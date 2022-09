Reklama

Renault 5 obchodzi w tym roku okrągłą rocznicę - 50. urodziny. Tak wyjątkowa okazja nie mogła przejść bez echa, dlatego Francuzi przygotowali coś totalnie szalonego i elektrycznego. Efekt tych prac będzie można zobaczyć już podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu, a dobra wiadomość jest taka, że auto trafi do produkcji.

Producent właśnie opublikował pierwsze wizualizacje samochodu, który zapoczątkuje zupełnie nową erę w projektowaniu sportowych samochodów. Znamy pierwsze szczegóły, a nawet kilka konkretnych dat. Warto je zanotować w kalendarzu.

Nowe Renault 5 w stylu lat 80. i Cyberpunk 2077

Nie jest tajemnicą, że nowe wcielenie samochodu jest hołdem dla legendarnej "piątki" sprzed kilku dekad. Spoglądając na projekt nie można oprzeć się wrażeniu, że mocną inspiracją były również gry komputerowe oraz klimat lat 80. W kolorystyce pierwszych wizualizacji samochodu można odnaleźć mocne nawiązania do estetyki znanej z rodzimej produkcji komputerowej pt. "Cyberpunk 2077".

Klasyczne kształty samochodu podkreśla ciekawe oświetlenie wykorzystujące technologię LED. Szeroka przednia listwa biegnąca przez nadwozie czy kwadratowe reflektory umieszczone w zderzaku przypominają lampy z klasycznych rajdówek z okresu największej świetności rajdów samochodowych. Całość dopełnia wielka lotka zamontowana z tyłu.

Nowe Renault 5 tylko w wersji elektrycznej

Koncepcja samochodu idzie z duchem czasu. Dlatego wszyscy fani kultowej "piątki" z hałaśliwym, czterocylindrowym silnikiem będą musieli przełknąć tę łyżkę dziegciu. Pod maską będzie dostępny wyłącznie układ elektryczny, ale napęd będzie przekazywany w sposób klasyczny - na tylną oś. Znając możliwości dzisiejszych konstrukcji – koni i niutonometrów nie zabraknie. W końcu nawiązanie ociekających mocą rajdówek grupy B widać w każdym calu tego samochodu.

Renault zapowiada, że nowy samochód będzie mocny i dostarczy sporo frajdy z jazdy. To miła odmiana, ponieważ w aktualnej gamie francuskiego producenta na próżno szukać wielu samochodów dostarczających wysoki ładunek adrenaliny po wciśnięciu pedału gazu w podłogę. Jedynym przedstawicielem wymierającego gatunku "R.S." pozostało Megane z coraz większym kagańcem nałożonym przez unijnych urzędników.

Nowe Renault 5, kiedy ruszy produkcja?

Odważny koncept przygotowany przez Renault nie jest tylko słowem rzuconym na wiatr. Francuski producent planuje wprowadzić wersję produkcyjną opartą na koncepcie. Znamy już nawet konkretną datę – auto trafi do sprzedaży w 2024 roku.

Jednak zanim to nastąpi, grono szczęśliwców będzie miało zaszczyt zobaczyć na żywo samochód, który wskrzesi legendę Renault 5 podczas imprezy Chantilly Arts and Elegance, która odbędzie się 24-25 września 2022 r. Kilka tygodni później (od 17 października 2022 r.) samochód zadebiutuje podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu i w ten sposób rozpocznie długie i huczne obchody urodzin Renault 5. Wszystko wskazuje na to, że kac nie nadejdzie zbyt szybko.

Renault 5 to kultowy model. Autor projektu nie dożył premiery

Nad projektem pierwszego Renault 5 czuwał Michel Boue, który nie doczekał dnia, w którym samochód trafił do salonów w 1972 roku. Autor projektu podobnie jak marka Renault nie spodziewali się, że samochód zawojuje rynkiem i będzie najlepiej sprzedającym się samochodem we Francji przez 14 lat. Przez cały okres produkcji na ulice trafiło ponad 5,5 mln egzemplarzy tego modelu.

Przy tej okazji nie sposób nie wspomnieć o Renault 5 Turbo, czyli kultowy model, który zapisał się na wielu kartach historii motorsportu na całym świecie. W zależności od wersji pod maską pracowało od 180 do 350 KM (Maxi 5 Turbo). Renault wyprodukowało tylko 3167 egzemplarzy usportowionej wersji. To jeden z najbardziej poszukiwanych samochodów przez kolekcjonerów i pasjonatów motoryzacji na całym świecie. Ceny dobrze zachowanych egzemplarzy bez problemu osiągają pułap grubo ponad pół miliona złotych.