozwiązania znane z Formuły 1. Skrzynia ma dwa przełożenia dla silnika elektrycznego oraz cztery dla benzyniaka; łącznie zapewnia nawet 15 kombinacji. Renault zapowiada także Rafale E-Tech 4x4 o mocy 300 KM!

Renault Rafale, czyli kiedy ceny w Polsce?

Renault Rafale Nowy SUV coupe w Polsce pojawi się wiosną 2024 roku. Wtedy też poznamy ceny. Oby nie okazały się kosmiczne…